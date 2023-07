Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 11-én:

08:30 - Ashley Young lehet a következő igazolása az Evertonnak, ráadásul ingyen, a rutinos hátvédet ma orvosira várják a klubnál, ami után szerződését is aláírhatja.



Ashley Young medical will take place later today; he will sign the contract right after as new Everton player on a free transfer. #EFC



Here we go, confirmed pic.twitter.com/Y1cx8zM9Dn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2023

08:03 - Az Al Hilal és a Lazio képviselői átnézik a dokumentumokat, és ha minden rendben azokkal, akkor elfogadhatják a Sergej Milinkovic-Savic-ért tett 40 millió eurós ajánlatot. Innentől a játékoson múlik a történet végkifejlete, de mindkét fél arra számít, hogy a szerb végül elfogadja a sajtó által három évesnek vélt megállapodást.

Al Hilal and Lazio will check documents of final official bid for Milinković Savić — as Italian club are set to approve deal if they get €40m fixed and guaranteed fee.



Sergej, expected to give his final green light right after as three year deal has been discussed. pic.twitter.com/UwmgozPvkN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2023

00:09 - A Barcelona közölte Clement Lenglet-el, hogy nem kell megkezdenie az előszezont a csapattal július 18-án. A játékosra nem számít a klub, így lehetőséget adnak neki, hogy minden erejét arra fordítsa, hogy új csapatot találjon magának.

Barça announce that Clément Lenglet has permission NOT to start training with the team until July 18.



Barcelona still expect Lenglet to leave this summer. pic.twitter.com/8N9fzVJ9lN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2023

00:01 - Paul Pogba a szaúdiaknál járt. A pletykák egyre inkább felerősödtek a játékos átigazolásával kapcsolatban, de a Marca szerint a francia elsődleges célja az, hogy maradjon Torinóban.

Borítókép: Sport365