Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 8-án, kedden:

18:18 - Az Al Nassr Eric Baily kegyeiért dolgozik. Hivatalos ajánlatot egyelőre még nem tettek, azonban más klubok is érdeklődnek az elefántcsontparti középső védőért, akire hosszútávon nem számítanak a Manchester Unitednél.

17:51 - A Bayern München 110 millió eurós ajánlatot készül tenni Harry Kane-ért még ma, vagy holnap, lévén a futballista közölte: vagy még a héten véglegesítik a transzfert, vagy marad a Tottenhamnél, írja a Sky Sports.

17:23 - Hivatalos: Alejo Vélizt bemutatták a Tottenham futballistájaként, aki 2029-ig írt alá.

Official, confirmed. Alejo Véliz has joined Tottenham from Rosario Central



Contract valid until June 2029. pic.twitter.com/Zykc0W9NMg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2023



17:01 - A Brentford egy 30 millió eurós csekkel ösztönözné a Fiorentinát arra, hogy eladják nekik Nico Gonzalezt. A tárgyalások zajlanak a lilákkal, a méheknek ő az egyik legfontosabb célpontjuk.

Brentford have submitted €30m formal proposal to Fiorentina for Nico González as priority target. Talks ongoing for the Argentine forward



Fiorentina already sold Arthur Cabral to Benfica and Nico now being negotiated with Brentford, as @JayDMHarris called. pic.twitter.com/LQuUuSshCw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2023



16:48 - Harry Kane még a héten szeretné lezárni a vele kapcsolatos átigazolási procedúrát, mert ha elkezdődik a Premier League, már nem kíván eligazolni. A labda tehát a Bayern Münchennél és Daniel Levynél újra.

Harry Kane’s camp has informed Bayern and Tottenham of player’s preference in terms of timing: decision on the deal has to be by the end of this week



Kane doesn’t want to move after start of Premier League football on Sunday.



Up to Bayern and… Daniel Levy, again. pic.twitter.com/QNMO6U8XcI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2023



16:35 - Amennyiben Harry Maguire távozik, Jean Clair Todibo személyében adott az utód a középső védő posztjára Manchesterben, ugyanakkor nem csak ő szerepel az ezzel kapcsolatos listán.

Jean Clair Todibo, Manchester United priority target (not the only one in the list) if Maguire leaves #MUFC



…as revealed two days ago, contacts already took place. https://t.co/aEIkohHdWv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2023



16:29 - Kyle Walker közel áll ahhoz, hogy a következő 24 órában meghosszabbítsa kontraktusát Manchesterben, és a kékek vele, valamint Bernardo Silvával kapcsolatban is magabiztosak.

Kyle Walker, close to accept new deal proposal received by Manchester City in the last 24 hours!



New contract bid sent to English RB is tempting Walker, now expected to stay and sign new deal at the club.



City are increasingly confident to keep both Walker and Bernardo. pic.twitter.com/f8AlXeO57U — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2023



16:18 - A Barcelona bejelentette a 2006-os születésű tehetség, Noah Darvich szerződtetését. A német futballista 2,5 + 2,5 millió euróért érkezik, 2026-ig írt alá, és 1 milliárd euró a kivásárlási ára.

Official: Barcelona announce, confirm the signing of 2006 born talent Noah Darvich from Freiburg



€2.5m fixed fee, add ons up to €5m and contract until June 2026.



Release clause: €1B.



Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/iN2P0EgVgF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2023



16:08 Sergio Arribas távozott a Real Madridtól és az Almería színeiben folytatja. 6 millió eurós átigazolási díj mellett a jövőben egy 50% részesedésük is lesz a további értékesítésből, de elsőként megvásárolni is nekik lesz joguk.

Sergio Arribas has just signed as new Almería player from Real Madrid



€6m fee, 50% sell-on clause to Real and right of first refusal also for Real Madrid in order to ‘control’ player’s future. pic.twitter.com/cyr5YlBjI3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2023



16:02 - Mohamed Salah ügynöke ismét egyértelművé tette, hogy nem gondolkodnak a szaúdi igazolásban.

Mo Salah’s agent Ramy Abbas denies again stories on Egyptian star in talks or thinking of Saudi move https://t.co/RepvlwFKqz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2023

13:06 - A Tottenham bejelentette Micky van de Ven érkezését.

Welcome, Micky van de Ven! ???? pic.twitter.com/lVU3N8I9UJ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 8, 2023

12:06 - Marco Verrattiért tett ajánlatot az Al Hilal, de a PSG kevesellte a 45 millió eurós összeget.



11:31 - Tino Livramento aláírt a Newcastle csapatához. A Southampton 32 millió fontot kapott a 20 éves védőért, aki 5 évre szóló szerződést kötött a szarkákkal.



11:16 - Nem adja fel a Bayern, újabb ajánlatot tesz Harry Kane megszerzéséért. A támadó szeretné, ha mihamarabb eldőlne, hol folytatja, de jól érzi magát a klubja új edzőjével, Ange Postecoglouval.



10:14 - Micky van de Ven átment az orvosi vizsgálaton, a Tottenham hamarosan bejelenti a holland védő szerződetését.



10:12 - Edson Alvarez orvosi vizsgálatra érkezik a West Ham Unitedhez. A mexikói válogatott középpályásért 32 millió fontot fizetnek a londoniak, további 2 milliós bónusz járhat az Ajaxnak.



10:10 - Nem adja fel az Al Hilal: habár a Napoli visszadobta a 120 millió eurós ajánlatot Osimhenért, a szaúdi klub újabb összeggel próbálja meggyőzni a címvédőt. A nigériai támadónak évi 50 millió eurós fizetést adnának.



09:30 - Alvaro Morata sem megy sehová, legalábbis Fabrizio Romano szerint. Az Atletico spanyol támadója egyeztetett a klubbal és Simeone vezetőedzővel, ennek eredményeképp 2027 nyaráig szóló szerződést kötnek majd vele. A futballistát olasz és szaúdi csapatok is leigazolták volna.



8:02 - Bernardo Silvát marasztalja a City. Hiába a Barca és a PSG érdeklődése, a manchesteriek hamarosan új szerződést ajánlanak a portugál futballistának. A középpályás piaci értéke 80 millió euró.



7:46 - Négy játékosát engedi el napokon belül a Manchester United. Maguire, McTominay, Van de Beek és Fred is távozik, előbbi kettő iránt a West Ham készül lépéseket tenni, Van de Beeket a Sociedad veheti kölcsön, míg Fred iránt számos klub érdeklődik.



07:01 - Charles de Ketelaere az Atalanta kölcsönjátékosa lesz. a 22 éves belga támadó-középpályást tavaly vette meg a Milan, azonban 40 mérkőzésen egyetlen gólig sem jutott. A bergamoiak 3 milliót fizetnek érte első körben, utána végleg megvásárolhatják, további 23 millióért cserébe.



06:24 - Nikola Vlesic személyében 12 millió euróért vásárolt középpályást a Torino. A horvát játékost az előző szezonban csak kölcsönadta a West Ham az olaszoknak, most már végleg az övék.

00:08 - A nagymúltú Olympique Marseille is bejelentkezett Sallai Rolandért, állítják a francia források. A magyar szélső 10-12 millió euróért lehetne mozdítható.

| JUST IN: Marseille has initiated talks about Roland Sallai, while awaiting confirmation about Malinovskyi’s departure & to know more about Ünder’s future. The Hungarian could be available for €12-15m. Italian & Turkish clubs are showing interest. [@IgnazioGenuardi] #TeamOM pic.twitter.com/rS35fzzQsv — News OM ???????? (@NewsMarseille_) August 5, 2023

Borítókép: Sport365