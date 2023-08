Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 22-én, kedden:

16:16 - A Manchester City egyre inkább döglött aktának tekinti Paquetá átigazolását. A fogadási ügybe keveredett brazil kapcsán nem történt előrelépés a múlthét óta.

Manchester City board consider Lucas Paquetá deal off since last week — no changes, already looking at different options. #MCFC



Doku deal was not linked to Paquetá as City opened talks with Rennes more than 20 days ago. pic.twitter.com/qcz68m4GoQ