Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac közelít a záráshoz, lássuk mi történik augusztus 29-én, kedden:

15:02 - Hivatalos: Az Everton leigazolta 30 millió euró ellenében az Udinese csatárát, Betót.

Official: Everton complete deal in excess of €30m for Portuguese striker Beto on permanent move from Udinese



Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/f6cOWD7yCt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023

14:43 - Benjamin Pavard az Inter játékosa lesz! 30+2 milliós átigazolási díj, zöld utat kapott mindkét klub részéről. A játékos már ma elutazik Milánóba, holnap pedig aláírja szerződését és átesik az orvosin.

Benjamin Pavard to Inter, here we go! The green light from Bayern arrives as €30m deal plus €2m add-ons will be sealed today #Inter



Pavard could travel to Milano later today for medical tests and contract signing on Wednesday.



He wanted Inter move and it’s done. pic.twitter.com/Nv9sA41frn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023

14:37 - A Barcelona korábbi kapusa, Oier Olazabal Piqué csapatához, az FC Andorrához szerződött.

Oier Olazabal, ????????????????????????????????



El porter basc arriba per completar la porteria després de desvincular-se del @pafosfcofficial xipriota#OierTricolor#SomTricolors — FC Andorra (@fcandorra) August 29, 2023

14:27 - Tovább közeledhet egymáshoz a Barcelona és a Manchester United Marcos Alonso ügyében. A katalánok támogatnák a klubváltást, most az angol klubon a sor, hogy eldöntse, lép-e a játékosért.

14:20 - A Nottingham Forest előrehaladott tárgyalásokat folytat a Benficával Odysseas Vlachodimos-ért, állítja a Sky. A transzfer díja 9 millió euró körül lesz majd.

14:14 - Remekül halad Altay Bayindir átigazolása a Manchester United-hez. A klubok már csak az utolsó simításokat végzik a szerződésen. Hivatalos bejelentés nem várható a mai napon, de a végösszeg már lefixálva (7 millió euró), a játékos pedig a városban.

Manchester United now consider Altay Bayindir deal from Fenerbahçe ‘on track’ — working on final details and then it’ll be confirmed. #MUFC



Official statement not expected today as there’s still some work to do but €7m deal underway. Player in UK since Friday. pic.twitter.com/EeOJQ3iyzu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023

13:55 - Az Aston Villa is bejelentkezett Clement Lenglet-ért a Barcelonánál. A francia valószínűleg elhagyja a csapatot, de a tárgyalások kezdeti fázisban vannak és más érdeklődők is vannak.

EXCL: Aston Villa weighing up a move for Clement Lenglet as option on the table for the final days of the window



There are multiple options available but Barcelona aware of Aston Villa interest, waiting for developments.



In any case, Barça feel sure that CL will leave. pic.twitter.com/DDNK4P5w1M — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023

13:51 - Hivatalos: Fermin Lopez hosszabbított a Barcelonával. 2028-ig szóló szerződés, 400 millió eurós kivásárlási ár.

Official, confirmed. Fermín López signs new four year deal at Barcelona and it includes €400m release clause pic.twitter.com/4B6PanASGb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023

13:49 - Martin Braithwaite iránt érdeklődést mutatott a Lille csapata, akik hivatalos ajánlatot is tettek érte az Espanyolnak. Ezt a spanyol klub elutasította, de folytatódnak az egyeztetések.

Understand Lille have presented formal bid to Espanyol for Martin Braithwaite in the last 24h



Espanyol rejected opening bid but Lille remain interested. pic.twitter.com/lOdDo3efh3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023

13:42 - A spanyol Relevo szerint Joao Félix terve az, hogy ha az átigazolási időszak utolsó napjáig nem jelentkezik érte a Barcelona, eligazol a szaúdi ligába.

13:36 - Újabb korábbi társával játszhat együtt Miamiban Lionel Messi. Arturo Vidal, a Barcelona korábbi játékosa nemrégiben egy nyilatkozatában elmondta, szívesen igazolna az Inter Miamihoz.

13:29 - A Fulham megegyezett a Sevillával Lucas Ocampos átigazolásáról. Az argentin lehetne a távozó Mitrovic helyettese. Az angol klub az Evertonnal is tárgyalásban van, tőlük Alex Iwobi megszerzése a cél.

13:27 - Joao Félix álláspontja változatlan: Barcelonába akar igazolni, ez a prioritása. Péntekig vár a klubra és bízik benne, hogy tesznek lépéseket érte.

João Félix’s stance remains the same: he wants Barcelona and he’s waiting for Barça until Friday #FCB https://t.co/SM11urHnNy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023

13:18 - Jed Spence a Spurs-t elhagyva a Leeds kölcsönjátékosa lesz, miután a klubok megállapodásra jutottak.

Djed Spence, set to join to Leeds Utd on loan deal from Tottenham — agreement has been reached today between the two clubs #LUFC



£1m loan fee, player has to give green light soon then here we go. pic.twitter.com/3zybMrFyaO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023

13:09 - A West Ham úgy döntött, hogy kiszállnak a Harry Maguire-ügyből. A játékos nem érdekli őket többé, miután az MU nem adott zöldlámpát a transzferhez.

West Ham have decided to leave the race for Harry Maguire, as things stand — after trying again but no green light from Man United #WHUFC



He’s no longer on the club’s list at this stage, as @Plettigoal reported. pic.twitter.com/SAzr02OszI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023

13:04 - Nunes nem tagja a Wolves Blackpool elleni ma esti keretének. A játékos kihagyta az edzést, hogy kiprovokálja átigazolását a Manchester City-hez, azonban egyelőre nincs aktív ajánlat a játékosért Guardiola csapatától.

13:01 - A Sky szerint a Monaco 24-48 órán belül hivatalosan is bejelenti Folarin Balogun átigazolását az Arsenaltól. Az ügylet minden részlete kész, a franciák 45 millió eurót fizetnek érte az ágyúsoknak.

12:58 - A Lyon megpróbálkozhat a Leeds játékosának, Georginio Rutternek a leigazolásával. A francia januárban klubrekordot érő összegért (35,5 millió font) érkezett a Hoffenheimtől, így nem lesz egyszerű az elmozdítása. (Sky Sports)

12:56 - Az Inter magabiztos, hogy a mai napon lezárják Benjamin Pavard átigazolását. Az egyeztetések jelenleg is zajlanak, 30 millió euró, plusz 2 millió bónuszról.

Inter are now confident to get Benjamin Pavard deal done. Direct contacts with Bayern ongoing right now.



Talks advancing well to make the deal happen today on €30m fee plus €2m add ons. pic.twitter.com/2tyrjUcAA6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023

12:53 - Aster Postecoglou elégedett Giovanni Lo Celsóval, így a klubnál szeretné tartani. A játékos is maradna, ezen csak egy nagyon komoly ajánlat tudna változtatni.

Ange Postecoglou, happy with Giovani Lo Celso to stay at Tottenham. Positive feedback on Argentine midfielder who’s likely to continue at Spurs #THFC



It’d take an important bid to change club stance on Lo Celso in the final days. pic.twitter.com/FBEm6fm0al — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023

12:50 - Megérkezett a hivatalos bejelentés is, Bolla Bendegúz a Servette játékosa.

12:46 - Vannak még kérdőjelek a piacon, nézzük kik azok a sztárok, akik klub nélkül tengődnek:

12:39 - Utánpótlás-válogatott kapust igazolt a Vasastól az Újpest.

12:18 - Az Alavés bemutatta új igazolását, Samu Omorodiont, akit az Aléticótól szerződtettek, kölcsönbe.

12:06 - A West Ham továbbra is tárgyalásokat folytat a Corinthianssal Yuri Alberto átigazolása kapcsán. Emellett a Sky szerint Jesse Lingarddal is egyeztetnek egy rövidtávú szerződésről.

11:53 - Az Al Ittihad hivatalos ajánlatot tett Luiz Felipéért a Betisnek. 22 millió euró, plusz 3 millió bónuszokban. Várhatóan már a mai napon lezárul az ügylet, minden fél ezt szeretné, a Betis pedig keresi a védő pótlását.

Al Ittihad have submitted formal bid for Luiz Felipe after talks on Monday: €22m fixed fee plus €3m add-ons, expecting to get the deal done today with Betis and player side #AlIttihad



Betis are already looking for new CB as potential replacement. pic.twitter.com/DypC5kwqhH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023

11:43 - A Frankfurt elutasította a PSG 80 millió eurós ajánlatát Randal Kolo Muaniért. A tárgyalások folytatódnak, a németek 100 milliót akarnak a csatárért.

11:29 - A Sky Sports szerint a Manchester United érdeklődik a Tottenham középpályása, Pierre-Emile Höjbjerg iránt. A dánnak két éve van hátra a szerződéséből, de a klubja jó ajánlat esetén hajlandó lenne elengedni. A vörösök listáján rajta kívül Sofyan Amrabat és Ryan Gravenberch is szerepel.

11:20 - Juan Carlos Arana a Racing Santanderhez kerül kölcsönben, az Eibartól.

FICHAJE | Juan Carlos Arana refuerza la delantera del Racing 2023/24 https://t.co/Z5vrIu1znR pic.twitter.com/2pObjVyB59 — Real Racing Club (@realracingclub) August 29, 2023

11:14 - Az Aberdeen leigazolta a Kotrijk támadóját, Pape Habib Gueye-t.

11:11 - Hivatalos: A várakozásoknak megfelelően Castagne a Fulham játékosa lett.

Welcome to Fulham, @CastagneTim! — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 29, 2023

10:57 - Raphinha és Ferrán Torres is szerepel a Chelsea kívánságlistáján. Pochettino pótlást keres Nkunkunak, aki hosszabb időre kiesett.

10:56 - Roberto Mancini átvette a szaúdi labdarúgó válogatott irányítását. Bemutatkozásakor időt kért, hogy megismerje játékosait.

10:48 - Dean Henderson hamarosan a Crystal Palace játékosa lesz. A United Bayindirrel pótolja, írja a Sky.

10:38 - A Mallorca és a Sevilla is érdeklődik az Arsenalnál Rob Holding helyzetéről. Mellettük PL-klubok is érdeklődnek.

Understand Mallorca and Sevilla both asked for conditions of potential Rob Holding deal this week. #AFC



There are also PL clubs informed on Holding situation, as he’s still expected to leave. pic.twitter.com/wkZ8XCKnN3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023

10:25 - Marco Silva, a Fulham menedzsere megerősítette, hogy a klub szerződteti Timothy Castagne-t a Leicestertől. "Nem 100%-osan kész, de az üzlet már tényleg majdnem kész!"

10:18 - Bolla Bendegúz ismét kölcsönbe kerül, ezúttal vételi opcióval. Új állomáshelye a szintén svájci Servette lesz.

10:07 - Romain Perraud a Southamptontól az OGC Nice csapatához szerződött kölcsönben. A csapat hivatalosan bejelentette, ahol játszott már 2014 és 2019 között.

09:53 - Több angol médium, köztük a Sky Sports szerint is lehet esély arra, hogy ha Salah elfogadja az Al Ittihad 100+50 milliós ajánlatát, a vörösök Joao Félix-szel pótolják őt.

09:50 - A Sporting ma hivatalossá teszi Ivan Fresneda szerződtetését. A spanyol tehetséget a Barcelona és a Real Madrid is figyelte. 80 milliós kivásárlási záradék, 10 milliós átigazolási díj, 2028-ig szóló szerződés.

09:48 - Jesé Rodriguez, a Real Madrid és a Betis korábbi játékosa Brazíliába kerülhet, a Santos és a Coritiba érdeklődik iránta. (Marca)

09:45 - Romelu Lukaku ma magángéppel érkezik Rómába, amelyet a klub tulajdonosa vezet majd.

09:39 - Carlos Baleba éppen most esik át az utolsó orvosi vizsgálatokon a Brightonnál. Ő lesz Caicedo utódja, 2028-ig érkezik, egy év hosszabbítási opcióval.

Carlos Baleba, undergoing second part of medical tests at Brighton right now — then time to sign #BHAFC



Told contract will be valid until 2028 with an option for further year, 2029. pic.twitter.com/ROk56KXZvX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023

09:17 - Jorge Sanchez úton van Portugáliába. A Porto játékosa lesz, kölcsönbe érkezik, 4 millió eurós vételi opcióval, ami 20 lejátszott meccs után kötelező érvényűvé lép elő.

Jorge Sánchez, on his way to Portugal in order to undergo medical tests and sign as new FC Porto player



Deal sealed with Ajax on loan plus €4m option to buy clause — it becomes an obligation to buy after 20 appearances.



Here Jorge and his agent Nathan van Kooperen. pic.twitter.com/IqD3zrGa6X — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023

09:12 - A Brentford kiszállt a Brennan Johnsonért folyó csatából. A játékosért jelenleg a Spurs a legaktívabb kérő, akik jelenleg is egyeztetéseket folytatnak a Nottinghammel és a játékossal.

Brentford have currently left conversations for Brennan Johnson focusing on different targets, Tottenham are prepared to insist in talks with Forest #THFC



Spurs already held positive talks on player side and now discussions waking place on clubs side. pic.twitter.com/R2BkOTZKES — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023

09:10 - Egy lipcsei lap számolt be arról, hogy a Red Bull Leipzig ajánlatot kapott a Dortmundtól Yussuf Poulsenért. A klub ezt azonnal elutasította. Poulsen egyébként 2013 óta tagja a keretnek, akkoriban a német harmadosztályból szerződtették a dán támadót.

09:01 - Sergio Ramos mégis a szaúdiakhoz kerülhet! A Marca beszámolói szerint jelenleg valószínűbb, hogy a Galatasaray helyett az Al Hilal csapatát választja, ahol Benzema csapattársa lehet majd. Jelenleg a szerződés hosszáról egyeztetnek, ugyanis a klub kettő évet adna, míg Ramos három évet kér.

08:51 - Carlo Ancelotti a vezetőség kérésére sem szeretne új csatárt hozni a Real Madridhoz, állítja a Marca. A habfehéreket nagy érvágás érte, ugyanis Vinicius Jr. megsérült a hétvégén és várhatóan 6 hétig nem lesz bevethető.

08:47 - A Sky is megerősítette, hogy nagyon közel Joao Cancelo Barcelonába szerződése. A portugál kölcsönben érkezik a katalánokhoz, akiknek 25 millió eurós vásárlási opciójuk lesz a játékosra.

08:43 - Ma aláírja új szerződését a Barcelona tehetsége, Fermin Lopez. 2028-ig kötelezi el magát, kivásárlási ára 400 millió euró lesz.

Fermin Lopez will sign new deal at Barcelona today; it will be valid until June 2028 after breakthrough in talks as reported yesterday #FCB



Release clause: €400m. pic.twitter.com/ir7kXiSOQn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023

08:20 - Demarai Gray átigazolása gyakorlatilag kész van az arab Al Shabab csapatához, már csak a vezetőségnek kell jóváhagynia.

Demarai Gray deal, now up to Al Shabab new board as it was almost done and completed between all parties before changes into club's management #EFC



Conditions of the deal remain potentially agreed on clubs & player side. Up to new board if they want to complete top signing. pic.twitter.com/B1c9mB0Ee8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023

08:03 - A Wolves tovább emeli ajánlatát a Leicester támadójáért, Kelechi Iheanacho-ért. A Mirror szerint már 20 millió fontról szólnak az egyeztetések.

08:01 - Fabrizio Romano szerint a mai nap kulcsfontosságú lehet Benjamin Pavard és Trevoh Chalobah átigazolása kapcsán is. Előbbit az Inter vinné a Bayernből, utóbbi pedig épp a bajorokhoz tart, a Chelsea-ből.

Key day for Benjamin Pavard deal… and probably for Trevoh Chalobah potential move to Bayern.



Inter asked Bayern for final answer on Pavard deal by Tuesday; while Bayern will keep negotiating with Chelsea for Chalobah after loan proposal rejected.



More to follow today. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023

07:55 - A Manchester United továbbra is balhátvédet keres. Cucurella és Marcos Alonso is a jelöltek közt, de Reguilón is a listán. Ten Hag érdeklődik Tagliafico helyzete iránt is, akit jól ismer korábbról.

Manchester United are still discussing internally about best option for new left back #MUFC



Contacts took place today again for Cucurella, also Marcos Alonso and Reguilón remain in list.



United also called to ask for conditions for Tagliafico deal, well known by Ten Hag. pic.twitter.com/rRDxCq2LRT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2023

07:32 - Folarin Balogun a mai napon Monacóba utazik, hogy véglegesítse átigazolását és átessen az orvosi vizsgálatokon. 40 millió eurós átigazolási díj üti az Arsenal markát, plusz a jövőbeni eladásból is részesülnek.

Folarin Balogun, set to travel to Monaco on Tuesday in order to undergo medical tests and complete his permanent move to AS Monaco #ASMonaco



€40m package deal plus sell on clause for Arsenal in the future — agreed last Saturday, set to be sealed.



Here we go, confirmed. pic.twitter.com/mJp8CYpaX4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2023

06:43 - A Lazio és a Marseille megegyeztek Guendouzi átigazolásáról. A francia játékos kölcsönbe érkezik, 12 millió eurós vásárlási opcióval.

Lazio and OM have already exchanged signed contracts for Mattéo Guendouzi deal, here we go! #Lazio



Agreement sealed for €1m loan fee, €12m obligation to buy, €5m easy add-ons and also 10% sell on clause for OM.



If all goes to plan, Guendouzi will travel on Tuesday. pic.twitter.com/QZ4o9yTs1J — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2023

