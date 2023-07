Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 4-én.

13:20 - Íme azoknak a játékosoknak a listája, akiket hamarosan hivatalosan is bejelenthet a Paris Saint-Germain, kiegészítve Luis Enrique vezetőedzővel. Meglátjuk velük mire mennek az európai porondon, miközben Kylian Mbappé és Neymar Jr jövője továbbra sem egyértelmű.

Paris Saint-Germain will make several deals official



Lucas Hernández on €45m deal;

Manuel Ugarte on €60m deal;

Kang-in Lee on €22m deal;

Marco Asensio as free agent.

Milan Škriniar as free agent;

Cher Ndour as free agent;

Luis Enrique, confirmed. pic.twitter.com/gDiV99wvkB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2023

12.49 - Giorgi Mamardasvili a Bayern München listáján. A bajorok mással vannak elfoglalva jelenleg, a georgiai kapust is kereshetik máshonnan, de a Valencia hálőrével biztos számolnának. A személyes feltételek nem jelentenének akadályt, így ha valóban közös jövőt képzelnek el, akkor a kérdés az, hogy a denevérek elengedik-e kapusukat.

EXCL: Giorgi Mamardashvili is now on FC Bayern list. One more club keen on Georgian goalkeeper after English and Italian clubs interest #Bayern @LashKokiashvili



Bayern busy with different priorities but Mamardashvili is 100% in the list.



Personal terms won’t be an issue. pic.twitter.com/Gn980sV1Qh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2023

12:20 - Xavi Simons kapcsán Peter Bosz a PSV edzője arról beszélt, hogy jó hangulató, pozitív megbeszélésen van túl a fiatal tehetséggel, de a döntés végső soron a futballistán múlik. A PSG 6 millió euróért - ennyi a visszavásárlási záradék - leigazolná újra, de több másik klub is örömmel látná soraiban őt, de végső soron Simonsnak kell eldöntenie mit akar.

PSV manager Peter Bosz: “I spoke to Xavi Simons — it was a good, positive conversation. But at the end, he will decide by himself”.



PSG want to trigger €6m buy back clause.



There are many clubs keen on signing Xavi.



PSV, hoping to keep him.



Xavi, only one who decides. pic.twitter.com/Wa1eXQG2Gm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2023

12:00 - Mason Mount aláírta szerződését Manchesterben, igaz ez egyelőre csak sajtóhír.





11:11 - Micky van den Ven képviselői elmondták a Wolfsburgnak, hogy a futballista a Tottenhamhez akar szerződni, aki az egyik legfőbb kiszemeltje az angol egyesületnek.

Micky van de Ven’s camp told Wolfsburg of player’s strong desire to join Spurs. Negotiations are underway between the Tottenham and Wolfsburg, he’s among top target as revealed last week. #THFC



Contacts with Edmond Tapsoba are still ongoing as of now, deal on. pic.twitter.com/kQajgRpSQg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2023

10:22 - Manor Solomon Londonba érkezik ma, hogy a hét későbbi részében orvosin vegyen részt, majd aláírjon a Tottenham csapatához. A 23 éves izraeli futballista szabadügynökként érkezik.

Manor Solomon, in London today in order to complete medical tests later this week and sign as new Tottenham player. Deal revealed last week now set to be sealed.#THFC



Solomon will join Spurs as free agent. pic.twitter.com/4pYil3sdkz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2023

09:48 - David Darke ülhet le a Leeds United kispadjára A Sky Sports szerint, aki legutóbb a Borussia Mönchengladbach mestere volt. A név azért lehet ismerős az angol futball kedvelőinek is, mert Farke korábban négy évet dolgozott a Norwich Citynél, és kétszer - 2019, 2021 - sikerült is megnyernie velük a Championshipet.

09:33 - A Brighton az Ajax középső védőjével erősítene azt követően, hogy Levi Colwill ügye egyre bonyolultabb és a Chelsea sem akarja értékesíteni. Calvin Bassey-t De Zerbi vezetőedző is elismeri, most a hollandoktól azt szeretnék megtudni, mennyibe kerülne a védő.

Brighton have already started contacts for Calvin Bassey as new centre back. Levi Colwill deal looks complicated as Chelsea don't change their position: he's not for sale.#BHAFC



De Zerbi appreciates Bassey, waiting for Ajax to clarify potential asking price. pic.twitter.com/5jjdJbv3Z7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2023

09:05 - Egyelőre nem érkezett hivatalos ajánlat Sfyan Amrabatért, akiért ha minden igaz a Mancgester United és az Atletico Madrid is versenyez egymással. Erről maga a klub vezérigazgatója, Joe Barone nyilatkozott. "Nem küldött senki ajánlatot Amrabatért, jelen állás szerint marad nálunk" - mondta. A The Daily Mirror jelentése szerint a marokkóiakkal télen nagyot menetelő középpályás a személyes feltételekről már megegyezett a vörös ördögökkel.

08:57 - Merih Demiral a legfontosabb célpontja az Internek a védelembe azt követően, hogy César Azpilicueta az Atletico Madridot választotta, a megbeszélések később megkezdődhetnek az Atalantával. Ugyanígy szeretnék leigazolni fekete-kékek Daivde Frattesit és Romelu Lukakut is.

Understand Merih Demiral remains high on Inter list as new centre back after César Azpilicueta deal collapsed due to his decision to join Atlético Madrid. #Inter



Talks will take place later with Atalanta; as priorities remain Davide Frattesi and Romelu Lukaku. pic.twitter.com/y4lwnpwhhm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2023

08:45 - Paulo Dybala ismét képbe kerülhet a Juventusnál, róla, és több másik kiszemeltről itt írtunk bővebben.

08:23 - A Sky Sports Germany szerint a Bayern München továbbra sem tett le Harry Kane megszerzéséről, a hadműveletet pedig Kar-Heinz Rummenigge vezeti érte. A Tottenham állítólag letagadta, hogy érkezett volna ajánlat az angol válogatott csatárért, annak ellenére, hogy korábban erről szóltak a hírek. Kane szívesen írna alá a bajorokhoz, de Londonban hallani sem akarnak arról, hogy eladják, így elképzelhető, hogy ez az üzlet csak jövőre valósulhat meg, viszont akkor már a lejáró szerződésű klasszissal kell csupán megegyezni.

08:17 - Az Aston Villa meghallgatja az ajánlatokat Leander Dendonckerért annak ellenére, hogy hosszútávú szerződése van a klubnál. Unai Emery számol a futballistával, de Fabrizio Romano azt írja, nagy a verseny a posztján. Francia, olasz csapatok kapva kapnának az alkalmon, ahogy Premier League klubok is jelezték érdeklődésüket. A belga labdarúgó nyitott a váltásra.

Understand Aston Villa are open to listen to offers for Leander Dendoncker despite his longer running deal. He's rated by Emery but there's lot of competition. #AVFC



French and Italian clubs already asked for info; player open to any kind of proposal. PL clubs also keen. pic.twitter.com/SO2suh6OgM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2023

08:14 - A Sporting csapatában köthet ki Viktor Gyökeres, a svéd támadó kapcsán a Coventryvel kell megegyezniük a portugáloknak.

Viktor Gyökeres deal. Understand the agreement is getting closer for Swedish striker to join Sporting, bid has been improved.



Sporting did best efforts, not done yet due to Coventry high requests — but definitely closer.



Parties believe deal could be done later this week. pic.twitter.com/3FU81WK54W — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2023

08:10 - A Manchester City hivatalosan is ajánlatot tehet Josko Gvardiolért. Korábban a kékek szóban már jelezték, hogy hajlandóak 75 millió eurót is fordítani a horvát védőre némi bónusszal kiegészítve, de a Leipzig hajthatatlan: legalább 100 millió eurót akarnak. A személyes feltételekről közel két hete megállapodtak.

Manchester City are preparing an official bid for Joško Gvardiol.#MCFC



Understand verbal approaches for €75m plus add-ons were rejected by Leipzig — talks continue.



Leipzig always wanted at least €100m for Gvardiol.



Personal terms 100% agreed as revealed 10 days ago. pic.twitter.com/IRYviTgJj7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2023

06:21 - Sergio Ramos visszatérése a Sevillához, kudarcba fulladt. Ezt a Sevilla alelnöke ismerte el.

00:08 - A brazil csodagyerek, Angelo a héten Londonba utazik, hogy aláírja hatéves szerződését a Chelsea-vel. A játékosért a Santos 15 millió eurót kap majd.

Understand Brazilian talent Ângelo will travel to England this week in order to complete medical tests and then sign six year deal as new Chelsea player. #CFC



All documents are in place with Santos set to receive €15m fee. pic.twitter.com/zt2uL8zqhT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2023

