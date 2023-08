Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 1-én, kedden:



11:43 - Dembélé ügyében tovább tárgyal a PSG és a Barcelona, a játékos szíve Párizs felé húz, már csak az árban kellene megállapodni.



11:18 - Rasmus Hojlund orvosi vizsgálaton vesz részt Manchesterben. Az Atalantától érkező támadót ezen a héten jelenti majd be új klubja.



11:15 - Ha már Bayern: a kapusposzton is várható új igazolás, a legfrissebb kiszemelt Bono, akit 12-13 millió euróért vásárolnának meg a Sevillától. Ők azonban 20 millió alatt nem adnák.



11:03 - Sajtótájékoztatót tartott Tomas Tuchel, de a Bayern edzője nem mondott semmit Kane leigazolásával kapcsolatban. A középpályát viszont megerősítené.



10:56 - Végre pont kerülhet a Gvardiol-átigazolás végére. Sajtóhírek szerint a City ma teszi hivatalossá a horvát védő megszerzését.



10:20 - Visszavásárlási klauzulával adná el Kane-t a Tottenham. Az angol támadóért a Bayern 100 millió eurós ajánlatot tesz (90 fix és 10 bónusz), de a Spurs 116 milliót akar.



09:57 - Többek között a Liverpoolt is hírbe hozták Kylian Mbappéval kapcsolatban. "Mosolyogtunk egyet rajta. Azt tudom mondani, hogy remek játékos, de a pénzügyi feltételek nem passzolnak hozzánk" - nyilatkozta Jürgen Klopp, a klub vezetőedzője.



09:38 - Vlahovics-Lukaku csere a láthatáron. A Juve a szerb támadóját adná a belga csatárért cserébe a Chelsea csapatának.



09:14 - Az Inter lemondott Balogun megszerzéséről, jelenleg túl drága nekik az Arsenal támadója.



08:58 - Vissza fogja utasítani a Napoli az Al Hilal ajánlatát. A szaúdi klub Victor Osimhent szeretné megszerezni, de 140 millió euróért nem adja az olasz bajnok.



08:13 - Négy napja jelentette be a Betis együttese, hogy megszerezték Alex Colladot, a Barcánál nevelkedő támadó középpályást. A 24 éves futballistát most kölcsönadták a szaúdi Al Okhdood csapatának.



08:03 - Százmillió eurós ajánlatot tesz Harry Kane-ért a Bayern München. A Tottenham korábban nyolcvan- és kilencvenhárommillióra is nemet mondott.



07:34 - Három játékost ajánlott a Barca Kylian Mbappéért cserébe: Dembélé mellett Gavi és Raphinha is az ügylet része lett volna. A francia klub által megadott július 31-i határidő letelt, Mbappé pedig még mindig az ő labdarúgójuk.



07:05 - Sadio Mané ma aláírja négy évre szóló szerződését az Al Nassr csapatával, miután sikeresen lezárult az orvosi vizsgálata. A szenegáli támadóért 40 millió eurót kap a Bayern München.

00:07 - A Bayern München letett David Raya leigazolásáról, miután a Brentford a bajorok harmadik ajánlatát is visszadobták. A müncheniek új célpontja a Sevilla portása, Bono.

