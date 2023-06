Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

20:23 - Bejelentette új klubja Karim Benzemát! A francia 2+1 éves szerződést kötött az Al Ittihaddal, akik szezononként 200 millió eurót utalnak majd az aranylabdás támadó számlájára.

Official, confirmed. Karim Benzema joins Al Ittihad on two year deal with option for further season. #AlIttihad



Benzema will earn almost €200m per season net salary, commercial deals included. pic.twitter.com/vSrkL4zjJI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023

18:59 - A Brighton leigazolná végleg Levi Colwill-t a Chelsea-től. Igaz utóbbinak hosszútávon tervei vannak vele, így nem akarja eladni, de a sirályok a korábbi 30 millió font után ezúttal 40-et ajánlanak majd a játékjogáért.

EXCL: Brighton are now preparing a new, record bid for Levi Colwill close to £40m to be submitted soon #BHAFC



Chelsea turned down £30m bid last week.



Chelsea always had the same position: Colwill is part of long term project, no intention to sell him. #CFC pic.twitter.com/aIWFRU2h8r — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023

18:02 - Paolo Maldini és a Milan útjai szétváltak, az olasz klubikon 2018-at követően távozik az igazgatói posztról - ebben a cikkben írtunk erről részletesebben.





17:14 - Brahim Diaz szerződést hosszabbíthat a Real Madriddal 2027-ig, a királyiak új igazolásként tekintenek rá és fontos részeként a habfehérek következő szezonjának. Egy másik korábbi játékosuk pedig szabadon igazolhatóvá vált Di Maria személyében, az ő leigazolását a Benfica tervezi.



17:10 - Kai Havertz távozhat a Chelsea csapatától, a futballista szeretne új fejezetet nyitni a karrierjében máshol. A Real Madrid élénken érdeklődik, de a kékek abban bíznak, hogy több másik klub is bekapcsolódik a versenybe és így feljebb tornászhatják a kért árat, írja Fabrizio Romano a közösségi oldalán.

Fair to say Chelsea and Kai Havertz are on same page. Club prepared to let him leave — while Havertz is open to trying new chapter elsewhere. #CFC



Chelsea hope for more clubs to join the race in the next days after Real Madrid interest registered last week. pic.twitter.com/u9o549LUFG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023



17:08 - A következő napokban kirúghatják Christophe Galtiert, a PSG edzőjét, miközben a klubnál állítólag most épp Julian Nagelsmann jár a vezetők kívánságlistájának élén.



17:04 - Gavit hivatalosan is regisztrálni tudta a La Liga, és a Barcelona is hosszabbítani vele, az új szerződés 2026-ig érvényes és 1 milliárd euró a kivásárlási ára.

Gavi has been officially registered by La Liga, never been in doubt on Barcelona and player side despite links to PL clubs on potential free transfer. #FCB



New deal is valid until June 2026 with €1B release clause. pic.twitter.com/O4GJapyEVk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023





15:06 - Az óriási tehetségnek kikiáltott 16 éves támadó középpályás, Kendry Páez Ecuadorból érkezik a londoniakhoz, de a transzferre még várni kell.

13:46 - Hosszabbítást ért az EL-győzelem. A Sevilla meghosszabbította José Luis Mendilibar vezetőedző szerződését. A tréner kontraktusa 2024 júniusáig szól.

Official: José Luis Mendilibar has signed new short term deal at Sevilla valid until June 2024. ⚪️???? #Sevilla



The club extended his contract after the Europa League win. pic.twitter.com/bPKvoDemmN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023

13:16 - Benzema elbúcsúzott a Realtól. A francia támadó a szaúdi Al-Iittihad együtteséhez szerződik, sajtóhírek szerint két évre írhat alá, a fizetése pedig éves szinten 200 millió euró lesz.

13:05 - Barcelonából igazolhat a Liverpool. Franck Kessie tavaly nyáron szerződött Milánóból a katalánokhoz, de csak tizenhat alkalommal jutott szóhoz. A 'Pool harmincmillió font értékű ajánlatot készül tenni érte, a középpályás szerződéséből még három év van hátra.

12:14 - Szaúdi kérők Londonban! A Chelsea lejáró szerződésű középpályását, N'Golo Kantét az Al Ittahad és az Al Nassr együttesénél is szívesen látnák, százmillió eurós fizetéssel csábítják, ő azonban legszívesebben maradna jelenlegi csapatánál.

???? EXCL: Saudi emissaries, in London to present an official proposal to N’Golo Kanté. #CFC



Salary bid could reach €100m inclusive of the image rights & commercial deals.



Al Ittihad and Al Nassr, on it.



Kanté always gave priority to new deal at Chelsea — it was close in March. pic.twitter.com/tACQjcPLPW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023

11:51: Hivatalos: A Tottenham bejelentette, hogy Ange Postecoglou az új menedzserük. A Celtictől érkező szakember 2027-ig ír alá a londoniakkal.

Official: Ange Postecoglou has been appointed as new Tottenham manager on deal valid until June 2027. #THFC



Daniel Levy: “Ange brings a positive mentality and a fast, attacking style of play. He understands the importance of the link from the academy, crucial for the club”. pic.twitter.com/RkLYWoa8NN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023

11:20 - A PSG hamarosan hivatalosan bejelenti két új szerzeményét. Manuel Ugarte és Marco Asensio jelenleg orvosi vizsgálaton vesz részt a franciáknál.

PSG are set to make Manuel Ugarte and Marco Asensio deals official — as club statement is expected in the next hours after medical completed on Monday. ???????? #PSG pic.twitter.com/2c6UV5ETPq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023

10:50 - Inigo Martinez személyében spanyol válogatott védő csatlakozik a katalánokhoz. A 32 éves bekk szerződése lejárt a Bilbaónál, így ingyen igazol a bajnokcsapathoz.

9:50 - Wilfried Zaha iránt az Atletico érdeklődik. A Christal Palace 30 éves szélsőjének hamarosan lejár a szerződése, és bár klubja szeretett volna vele hosszabbítani, az elefántcsontparti játékos továbbállhat. A katar Al-Sadd tárt karokkal várja, de bejelentkezett érte a spanyol bajnokság bronzérmese, az Atletico de Madrid is.

9:07 - Alexis Mac-Allister orvosi vizsgálaton Liverpoolban. A középpályással a tervek szerint ma átnézik a 2028 júniuság szóló szerződést, amelynek aláírására szerdán kerül sor.

Understand Liverpool have booked a medical today for Alexis Mac Allister. ???????? #LFC



The plan is advance on formal contracts stuff today, complete medical then sign contract on Wednesday.



Deal until June 2028.



Alexis wants move completed before travelling to join Argentina NT. pic.twitter.com/GIXcSY9lom — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023

8:28 - Hosszabbítanak Nachoval. A Real védőjének lejárna a szerződése, de klubja számítana rá, ezért ajánlatot tettek neki. A védő jelezte az Internek, hogy nem csatlakozik hozzájuk, 2024 nyaráig marad a spanyol fővárosban.

Real Madrid have sent documents to Nacho in order to sign new short term contract in the next hours. Nacho told Inter he won’t join them — stays until 2024 ????⚪️ #RealMadrid



Real will also comfirm to Shakhtar this week that they won’t trigger €10m buy clause for Vinicius Tobias. pic.twitter.com/kNVTGnFNsp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023

8:16 - Ruben Neves továbbra is a Barcelona hívására vár. A személyes feltételekben már áprilisban megegyeztek, de az FFP előírásoknak történő megfelelés gond lehet. Korábban Ansu Fati neve is felmerült, mint cserealap, de ez sem garantált.

Rúben Neves is waiting and will wait for Barcelona. Personal terms, agreed since the end of April with his agent Mendes #FCB



Time to wait as Barça can’t proceed now due to FFP, not a priority for Xavi.



It’s not guaranteed at all that Ansu Fati will join Wolves in the deal. pic.twitter.com/2uua5ijyPM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023

8:08 - Újabb körös egyeztetések zajlottak a Dortmund és a Real Madrid között Jude Bellingham átigazolásával kapcsolatban. Romano szerint a találkozó jól sikerült és közelebb kerültek a felek az egyezséghez.

Real Madrid have advanced in talks with Borussia Dortmund on Monday — as new positive round of negotiations took place in order to complete Bellingham deal. #RealMadrid



The agreement is finally closer — club expectation has always been to get it done this week. pic.twitter.com/E5wpjPHpUo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023

8:02 - Az Al Ahli és az Al Shabab is megkereste Pierre Emerick Aubameyangot, akinek nincs jövője a Chelsea-nél. Télen a gaboni elutasított egy MLS-ből érkező ajánlatot, mondván, Európában akar maradni.

Al Ahli and Al Shabab have approached Pierre Aubameyang to discuss potential move to Saudi league. #CFC



Auba turned down MLS side LAFC in February as his priority was to continue in European football.



Auba will 100% leave Chelsea this summer. No doubts. pic.twitter.com/7k6FqqgycG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023

7:48 - Paolo Maldini és a Milan útjai elválnak! Fabrizio Romano értesülései szerint a különböző elképzelések okozták a búcsút.

AC Milan director Paolo Maldini will leave the club with immediate effect.



It’s over after tense meeting today with club chairman Gerry Cardinale — due to different vision for the future of the club.



Co-director Ricky Massara is also set to leave AC Milan. pic.twitter.com/ayqVhzsRMZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023

