Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 22-én, kedden:

18:39 - Hivatalos: Az Al Nassr 60 millió euróért leigazolta Otáviót a Portóból. A portugál játékos aláírta szerződését az arabokkal.

18:14 - Hivatalos: A Stuttgart leigazolta Leonidas Stergiou-t, aki Mavropanos pótlása lesz. Ezzel minden a helyére kerül, csatlakozhat a West Hamhez. Romano szerint a játékos már úton is van Angliába.

18:07 - A Chelsea nagyraértékeli Brennan Johnsont, de a várakozásokkal ellentétben nem tesznek érte ajánlatot.

17:46 - Dominik Livakovic a Fenerbahcéhoz kerül! A kapós kapusért több klub is érdeklődött, de végül a törököknél köt ki.

17:37 - Deivid Washingtonon elvégezték a szükséges orvosi vizsgálatokat, már csak a formális dolgokra várunk, hogy hivatalosan is a Chelsea játékosa legyen.

16:16 - A Manchester City egyre inkább döglött aktának tekinti Paquetá átigazolását. A fogadási ügybe keveredett brazil kapcsán nem történt előrelépés a múlthét óta.

15:07 - A Burnley leigazolta az Anderlecht védőjét, Hannes Delcroix-ot. A pontos összeget nem árulta el az angol együttes. Újra együtt dolgozhat Vincent Kompany edzővel.



14:09 - Az argentin válogatott Rodrigo De Paul nem igazol a szaúdi Al Ahli csapatához, miután sikertelennek bizonyultak a tárgyalások az Atletico Madriddal. A játékos beszélt Diego Simeone vezetőedzővel, megpróbálja kiharcolni helyét az első csapatban.



13:38 - Ez Abde iránt a Bayer Leverkusen érdeklődik. A Barcelona 21 éves támadója iránt 20 millió eurós ajánlatot készül tenni a német együttes.



13:28 - Gravenberch jövője bizonytalan Münchenben. A holland középpályás iránt a Liverpool és a Manchester United is érdeklődik, de még nem döntöttek a Bayernnél, hogy eladják-e.



12:22 - Albert Sambi Lokonga a Brighton csapatában folytathatja. Az Arsenal középpályására Caicedo távozása miatt lenne szüksége De Zerbi edző csapatának.



12:18 - Hugo Lloris iránt a Lazio érdeklődik. A Tottenham kapusának megszerzésére korábban nem sok esély látszott, de azóta változott a helyzet.



12:03 - A Newcaste skót szélsőjét, Ryan Frasert szeretné leigazolni az olasz élvonalbeli Empoli.



11:55 - A Napoli és a Celta Vigo tovább dolgozik Gabri Veiga ügyén. A futballista még nem utazott el orvosi vizsgálatra a nápolyiakhoz.



11:42 - Ernest Nuamah személyében 19 éves ghánai futballistát vásárol a Lyon. A Nordsjaelland először kölcsönadja a támadót, majd 25 millió euró ellenében meg is vehetik a franciák.



11:03 - Lewis Hall a Newcastle kölcsönjátékosa lett. A Szarkák meg is vásárolhatják a szezon végén a védőt, amennyiben megfelel bizonyos kritériumoknak. A

10:19 - Matteo Guendouzi iránt érdeklődik a Lazio. A Marseille 15 millió eurót kér a rómaiaktól a középpályásáért.

10:12 - Jeremy Doku, a Rennes 21 éves, belga válogatott támadója orvosi vizsgálatra utazik a Manchester Cityhez. A futballistáért 55 millió font értékű összeget fizet a Premier League címvédője.



10:00 - Lovrencsics Gergő marad Horvátországban. A magyar válogatott védő a másodosztályú NK Solin (Split mellett található település) játékosa lett.



9:18 - Az Inter megegyezett Pavarddal, orvosi vizsgálatra várják a francia védőt.



8:34 - Gabriel Magalhaes egyelőre marad az Arsenal csapatánál. A szaúdi Al Ittihad szerette volna leigazolni, de a londoni klub nem tárgyal velük.



8:01 - Carlos Tevez új munkát kapott, a korábbi futballistát nevezték ki az Independiente edzőjének.

7:22 - Joao Cancelo egy lépésre Barcelonától. A felek mindenben megegyeztek, a City kölcsönadja a játékost, vásárlási opcióval.

6:53 - A Fenerbahce megvásárolja a Dinamo Zágráb horvát válogatott kapusát, Dominik Livakovicot.

6:40 - A Besiktas Sergio Ramos leigazolásán dolgozik. A veterán védőnek jelenleg nincs klubja.

6:15 - Amerikából igazolt szerb kapust a Chelsea: Djordje Petrovics hétéves szerződést kötött a londoniakkal.

6:02 - Két hír Berlinből: A januárban szerződtetett Josip Juranovic iránt a Fulham érdeklődik, a futballista kissé boldogtalan ugyanis, mert kevesli a játékidejét. Az Union eközben Leonardo Bonucci szerződtetésén dolgozik, akire nem számít a Juventus.

5:45 - Lutsharel Geertruida lehet Pavard utódja a Bayernnél. A francia válogatott védő az Interbe készül szerződni, a müncheniek a Feyenoord holland válogatott bekkjével pótolnák.

5:39 - Daniel Peretz személyében izraeli kapust igazol a Bayern München. Az egyszeres válogatott futballista a Maccabi Tel-Aviv játékosa, piaci értéke 4 millió euró.

00:09 - Az Arsenal egyértelművé tette, hogy hiába az Al Ittihad érdeklődése, egyáltalán nem áll szándékukban eladni Gabriel Magalhaes-t.

