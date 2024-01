A Barcelona Robert Lewandowski korosodása és formahanyatlása miatt új csatárokat figyel, hiszen Vitor Roque érkezése egymagában nem jelent megoldást a támadógondokra.



A hírek szerint a katalánok olyannyira kezdik elveszíteni a türelmüket, hogy már a nyáron behoznának valakit a helyére.

Az Evening Standard értesülései szerint a kívánságlistájukon Serhou Guirassy mellett az AZ Alkmaar görög támadója, Vangelis Pavlidis is szerepel.

A 25 éves játékos idén 22 gól mellett három gólpasszt is jegyez, mindezt pedig összesen 27 találkozón érte el, ami nagyon bíztató teljesítmény.

A vételárra egyelőre nem érkeztek jóslatok, de a Transfermarkt mértékadó oldala szerint 25 millió eurót ér.

