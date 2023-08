Elveszíti sztárjátékosát a Tottenham, így elkerülhetetlenné válik, hogy a klub igazoljon a helyére. A Bayerntől kapott 100 millió euróért már nagyobb neveket is megkaparinthatnak, így került szóba például Romelu Lukaku is.



Nála egy fokkal olcsóbb, és a fizetését tekintve is fenntarthatóbb opció lehet a Lille kanadai csatára, Jonathan David.

A 23 éves játékos szerződése 2025-ig szól, az előző szezonban 37 meccsen 24 gólt szerzett. Nicolo Schira, olasz transzferguru szerint az angolok már készítik is elő első ajánlatukat a támadóért.

