A Barcelona nagy meglepetésre annak kapujában áll, hogy elveszítse Ousmane Dembélét, aki a PSG csábító ajánlatára bólintott rá.



A szurkolók hamar túltették magukat a sérülékeny francia távozásán, azóta pedig már a helyettesét is kiszemelték, aki nem más, mint Mason Greenwood.

Az angol szélső 2022 januárja óta nem lépett pályára tétmeccsen, ugyanis nemi erőszak vádja alatt állt, ami alól nemrég mentették fel.

A 21 éves játékos az ügye miatt hamarosan távozhat Manchesterből, a Barca-drukkerek pedig biztatnák a vezetőséget, hogy csapjanak le rá.

„Greenwood a Barcába? Ki mondana nemet erre?



„Laporta elhozhatná Greenwoodot!” – írják a szurkolók Twitteren.

Greenwood vagy kölcsönbe érkezhetne Barcelonába, vagy ha a Manchester United felbontja a szerződését, akár ingyen igazolásként.

Mason Greenwood’s comeback is bigger than any players both Barcelona and Chelsea have signed.



