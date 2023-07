Az olasz élvonalbeli Atalanta hivatalos csatornáin jelentette be, hogy szerződtették az Almeria mali csatárát, El Bilal Tourét.



A 21 éves támadó az előző szezonban 25 meccsen hét gólt és két gólpasszt jegyzett a spanyoloknál, akik 30 millió eurót kapnak a fiatal játékosért.

Vélhetően ennek az átigazolásnak is szerepe lesz abban, hogy az olaszok 20 éves csatára, Ramus Hojlund átigazolása végbemenjen, ugyanis az afrikai támadóval pótolják majd a tavalyi szezonban remekül teljesítő dánt.

Ahogyan arról Fabrizio Romano is beszámolt, a megegyezés nagyon közel van az Atalanta és a Manchester United között, Touré érkezésével pedig a kirakós utolsó darabja is a helyére került.

Rasmus Højlund’s contract, agreed last week with Manchester United and no changes. Deal until June 2028, option until June 2029. #MUFC



Højlund, only waiting for deal to happen as soon as possible.



…Man United and Atalanta are getting closer to the agreement. pic.twitter.com/6GbfKrsloE