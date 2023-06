Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

17:56 - Javi Galánnal erősít az Atlético Madrid! A játékosért 4,5 millió eurót és Manu Sánchez játékjogát kapja a Celta Vigo.

Atlético Madrid will sign Javi Galán for €4/5m fixed fee plus Manu Sánchez included in the deal with Celta Vigo, as reported earlier today. #Atleti



Official statement expected soon.



Here we go ???????? pic.twitter.com/TIA2Qbhnh8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023

17:15 - Hivatalos: Teemu Pukkit bejelentette a Minnesota United. A finn támadó a Norwich-ot hagyta el.

Official. Minnesota United sign Teemu Pukki to a Designated Player contract through June 2025. ???????????????? #MLS



Former Norwich striker accepted two year deal to try new experience in MLS. pic.twitter.com/flVc8ltFO5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023

17:13 - Megszületett a döntés, Juan Cuadrado szabadügynökként elhagyja a Juventust.

Juan Cuadrado will leave Juventus as a free agent. Decision made on both club and player side, they will part ways. ????????



There are many clubs keen on signing Cuadrado, waiting on best option. pic.twitter.com/KGNddsE9dn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023

17:10 - A Chelsea és az Al Nassr aláírták a dokumentumokat, Hakim Ziyech a szaúdiak játékosa!

Chelsea and Al Nassr have signed all the documents to complete Hakim Ziyech deal. #CFC #AlNassr



Medical tests pending then Ziyech will join Cristiano Ronaldo @ Al Nassr. pic.twitter.com/C9QEl2yo4c — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023

16:24 - Andriy Yarmolenko visszatér a Dynamo Kijevhez, számolt be a Sky. A 33 éves támadó a katari Al Ain-t hagyja el volt klubja kedvéért.

16:14 - Guglielmo Vicario átesett az orvosi vizsgálatok második felén is, és aláírt a Tottenhammel. 2028-ig szóló szerződést kapott, hamarosan hivatalosan is bejelentik.

Second part of medicals completed, documents signed. Guglielmo Vicario’s set to be unveiled as new Tottenham player. #THFC



Deal valid until June 2028. pic.twitter.com/shtk47fND2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023

16:12 - Ricardo Pepi, az amerikai válogatott sztárja marad a holland ligában. Fabrizio beszámolói szerint mindenben megegyeztek a PSV-vel, 10 millió eurót fizetnek érte és 2028-ig ír alá.

Ricardo Pepi to PSV Eindhoven, done deal confirmed — he only wanted PSV as revealed weeks ago #PSV



Understand fee will be €10m already agreed with Augsburg, personal terms also agreed last week.



Contract until June 2028.



USMNT striker stays in Eredivisie.



Here we go ???????? pic.twitter.com/jjZ7kjyUFG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023

15:09 - Adrien Rabiot marad a Juventusnál, a francia labdarúgóval egy évet hosszabbítottak a torinóiak.

OFFICIAL | Adrien's adventure continues ????⚪️⚫️ — JuventusFC ???????????????? (@juventusfcen) June 27, 2023

14:58 - Újabb ajánlatot készül tenni az Inter Lukakuért. A belga támadót kölcsönvennék, de ezútta opcióval. Jövő nyáron mintegy 26 millió fontért vehetnék meg a játékjogát.

14:37 - Geoffrey Kondogbia hamarosan magára húzhatja a Marseille mezét, és legalább három évig viselheti azt a meccseken a két klubb között kötött nagyjából 7 millió eurós megállapodás értelmében.

Understand Olympique Marseille are at final stages for Geoffrey Kondogbia deal as details are being finalised #OM



Kondogbia only wants OM — three year deal agreed with option for further year included too.



OM and Atlético Madrid are in contact to close in on €7m fee. pic.twitter.com/XBj00ZmstI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023

14:03 - Az utolsó simításokat végzik Ruben Loftus Cheek átigazolása körül, a Chelsea és az AC Milan szóban egyezségre jutott. Érdekesség, hogy ő volt az egyik legfontosabb kiszemeltjük, pontosabban Paolo Maldinié, de a legenda kirúgását követően sem gondolták meg magukat az olaszok.

13:59 - Adrien Rabiot mindenben megegyezett a Juventussal, a megbeszélések az utolsó részleteket tekintve is eredményesen zárultak, így francia marad az Öreg Hölgy kegyei között.

Adrien Rabiot has accepted Juventus new deal proposal, confirmed and here we go! #Juventus



Green light has arrived after positive contacts — Rabiot stays, signs new contract.



Official soon. pic.twitter.com/2Ow2lRlR7m — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023

13:47 - A Bayern Münchent informálták Pau Torres helyzetéről, akiről már mi is írtunk, hogy úgy döntött, távozik a Villarrealtól, de érte az Aston Villa minden követ megmozgat, így Angliából akadt riválisuk a spanyolért folytatott versenyfutásban. És míg a támadósorban Harry Kane, úgy a védelemben a Napoli idén berobbant sztárja, Kim Min-jae a fő kiszemelt, akivel egyébként a személyes feltételekről két hete megegyeztek a felek.

13:25 - A Chelsea és a Manchester United újra tárgyalóasztalhoz ülhet egymással, hogy végleg düllőre jussanak Mason Mount ügyét illetően. A találkozóra 24-48 órán belül sor kerülhet, és a vörös ördögök 55 millió fontos ajánlata továbbra is áll, de nem örökké, írja Fabrizio Romano.

Understand Chelsea and Manchester United are prepared for direct contact this week to make final decision on Mason Mount deal. #MUFC



Direct club to club talks will take place within 24/48h to understand how to proceed.



Man United £55m bid remains valid… but not forever. pic.twitter.com/ec8e8bFc1D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023





13:03 - Marcelo Brozovic nem kapta meg a kívánt fizetést az Al Nassr-től, így egyelőre nem ír alá hozzájuk. Az Inter már korábban elfogadta az érte kínált 23 millió eurót.

12:50 - A Bayern München megtette első hivatalos ajánlatát Harry Kane-ért a Tottenhamnek, ami 60 millió fontról szólt, számolt be róla David Ornstein, a The Athletic újságírója. Ugyanitt azonban hamarosan jött is a válasz, amiről már Florian Plettenberg írt: nem. Így tovább folytatódhat a tárgyalás a Spurs vezetőivel, akik tudják, Kane örömmel csatlakozna a bajorokhoz.

It’s correct, Bayern has submitted a first official offer for #Kane! First call @David_Ornstein. Offer confirmed.



Understand the first offer was less than €70m plus bonus payments. Rejected from @SpursOfficial.



As reported: Kane, top striker target for Bayern now - as… pic.twitter.com/8yzHQMd820 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 27, 2023

12:40 - Seiko Fofana is Szaúd-Arábiába igazolhat, az RC Lens futabllistájával kapcsolatban az ügynöke erősítette meg a L'équipe nevű francia lapnak, hogy az Al Nassr tart igényt a szolgálataira.

RC Lens confirm talks ongoing for Seko Fofana to join Al-Nassr.



“We can confirm there are talks ongoing between Fofana and Al Nassr — same between us and Seko’s camp”, message shared today to L’Équipe. pic.twitter.com/JI5NlWwLbi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023

11:45 - A Tottenham megállapodott a személyes feltételekről James Maddisonnal, a tárgyalások sikerében nagy szerepe van az elnöknek, Daniel Levy-nek is. A Leicesterrel is közeledtek egymáshoz a felek, de a Spurs szeretné minél haramabb lezárni sikerrel a folyamatot.

Tottenham have agreed personal terms with James Maddison as negotiations with Leicester are finally advancing — talks are underway. #THFC



Understand Spurs chairman Daniel Levy is very active on this deal, trying to get it done as soon as possible. pic.twitter.com/f2o0BL1VCR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023

11:39 - Edouard Mendy átigazolásának bejelntése bármelyik pillanatban megtörténhet,a Chelsea és az Al Ahli mindenben megegyezett egymással, akárcsak a labdarúgó a klubbal.

Édou Mendy deal, completed. Al Ahli and Chelsea have signed all contracts, same on player side. #CFC



Official statement coming soon. pic.twitter.com/XOyQlVw3Nr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023





11:22 - Az új Bayern München vezetés Mbappé szerű válaszlépés elé állította Lucas Hernandezt és megváltozott az addigi "érinthetetlen" státusza. Hosszabbíts, vagy távozz most - így hát Hernandez elfogadta a PSG ajánlatát.

More on Lucas Hernández deal. Paris Saint-Germain are optimistic — matter of time before final details will be fixed with Bayern. #PSG



New Bayern management changed the original ‘untouchable’ stance: extend the contract or leave now… so, Lucas picked PSG. pic.twitter.com/p0cPFb5cdb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023





11:10 - A Tottenham megerősítette, hogy a korábbi Crytal Palace kapitány, Mile Jedinak is tagja lesz Ange Postecoglu edző stábjának, mint asszisztens edző.

Tottenham confirm that former Palace captain Mile Jedinak will be part of Ange Postecoglou’s coaching staff as an assistant coach. #THFC



Ryan Mason stays on in an assistant role. pic.twitter.com/MjwdiSdO7n — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023

10:47 - Fabrizio Romano szerinte a Juventus egyeszségre jutott Timothy Weah szerződtetése kapcsán a Lille együttesével. 12 millió eurós átigazolási díj mellett hosszútávú szerződést kötnek a játékossal, aki izgatott karrierjének új fejezete miatt.

Juventus have reached full agreement to sign Timothy Weah, here we go



Deal agreed on €12m fee with Lille as medical tests will take place later this week on Thursday.



Long term deal also agreed on player side, excited for new chapter in Italy.



Done, set to be signed. pic.twitter.com/J6fM6Tg2PR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023







10:42 - Marcus Thuram már landolt is Milánóban, megérkezett az orvosi vizsgálatra.

Marcus Thuram, landed in Milano today in order to undergo medical tests and sign as new Inter player. #Inter



Five year deal agreed on Friday — joins as free agent. pic.twitter.com/uWwsPhc9Wa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023





10:40 - Harry Kane az első számú célpontja a Bayern Münchennek, és az angol csatár is örömmel írna alá a németekhez. Ugyanakkor az átigazolás kemény dió lehet, ha valóban tető alá akarják hozni, viszont a bajorok bíznak benne, hogy 100 millió euró alatt megúszhatják.

News #Kane: Internally and after new rounds, he‘s the top striker transfer target now.



Still difficult but #FCBayern got the signal from Kane that Bayern is his preferred destination. #COYS



Bayern bosses, planning the next steps now. Bayern optimistic to get Kane for less… pic.twitter.com/9zOi3MHBYN — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 26, 2023

10:32 - A Liverpool őrült ajánlatot tenne Mbappé kapcsán, legalábbis a Marca forrása szerint.









09:47 - Ez gyors volt, David Ornstein azt írja, hogy a West Ham visszadobta a Manchester City első ajánlatát Declan Rice kapcsán, ami nem igazán nyűgözte le, miközben az Arsenal-tól is várják, mit tudnak kínálni.

West Ham have turned down Man City offer for Declan Rice. #MCFC made formal proposal last night worth £80m + £10m add-ons. #WHUFC unimpressed & quickly rejected it. Arsenal have seen 2 bids rebuffed but remain determined to sign 24yo @TheAthleticFC #AFC https://t.co/fwIrQT0F0C — David Ornstein (@David_Ornstein) June 27, 2023





09:42 - Pau Torres távozhat a Villarrealtól, jelenleg két csapatot említenek vele kapcsolatban a spanyol médiában, erről itt írtunk részletesebben.











08:51 - Az Al Ahli továbbra is nagy erőkkel dolgozik Roberto Firmino transzferén. A brazil csatár is a szabad ügynökök táborát erősíti, három éves szerződést kínáltak neki, és már csak pár részletben kell megállapodniuk a feleknek.

08:44 - A Paris Saint-Germain-ben kívánja folytatni pályafutását Lucas Hernandez, akivel már sikerült megállapodni, és a bajorokkal is jól haladnak a tárgyalások, az utolsó pontokat beszélik át a felek.

Paris Saint-Germain are close to signing Lucas Hernández. Talks progressing to the final stages between clubs — deal almost in place with Bayern #PSG



Final details to be discussed soon then completed.



Personal terms agreement, 100% done and sealed. Lucas wants PSG. pic.twitter.com/Vkq80C8Ea9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2023





08:32 - A Juventus közel áll a megegyezéshez minden kérdésben Adrien Rabiot hosszabbítását illetően. A Manchester United is szerette volna a játékost, de nekik az igazi prioritás Mount.

08:13 - A Manchester City elküldte az első ajánlatát Declan Rice-ért. 80 millió font, 10 millió egyéb feltételek teljesülése esetén, írja David Ornstein-re hivatkozva Fabrizio Romano, aki hozzáteszi, hogy az Arsenal szintén ajánlatot tehet, csak ők a harmadikat már.

Manchester City have submitted their first bid for Declan Rice tonight — as expected. #MCFC



Man City proposal is worth £80m plus £10m fee, as @David_Ornstein has reported.



West Ham have received the proposal one hour ago. Arsenal still in.



More to follow. pic.twitter.com/khYXvKUpU2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2023

08:02 - Az AC Milan és a Chelsea közel járnak ahhoz, hogy megegyezzenek Ruben Loftus Cheek átigazolásában, ami nagyjából 16 millió eurójába kerül majd a piros-feketéknek, ehhez jöhet hozzá a későbbieknek 4 millió bónuszok formájában. A személyes feltételekről már megegyeztek a felek, a játékos izgatott a váltás kapcsán.

00:00 - Marcus Thuram-ot Milánóba várják orvosi vizsgálatra ezen a héten, hogy aztán szabad ügynökként csatlakozzon az Inter csapatához.

