Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 15-én, kedden:

19:34 - A Southampton igazgatója elárulta, hogy korábban már elfogadták a Liverpool ajánlatát, amikor bejött a képbe a Chelsea. Most a kékekkel egyezkednek, abban bízva, hogy minél előbb le tudják zárni a transzfert.

Southampton director Jason Wilcox on Romeo Lavia: “We had an offer which we accepted from Liverpool but then Chelsea came to the table” #CFC



“We're currently in negotiations with Chelsea, I'm confident that something will get done in the next week or so”, via @markgwyatt. pic.twitter.com/yF011vOZb6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023

18:50 - Lezárult, hivatalos! Neymar 300 milliós fizetési csomag fejében két évre elkötelezi magát az Al Hilalhoz. A bére akár 400 millió dollárra is emelkedhet, hála a szponzori pénzeknek.

Official, confirmed. Neymar Jr joins Al Hilal on $300m package record salary in two years, no option to extend



Salary could go up to potential $400m total until 2025 based on add-ons & commercial deals.



Deal completed by his father Neymar Pai and super agent Pini Zahavi. pic.twitter.com/M3YDaFsWQ0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023

18:36 - Hivatalos: Carlos Augusto az Interhez igazolt, 13 millió euró fejében a Monzától. Augusto az Union Berlinhez távozó Gosens pótlására érkezik.

Official, confirmed. Carlos Augusto joins Inter from Monza on €13m deal



Augusto replaces Robin Gosens who’s signing his contract as new Union Berlin player right now. ???????? pic.twitter.com/4PVm0SaqhX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023

17:58 - A Chelsea és a Southampton már csak az utolsó apró részleteken egyezkednek Romeo Lavia átigazolásával kapcsolatban. Hamarosan teljes lehet a megegyezés.

Chelsea and Southampton closing in on Roméo Lavia move. Structure of deal is being discussed — how to activate the add-ons and also Saints ask for bigger part of the fee upfront #CFC



Matter of short time to get final green light and proceed with medical.



Here we go, soon. pic.twitter.com/6SziytTqF7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023

17:38 - A Brighton előrehaladott tárgyalásokat folytat a Boca balszélsőjéért, Valentin Barco-ért.

17:13 - Cesare Casadei a Leicester kölcsönjátékosa, hivatalos.

Official, confirmed. Cesare Casadei had joined Leicester City on loan deal from Chelsea — back in June



Enzo Maresca, key to make deal happen. pic.twitter.com/t4qsyVmNtq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023

16:58 - Aleksandar Mitrovic továbbra is téma az Al Hilal csapatánál. A szaúdiak felmelegítenék a tárgyalásokat és mielőbb meggyőznék a váltásról a támadót.

Al Hilal are insisting to sign Aleksandar Mitrović from Fulham. Negotiations are back on track since Saturday and also new proposal on the table



Al Hilal want Mitrović as centre striker and hope to get deal done this week. pic.twitter.com/eY7b9Pa4Fd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023

16:32 - Pep Guardiola rövidre zárta a Bayern érdeklődését Stefan Ortegáért. Az edző kijelentette, sem kölcsönbe, sem végleg nem kívánnak megválni a kapustól, akivel hosszú távra terveznek.

Bayern want Stefan Ortega, Guardiola: “We don’t want to sell him and we don’t want to loan him. I’m sorry, but we want him for long time”. #MCFC



“It always depends on three parties yes but we’d have to go back on market to find a replacement in two weeks… we want Ortega”. pic.twitter.com/F08jVCGzFU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023

16:23 - A Chelsea aktiválta Michael Olise kivásárlási árát, ami 35 millió font. Az egyezkedések hamarosan lezárulnak, a játékos már igent mondott a kékeknek.

Chelsea have activated £35m release clause into Michael Olise’s contract — deal advancing to final stages



Clause has always been there despite denials and all parties will be in touch to finalise the agreement.



Olise already said yes to Chelsea, time to fix details. pic.twitter.com/2aDFuvT2RN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023

16:11 - A Napoli újabb, emelt összegű ajánlatot tett a Celta tehetségéért, Gabri Veigáért. A fiatal játékos egyre közelebb kerül az olaszokhoz, mindkét klub célja, hogy lezárják a transzfert még a héten.

15:03 - David Raya immáron hivatalosan is az Arsenal kapusa.

Official, confirmed. David Raya joins Arsenal from Brentford #AFC



Deal completed and sealed as expected. pic.twitter.com/Eh1yrR1k6B — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023

14:44 - David Raya az ügynökével, immáron Arsenal melegítőben.

David Raya at Arsenal training ground — together with his agent. #AFC pic.twitter.com/nWVddku7MM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023



14:24 - Még ma bejelentetik az Al Hilal tervei szerint Neymar érkezését a liga legújabb sztárjaként, hétfőn minden dokumentumot aláírtak a felek.

14:00 - Florentino Pérez szerint Kepának több komoly ajánlata is volt, de ő a Real Madridban akart játszani, ezért választotta őket. Az elnök erről a kapus hivatalos bemutatásán beszélt.

Florentino Pérez: “Kepa had big offers on the table but he decided to join us — he only wanted Real Madrid”. #Real



Deal completed on loan from Chelsea, no buy option clause. pic.twitter.com/jPQCjq0MMc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023



13:44 - Nincsenek problémák David Raya klubváltása körül, minden rendben halad, a dokumentumokat aláírták és az orvosi is rendben ment, így csak idő kérdése a spanyol kapus érkezésének bejelentése.

No issues for David Raya to Arsenal, it’s all done and sealed — confirmed



It will be official later today. #AFC



All documents are signed and medical tests have been successfull. It was just matter of time to extend deal and leave on loan with buy clause. pic.twitter.com/0gz6KPLS71 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023



13:29 - Renato Sanches és Leonardo Paredes is nagyon rövid időn belül hivatalosan az AS Roma mezével pózolhat. Az argentin 4 millió euróért válthat, míg a portugál egymillió euróért kölcsönbe, de a megállapodás részeként amennyiben a mérkőzések 60%-án pályára lép, úgy kötelező jelleggel meg kell venniük a farkasoknak 15 millió euróért.

Renato Sanches and Leandro Paredes, both in Roma today in order to undergo medical tests as new AS Roma players. Deal completed.#ASRoma



Paredes joins on permanent move for €4m — Sanches on €1m loan with €15m buy clause, mandatory if he’s gonna play 60% of the games. pic.twitter.com/DDOiJ4Ygt2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023



13:15 - A West Ham United Brennan Johnson megvásárlásában gondolkodik abban az esetben, ha Lucas Paquétá távozna a Manchester Cityhez. A 22 éves csatárért klubja 45 millió fontot szeretne kapni, és a Tottenham is érdeklődik iránta.

12:54 - Tim Krul a Norwichból a Premier League-be idén feljutó Luton Townba igazolhat, ma már orvosi vizsgálatokra várják a kapust, és 24 órán belül be is jelenthetik az érkezését.

Luton Town are closing in on deal to sign Tim Krul from Norwich. Agreement now in place on both clubs and player side, medical tests taking place today



Deal expected to be finalised in 24h, as @ChrisReevo reported. pic.twitter.com/jrhS22Z3Bi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023



11:23 - Rico Lewis hosszabbított a Manchester City-vel, a fiatal tehetség 2028-ig kötelezte el magát Pep Guardiola együttese mellett.

Official, confirmed. Rico Lewis signs new long term deal at Manchester City valid until June 2028 #MCFC pic.twitter.com/uPUS9TXg5H — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023



10:44 - Angol lapértesülések szerint a Bayern München David De Gea-t akarja, más információk szerint Ortega is terítéken a Manchester City-ből.

10:16 - A Manchester City újabb ajánlatot küldött Lucas Paqetáért, ahol nincsenek bónuszok, csak egy 100%-ig garantált összeg. A kékek Jeremy Dokut is szeretnék leigazolni még nyáron.

New formal bid from Manchester City for Lucas Paquetá, 100% guaranteed — it’s being prepared and it’s expected very soon. #MCFC



Paquetá remains City priority alongside Jeremy Doku, work in progress on both deals. pic.twitter.com/TnQwsJGKXx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023



09:59 - A Brighton első ajánlata Carlos Balebaért 17+3 millió euró volt, azonban ez kevés lesz, mert a Lille 30 millió környékén szeretne kapni. Őt tekintik Caicedo tökéletes utódjának.

Brighton opening bid for Carlos Baleba was €17m plus €3m add-ons, not enough to convince Lille as French club want around €30m to make deal happen



Negotiations continue, Brighton consider Baleba the perfect replacement for Caicedo. There are two more names in the list. pic.twitter.com/XmPESVd4RP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023



09:29 - Matej Kovar a Manchester United-ből a Bayer Leverkusenbe igazol. A 23 éves kapus távozásával így ezen a poszton már harmadik hálóőrét veszíti el a nyáron az angol alakulat.

09:18 - A Dortmund a Southampton német védőjével erősítene, de Armel Bella-Kotchap-ért nem akar 20 millió eurót fizetni, így ezen a nyáron valószínűleg nem kerül sor az üzletre, írja a Sky.

09:05 - Cesare Casadei a mai napon kölcsönbe kerület a Chelsea-ből a Leicester Citybe.

Cesare Casadei will complete his move to Leicester on loan from Chelsea today. Documents are ready after deal agreed last week. #LCFC



Enzo Maresca already made contact with Casadei as he's set to join the club. Here we go, confirmed. pic.twitter.com/Dj9mxWTuoR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023



08:46 - Nemanja Matic az AS Roma együtteséből a francia Renneshez igazolt.

08:29 - Charles de Ketelaere készen áll az orvosira az Atalantánál, hogy aztán kölcsönbe kerüljön oda a Milantól. A fekete-kékeknek opciója lesz a vásárlásra is.

Charles de Ketelaere, set to undergo medical tests as new Atalanta player; documents have been approved with AC Milan for loan deal with buy option



De Ketelaere accepted last week, deal done and now set to be signed. Here we go, confirmed. pic.twitter.com/OR5MVMFdPR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023



08:15 - Joao Sacramento is jelölt a New York Red Bulls kispadjára, de a portugál edzőért,.aki legutóbb a PSG-nél dolgozott európai klubok is bejelentkezhetnek.

Portuguese coach Joao Sacramento, one of the options for New York Red Bulls next season. Nothing advanced yet but one of the names considered. There are also European clubs keen on Sacramento



He had experiences at Lille, Roma, Tottenham, Monaco and now open to new chapter. pic.twitter.com/UmofXAvSU1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023

08:08 - A Chelsea és a Southampton közel a megegyezéshez Romeo Lavia kapcsán. 50 millió fontos árról lehet hallani, plusz bónuszokról. A hétvégén Liverpoolal összecsapó kékek még a héten bemutatnák legújabb szerzeményüket, akivel már sikerült közös nevezőre jutni.

Chelsea and Southampton, in contact to close Romeo Lavia deal. £50m fee now discussed plus add-ons, Chelsea want to announce Lavia as new signing this week #CFC



Personal terms agreed, deal could be done on Tuesday if talks proceed well.



More: https://t.co/K9BEJSIvgO pic.twitter.com/f9CivKqKw5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023



08:04 - Nicoló Zaniolo klubváltása elől is elhárult minden akadály, ő kölcsönbe érkezhet az Aston Villába a Galatasaray-ból egy 27 millió eurós vásárlási opcióval. Szerdán az orvosira is sor kerülhet, a személyes feltételekről már sikerült megegyezni az olasszal.

Nicoló Zaniolo to Aston Villa, here we go! Verbal agreement in place on €27m total package add-ons included with Gala — loan deal with buy option clause



Understand medical will take place on Wednesday, if all goes to plan.



Personal terms agreed, Zaniolo wanted Villa. pic.twitter.com/3539XicFnH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023



07:52 - Merih Demiral 24 órán belül az Al Ahli játékosa lehet. Az Atalantától érkezhet, két Premier League klub is akarta, de a szaúdiak mellett döntött inkább.

Merih Demiral to Al Ahli, here we go! Understand there’s an agreement now in place with Atalanta and player side — set to be signed in 24h



Two PL clubs wanted Demiral but Al Ahli agreed deal on same conditions — it’s done.



…one more smart, top signing for Al Ahli. pic.twitter.com/hPwaehwBD2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023



07:44 - A PSV Eindhoven hamarosan véglegesítheti Aster Vranckx igazolását. Már tíz napja is közel álltak ehhez, most sikerült a célegyenesbe fordulni. A futballista a hollandokat akarja.

PSV Eindhoven are now expected to complete Aster Vranckx deal this week — agreement close since 10 days ago and finally imminent. #PSV



Negotiations advancing to final stages as Vranckx wants PSV. pic.twitter.com/4k9zT8Z8ir — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023



00:09 - A Bayern München legújabb kapuskiszemeltje Stefan Ortega, a Manchester City másodikszámú hálóőre. Jelenleg a Sky Sports tudósítója szerint ő a top kiszemelt, aki ha igent mond, a müncheniekhez kerülhet.

Excl. News Stefan #Ortega: He’s a new top option for FC Bayern now! Bosses have discussed him.



Talks with the player’s camp took place in the last days

Guardiola, very confident with Ortega; #MCFC considering to extend beyond 2025.



Decision to join Bayern, up to… pic.twitter.com/BSElJpBiT5 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 14, 2023

