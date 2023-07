Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 11-én:



15:38 - A Barcelona szeretne hosszabbítani Ter Stegennel. A német kapus kontraktusa még két évig érvényes, a katalán klub ezt szeretné kitolni 2028 nyaráig.



14:19 - Jordan Henderson nem csatlakozik Gerrard csapatához. A korábbi liverpooli ikon szerette volna új együtteséhez csábítani a 33 éves középpályást, de ő kikosarazta.



13:30 - Manor Solomon személyében izraeli csatárral bővült a Tottenham kerete. A játékos legutóbb az ukrán Sahtar Donyeck együttesében szerepelt, de szerződése lejárt.





13:16 - Andre Onana ügyében közel az egyezség, az Inter kapusát a Manchester United készül megvásárolni.



12:41 - A svéd válogatott Gyökeres Viktor a portugál Sporting csapatához igazol, jelenleg orvosi vizsgálaton esik át. A lisszaboni együttes 24 millió eurót fizet a csatárért.



12:00 - Ha már West Ham. Az EKL-címvédő szeretné megvásárolni a Betis védőjét, Luiz Felipét. A tárgyalások pozitív irányban haladnak.



11:55 - Denis Zakaria ügyében tovább tárgyal a West Ham és a Juventus. Az olaszok 25 millió euró alatt nem adnák a középpályást

11:45 - A Spurs új menedzsere, Ange Postecoglu mindenképp beszélni akar Harry Kane-el, és elmondani neki, hogy lehet sikeres a klub, ha marad. Mivel szerinte a futballista is ezt szeretné, ez lehet célravezető, és azt szeretné, ha az angol csatár maradna. A Bayen München más véleményen van, ők arra szavaznak, hogy csatlakozzon inkább hozzájuk.

11:19 - A Lazio elnöke azt nyilatkozta, hogy az Al Hilal kevesebb, mint 50 millió eurót ajánlott Milinkovic Savic-ért, de alá akarta írni a papírokat, mert különben a szerb is elutazik az előszezonra a társakkal. Viszont 2018-ban állítása szerint 140 millió eurót kaphatott volna a középpályásért, amit az AC Milan ajánlott. Nem kellett neki a pénz, és nincsenek benne megbánások.

10:13 - Londonból kap csapattársat Schäfer András, David Datro Fofana kölcsönbe érkezik az Union Berlinhez, aki elismerően beszélt új állomáshelyéről, majd kijelentette: szeretné viszonozni a német csapat érte tett erőfeszítéseit jó teljesítménnyel.

09:55 - Az ügyvédek miatt késik Declan Rice bejelentése az Arsenalnál, a klub képviselői ugyanis a lehető legalaposabban szeretnének megbizonyosodni arról, hogy minden rendben van a szerződésben leírtakkal. Igazából ez nem is meglepő, és nem azért, mert a klub rekordigazolásáról van szó, hanem, mert még a Premier League futballistái közül sem fizetnek túl sokért 105 millió fontot. Azonban alaposság ide, rekordigazolás oda, az ágyúsok bíznak benne, hogy Rice már a többiekkel együtt elutazhat az Egyesült Államokba a túrára.

09:50 - Nem csak Davinson Sanchezt kereste meg a Galatasaray, hanem Giovani Lo Celsot is a Real Betis a Spurs focistái közül.

09:11 - A dokumentumokat aláírták, a megállapodást megkötötték, az orvosi kész, így ma minden bizonyal be is mutatják Manor Solomont a Tottenham új igazolásaként.

09:05 - A Newcastle United a Daily Telegraph szerint értékesítheti Allan Saint-Maximint annak érdekében, hogy legyen pénze Harvey Barnes-ra a Leicesterből.

09:03 - Az Arsenal abban reménykedik, hogy új igazolása, Jurrien Timber már a Nürnberg elleni barátságos meccsen bemutatkozhat a közönség előtt, írja a Sky Sports.

08:30 - Ashley Young lehet a következő igazolása az Evertonnak, ráadásul ingyen, a rutinos hátvédet ma orvosira várják a klubnál, ami után szerződését is aláírhatja.

08:03 - Az Al Hilal és a Lazio képviselői átnézik a dokumentumokat, és ha minden rendben azokkal, akkor elfogadhatják a Sergej Milinkovic-Savic-ért tett 40 millió eurós ajánlatot. Innentől a játékoson múlik a történet végkifejlete, de mindkét fél arra számít, hogy a szerb végül elfogadja a sajtó által három évesnek vélt megállapodást.

00:09 - A Barcelona közölte Clement Lenglet-el, hogy nem kell megkezdenie az előszezont a csapattal július 18-án. A játékosra nem számít a klub, így lehetőséget adnak neki, hogy minden erejét arra fordítsa, hogy új csapatot találjon magának.

00:01 - Paul Pogba a szaúdiaknál járt. A pletykák egyre inkább felerősödtek a játékos átigazolásával kapcsolatban, de a Marca szerint a francia elsődleges célja az, hogy maradjon Torinóban.

