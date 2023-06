Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 6-án:

10:50 - Inigo Martinez személyében spanyol válogatott védő csatlakozik a katalánokhoz. A 32 éves bekk szerződése lejárt a Bilbaónál, így ingyen igazol a bajnokcsapathoz.

9:50 - Wilfried Zaha iránt az Atletico érdeklődik. A Christal Palace 30 éves szélsőjének hamarosan lejár a szerződése, és bár klubja szeretett volna vele hosszabbítani, az elefántcsontparti játékos továbbállhat. A katar Al-Sadd tárt karokkal várja, de bejelentkezett érte a spanyol bajnokság bronzérmese, az Atletico de Madrid is.

9:07 - Alexis Mac-Allister orvosi vizsgálaton Liverpoolban. A középpályással a tervek szerint ma átnézik a 2028 júniuság szóló szerződést, amelynek aláírására szerdán kerül sor.

8:28 - Hosszabbítanak Nachoval. A Real védőjének lejárna a szerződése, de klubja számítana rá, ezért ajánlatot tettek neki. A védő jelezte az Internek, hogy nem csatlakozik hozzájuk, 2024 nyaráig marad a spanyol fővárosban.

8:16 - Ruben Neves továbbra is a Barcelona hívására vár. A személyes feltételekben már áprilisban megegyeztek, de az FFP előírásoknak történő megfelelés gond lehet. Korábban Ansu Fati neve is felmerült, mint cserealap, de ez sem garantált.

8:08 - Újabb körös egyeztetések zajlottak a Dortmund és a Real Madrid között Jude Bellingham átigazolásával kapcsolatban. Romano szerint a találkozó jól sikerült és közelebb kerültek a felek az egyezséghez.

8:02 - Az Al Ahli és az Al Shabab is megkereste Pierre Emerick Aubameyangot, akinek nincs jövője a Chelsea-nél. Télen a gaboni elutasított egy MLS-ből érkező ajánlatot, mondván, Európában akar maradni.

7:48 - Paolo Maldini és a Milan útjai elválnak! Fabrizio Romano értesülései szerint a különböző elképzelések okozták a búcsút.

