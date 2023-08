Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 15-én, kedden:

08:29 - Charles de Ketelaere készen áll az orvosira az Atalantánál, hogy aztán kölcsönbe kerüljön oda a Milantól. A fekete-kékeknek opciója lesz a vásárlásra is.

Charles de Ketelaere, set to undergo medical tests as new Atalanta player; documents have been approved with AC Milan for loan deal with buy option



De Ketelaere accepted last week, deal done and now set to be signed. Here we go, confirmed. pic.twitter.com/OR5MVMFdPR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023



08:15 - Joao Sacramento is jelölt a New York Red Bulls kispadjára, de a portugál edzőért,.aki legutóbb a PSG-nél dolgozott európai klubok is bejelentkezhetnek.

Portuguese coach Joao Sacramento, one of the options for New York Red Bulls next season. Nothing advanced yet but one of the names considered. There are also European clubs keen on Sacramento



He had experiences at Lille, Roma, Tottenham, Monaco and now open to new chapter. pic.twitter.com/UmofXAvSU1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023

08:08 - A Chelsea és a Southampton közel a megegyezéshez Romeo Lavia kapcsán. 50 millió fontos árról lehet hallani, plusz bónuszokról. A hétvégén Liverpoolal összecsapó kékek még a héten bemutatnák legújabb szerzeményüket, akivel már sikerült közös nevezőre jutni.

Chelsea and Southampton, in contact to close Romeo Lavia deal. £50m fee now discussed plus add-ons, Chelsea want to announce Lavia as new signing this week #CFC



Personal terms agreed, deal could be done on Tuesday if talks proceed well.



More: https://t.co/K9BEJSIvgO pic.twitter.com/f9CivKqKw5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023



08:04 - Nicoló Zaniolo klubváltása elől is elhárult minden akadály, ő kölcsönbe érkezhet az Aston Villába a Galatasaray-ból egy 27 millió eurós vásárlási opcióval. Szerdán az orvosira is sor kerülhet, a személyes feltételekről már sikerült megegyezni az olasszal.

Nicoló Zaniolo to Aston Villa, here we go! Verbal agreement in place on €27m total package add-ons included with Gala — loan deal with buy option clause



Understand medical will take place on Wednesday, if all goes to plan.



Personal terms agreed, Zaniolo wanted Villa. pic.twitter.com/3539XicFnH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023



07:52 - Merih Demiral 24 órán belül az Al Ahli játékosa lehet. Az Atalantától érkezhet, két Premier League klub is akarta, de a szaúdiak mellett döntött inkább.

Merih Demiral to Al Ahli, here we go! Understand there’s an agreement now in place with Atalanta and player side — set to be signed in 24h



Two PL clubs wanted Demiral but Al Ahli agreed deal on same conditions — it’s done.



…one more smart, top signing for Al Ahli. pic.twitter.com/hPwaehwBD2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023



07:44 - A PSV Eindhoven hamarosan véglegesítheti Aster Vranckx igazolását. Már tíz napja is közel álltak ehhez, most sikerült a célegyenesbe fordulni. A futballista a hollandokat akarja.

PSV Eindhoven are now expected to complete Aster Vranckx deal this week — agreement close since 10 days ago and finally imminent. #PSV



Negotiations advancing to final stages as Vranckx wants PSV. pic.twitter.com/4k9zT8Z8ir — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023



00:09 - A Bayern München legújabb kapuskiszemeltje Stefan Ortega, a Manchester City másodikszámú hálóőre. Jelenleg a Sky Sports tudósítója szerint ő a top kiszemelt, aki ha igent mond, a müncheniekhez kerülhet.

Excl. News Stefan #Ortega: He’s a new top option for FC Bayern now! Bosses have discussed him.



Talks with the player’s camp took place in the last days

Guardiola, very confident with Ortega; #MCFC considering to extend beyond 2025.



Decision to join Bayern, up to… pic.twitter.com/BSElJpBiT5 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 14, 2023

Borítókép: Sport365