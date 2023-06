Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 13-án:

09:28 - Szaúd-Arábiában köthet ki a Liverpool legendája, Steven Gerrard is - a legutóbb Aston Villa kispadján dolgozó menedzser a Daily Mail szerint az Al Etifaq kispadjára ülhet le.

09:09 - Hiába jár rendkívül közel a megállapodáshoz egymással David De Gea és a Manchester United a szerződéshosszabbítás kapcsán, a szaúdi klubok továbbra is örömmel látnák a liga egyik sztárjaként oldalukon a spanyol hálóőrt. Bármi is történik azonban, a vörös ördögök új kapust akarnak igazolni, amivel versenyhelyzetet teremtenének.

08:37 - És egy kis José Mourinho is a reggeli kávé mellé. A portugál edző klubja magabiztos Evan N'Dicka ügyében még úgy is, hogy az Eintracht Frankfurt lejáró szerződésű támadójánál mások is kopogtattak. Öt éves szerződésről sugdolózik az internet népe, Aouar után ő lehet a következő szabad ügynök, akit behálóznak az AS Románál.

08:32 - Jeremi Frimpong lehet a Bayer Leverkusen egyik legnagyobb vesztesége, amennyiben a holland szélső védőt nem tudják megtartani. A hollandnak fantasztikusan sikerült az idénye, 10 gólt és 9 gólpasszt jegyzett, ami olyan klubok érdeklődését keltették fel, mint a Barcelona, a Bayern München vagy a Manchester United. Utóbbiak találkoztak is a futballista ügynökével két hónapja, de a gyógyszergyáriak remélik: meg tudják tartani.

08:23 - Joselut már csak néhány lépés választja el attól, hogy magára húzhassa a Real Madrid mezét nyáron, gyakorlatilag a tárgyalások jelenlegi szakaszában a királyiakon múlik minden, a személyes feltételekről múlt héten megállapodtak a felek.

08:17 - A Chelsea és az Inter több játékos kapcsán is tárgyalóasztalhoz ülhet a következő napokban. Az olaszok Koulibaly, Chalobah és Lukaku kapcsán üzletelnének, míg az angolok André Onana játékjogának megszerzéséről érdeklődnének. Az Inter egyik fő célpontja állítólag a mindössze egy éve londonba igazolt szenegáli védő.

08:08 - A PSG álláspontja egyértelmű Kylian Mbappé ügyében: ingyen semmiképp sem akarják elveszíteni, így vagy új szerződést íratnak alá vele, vagy pedig azonnal átadó listára teszik, ugyanakkor az időzítés meglepte a párizsiakat a francia világbajnok támadó részéről, akinek jövőre lejár a kontraktusa.

00:01 - Nacho Fernandez nemrég megerősítette, hogy folytatja pályafutását a Real Madridnál, most pedig az El Chiringuitóban beszélt a klub körüli történésekről.

