Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 18-án:



10:52 - Chadaille Bitshiabu Lipcsébe igazolt. A 18 éves francia védő a PSG-ben szerepelt az elmúlt hat évben, az előző szezonban 16 meccsen szerepelt.



10:46 - Sadio Mane árát feljebb emelte a Bayern. 30 millió euró alatt nem adja a szenegáli válogatott támadót, akiért szaúdi klubok érdeklődnek.



10:38 - Van ok az örömre a Celta Vigo csapatánál. A spanyol élvonalbeli együttes nemrég 5:0 arányban múlta felül Cristiano Ronaldoékat, ma pedig bejelentették, hogy Jonathan Bamba aláírt hozzájuk. Az elefántcsontparti támadó az elmúlt öt évben a Lille játékosa volt.



10:26 - Ha már City, a manchesteriek továbbra sem tettek le Josko Gvardiol megszerzéséről. A horvát védő mellett a lyoni bekk, Abdoulaye Ndiaye is szerepel az angolok kívánságlistáján.



10:19 - A City visszautasította az Al-Ahli ajánlatát Riyad Mahrezért. A szaúdiak 21 millió eurót ajánlottak, a BL-címvédő 35 millió alatt nem adnál



10:01 - Steven Gerrard továbbra sem tett le arról, hogy az Al-Ettifaq együtteséhez csábítsa Jordan Hendersont Liverpoolból. A két klub között zajlanak a tárgyalások.



09:59 - Moises Caicedo megszerzése érdekében 70 millió font értékű ajánlatot készül tenni a Chelsea a Brighton csapatának.



09:39 - Borna Sosa pótolhatja Leonardo Spinazzolát az AS Roma együttesénél. Az olasz válogatott védő hamarosan eligazol, a helyére Stuttgartból jönne a 25 éves horvát hátvéd. Megszerzése 15 millió euróba kerülne.



09:16 - Megvan a távozó André Onana utódja, Yann Sommert szeretné megvásárolni az Inter. A Bayern svájci kapusáért hatmillió eurót kell fizetni.



08:44 - Juan Cuadrado az Inter játékosa lesz. A kolumbiai futballista szerződése lejárt a Juvénál, hiába hívták szaúdi klubok, marad Olaszországban, a BL-ezüstérmes csapattal egyéves szerződést köt.



08:29 - Alvaro Morata iránt az Inter érdeklődik, 15 millió eurót ajánlottak a spanyol támadóért, de az Atletico 20 milliót kér.



07:30 - Joan Laporta, a Barcelona elnöke, kijelentette, el akarja hozni Bernardo Silvát. A City portugál futballistája iránt a PSG is érdeklődött, de az angolok visszadobták az ajánlatot.





07:22 - Renato Sanches kölcsönben Rómába kerülhet. Az eb-győztes portugál középpályás a PSG játékosa, de alig kapott lehetőséget az előző szezonban. Mourinho viszont számítana rá.



07:08 - Tijjani Reijnders megérkezett Milánóba. Kerkez Milos (korábbi) csapattársa orvosi vizsgálaton vesz részt, majd aláír az AC Milan együtteséhez.



06:53 - Kane kizárta, hogy a PSG-hez igazoljon. A Tottenham támadója iránt több topcsapat is érdeklődik, de ha elhagyja Londont, akkor Münchenben köt ki. Ehhez már csak a kluboknak kellene megegyeznie a vételárról, a Spurs eddig visszadobta a Bayern ajánlatait.



06:11 - Pierre-Emerick Aubameyang Marseille-be igazol. A gaboni csatár a 2025/26-os idény végéig ír alá, a Chelsea nem gördít különösebb akadályt a távozása elé.

00:03 - Kerkez Milos ma repül, hogy lezárja átigazolását a Bournemouth csapatához. 15,5 millió fontos átigazolási díj, hosszútávú szerződés.

Milos Kerkez will fly to England tomorrow in order to become new Bournemouth player.



◉ Medical tests to be done in 24/48h.

◉ Long term deal agreed player side.

◉ Deal worth £15.5m total package.



Exclusive news confirmed ✔️ pic.twitter.com/7F39ldk65x — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023

