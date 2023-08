Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 7-én, hétfőn:

17:22 - A Benfica leigazolja a Fiorentina csatárát, Arthur Cabralt. 20+5 millió eurós áron érkezik. Az olaszok a River játékosát, Lucas Beltránt szeretnék a helyére.

Benfica are set to sign Arthur Cabral as new striker, here we go! Deal agreed on €20m fixed fee plus €5m add-ons with Fiorentina #Benfica



Personal terms agreed, medical tests will take place later this week.



???????? Fiorentina will re-invest money on Lucas Beltrán from River. pic.twitter.com/hvWjoquvrj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023

16:49 - A Leipzig ma lezárhatja Josko Gvardiol helyettesének leigazolását. Lutsharel Geertruida kapcsán egyeztetnek a Feyenoorddal, közel a teljes megállapodás.

Understand RB Leipzig and Feyenoord are in direct contact today to finalise the deal for Lutsharel Geertruida



Agreement at final stages for the centre back to be Joško Gvardiol replacement.



Final details being discussed then deal expected to be done. pic.twitter.com/zzU4CeLiXN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023

16:40 - Az Atlético Madrid újabb szerződésajánlatot tett le Alvaro Morata elé, aki várhatóan elfogadhatja azt. A spanyol csatár így a pletykék ellenére 2027-ig maradhat Madridban, miután leültek Diego Simeonéval.

EXCL: Atletico Madrid offered new deal to Álvaro Morata, concrete possibility to stay and sign new contract valid until June 2027 #Atléti



Morata signed until 2026 recently but can extend for one year more.



He’s now expected to stay at Atléti after speaking to Simeone. pic.twitter.com/bnHvkGNqLk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023

16:31 - Az Arsenal elutasította a Monaco ajánlatát Folarin Balogunért. Az ágyúsok 560 millió fontra értékelik a támadót, azonban a Monaco ajánlata ettől jócskán elmaradt. Az Inter szintén érdeklődik.

16:28 - Hiába a pletykák, Thiago nem tárgyal a Sevillával, és a spanyolok sem egyezkednek a Liverpoollal. A játékos terve, hogy marad a Mersey-parton.

No negotiations, no talks, nothing at all between Thiago Alcantara and Sevilla despite links.



Thiago, only focused on Liverpool. pic.twitter.com/pHSHem13WJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023

16:12 - A Tottenham elutasította a Bayern 100 millió eurós csomagját Harry Kane-ért. A németek nehéz helyzetben vannak de nem akarják elengedni a csatár kezét.

Tottenham have rejected Bayern €100m package bid for Harry Kane — as called by @David_Ornstein. Daniel Levy said no to German club proposal. #THFC



Bayern will discuss internally on how to proceed after proposal turned down — meeting will take place soon. pic.twitter.com/jLAtv6uEWQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023

16:06 - A Juventus és a Chelsea újabb körös egyeztetéseket fixált a Lukaku Vlahovic csere kapcsán.

Chelsea and Juventus have scheduled new round of talks to discuss Vlahović and Lukaku swap deal. It will take place via intermediaries. #Juve #CFC



Juve insist on €40m fee to be included but crucial point is Chelsea decision on Vlahović — it’s up to Pochettino. pic.twitter.com/Mv33VqjjEv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023

16:01 - A Napoli beszerezte Min-jae örökösét. Natan 10 millió euróért csatlakozik az olaszokhoz. Hivatalos, bejelentve.

Official, confirmed. Natan joins Napoli on €10m deal from Bragantino



5 year deal, Kim Min-jae’s replacement. pic.twitter.com/2RYBa6aK6y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023

14:16 - A Fulham közel áll ahhoz, hogy megegyezzen a Chelsea-vel Callum Hodson-Odoiról, de a pontos átigazolási összegről még mindig tárgyalnak az érintettek.

14:05 - Nem adja fel a West Ham James Ward-Prowse megszerzését sem. A Southampton egy 30 millió fontos ajánlatot már visszadobott.

14:02 - A Besiktas mentőövet dobna Nicolas Pepenek, az Arsenal méretes flopjának. Az afrikai szélső az utolsó évébe lépett szerződésének, a törökök viszont nem akarnak érte pénzt fizetni, ami megnehezíti a folyamatot, mert az ágyúsok szeretnék maximalizálni az érte kapható díjat.

13:55 - A Chelsea továbbra is érdeklődik a Crystal Palace játékosáért, Michael Olisért. A kérdés, hogy a kontraktusában szereplő kivásárlási záradékot aktiválják, vagy egy olcsóbb összegért tudják megszerezni. Roy Hodgson múlt héten elmondta, nehéz lesz megtartaniuk tehetségüket.

13:44 - A West Ham United egy átigazolást úgy tűnik már sikeresen teljesített, sikerült ugyanis megegyeznie Edson Alvarezről az Ajaxal, akiknek 32+2 millió fontot utalhatnak át a labdarúgóért.

13:33 - A West Ham United újra ajánlatot tehet Harry Maguireért, akiknek a legutóbbi 20 millió fontos csekküket visszadobták. A Manchester Unitednél ugyanis nem akarnka minden áron szabadulni az angol válogatott hátvédtől, csak akkor, ha valaki korrekt összeget fizetne érte. A kalapácsosok Scott McTominayt illetően is érdeklődnek.

13:12 - José Mourinho elbúcsúzott Ibaneztől, akinek minden jót kívánt és viccesen megjegyezte, hogy most már lesz pénze fizetni neki és az edzői stábjának egy vacsorát és élvezze Szaúd-Arábiát.

12:28 - Harry Kane még a héten szeretne pontot tenni a szappanoperája végére, az ok pedig rendkívül egyszerű: felesége hamarosan anyai örömök elé néz, és jövő héten már nem lenne szerencsés utaznia. Ettől és a Bayern érdeklődésétől függetlenül azonban minden bizonnyal elutazik Barcelonába, ahol a Spurs barátságos meccset játszik a katalánokkal, míg a bajorok a Sky Germany szerint még ma összeülnek, hogy a transzferről beszéljenek.

12:20 - Az Al Ahli elhappolta a Nottingham Forest elől Ibanezt, aki bónuszokkal együtt több, mint 30 millió euróért igazol hozzájuk, három évre. A szaúdiak itt nem állnak meg, a következő célpont Piotr Zielinski.

Roger Ibañez to Al Ahli, here we go! Deal in place for €28.5m guaranteed fee plus add-ons up to more than €30m total package for AS Roma #AlAhli



Three year deal agreed, medical will take place today; exclusive story confirmed.



Al Ahli will now focus on Zielinski. pic.twitter.com/vXUYeHHp01 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023



12:18 - A City álláspontja továbbra is változatlan: nem áll érdekükben tárgyalni Bernardo Silva eladásáról és még ezen a héten letehetik elé az új szerződését, így a folytatás a portugálon múlik.

Manchester City position remains clear on Bernardo Silva: no intention to open talks with any club, as reported last week. #MCFC



Official new contract proposal will be sent to Bernardo very soon, already this week.



It will be up to the player at that point. pic.twitter.com/27IJ4VLz6p — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023



12:15 - A Calcio Mercato úgy tudja, hogy Yann Sommer már orvosin vesz részt az Internél, és új szerződését rövidesen aláírja.

12:13 - Micky Van de Ven a Tottenhamnél hivatalos orvosira ma. A Spurs 34,5 millió fontot fizet a Wolfsburgnak érte, ami adott esetben akár 43-ra is emelkedhet.

12:06 - Roger Ibanez minden bizonnyal az Al Ahli labdarúgója lesz, Fabrizio Romano legalábbis ezzel kapcsolatban posztolt.

12:03 - Kritikus hét vár a Chelsea-re Moises Caicedo ügyében, akiért egy megemelt ajánlattal készül harcba szállni ismét a londoni klub. A kékek figyelik Romeo Lavia helyzetét is, a Southampton két, a Liverpool által ajánlott összeget is visszautasított, és a vörösök a héten szeretnék lezárni a történetet így, vagy úgy.

11:40 - Gianluca Scamacca reggel aláírta szerződését az Atalanta színeiben. A West Ham 25+5 miliió eurót kap, és egy 10%-os eladási részesedésben is részesülnek, ha az olaszok továbbértékesítik a csatárt.

11:35 - Facundo Gonzalez megérkezett Torinóba, hogy aláírja szerződését a Juventusnál, így a Valencia még tovább gyengül.

Juventus complete new centre back deal as Facundo González undergoes tests in Turin



González joins on €2/3m deal [fee in add ons] from Valencia.pic.twitter.com/3NavqjOgvd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023



11:32 - Tino Livramento sikeresen teljesítette az orvosi vizsgálatokat a Newcastlenél, így Sandro Tonali és Harvey Barnes után a szarkák harmadik igazolása lehet, írja a Sky Sports.

11:21 - Angol sajtólapinformációk szerint Pep Guardiola következő igazolása Kaoru Mitoma lehet, aki a Brightonban játszik jelenleg, és értékét 32 millió euróra becsülik.

11:19 - James Mcarthur bejelentette visszavonulását, a Crystal Palace futballistája 18 év után hagyja abba a profi futballt.

11:17 - Az Inter továbbra is Folarian Bolagun-ra pályázik, aki a hétvégi Community Shield döntőn a keretbe sem lett nevezve, írja a Sky Sports.

11:13 - José Mourinho két szaúdi ajánlatot is visszadobott, mert Rómában akar maradni, ahogyan valószínűleg Paulo Dybala is, akiről azt mondta, augusztus elsején lejárt a szerződésében szereplő kivásárlási záradék.

José Mourinho: “Paulo Dybala’s release clause has expired on August 1… so I can finally sleep well and more relaxed”.



“I’ve received two proposals: Al Hilal and Al Ahli wanted me, I decided to turn both down as I want to stay at Roma”, he told Corriere dello Sport. pic.twitter.com/0wW3MjN7QW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023



10:44 - Matt Turnert orvosira várják a Nottingham Forestnél a pénteki megegyezést követően, ezzel párhuzamosan pedig a Dean Henderson féle igazoláson is dolgoznak. A kapuskeringő Premier League féle triológája David Raya Arsenalba történő szerződésével lehet teljes.

Matt Turner will undergo medical today at Forest — deal agreed on permanent transfer as revealed on Friday. #NFFC



Here we go, confirmed.



New round of talks scheduled for Dean Henderson deal.



???????? Arsenal, increasingly confident to get David Raya deal done very soon. pic.twitter.com/duDnXBRf7h — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023



10:22 - Mohamed Salah ügynöke szerint ha el akartak volna idén igazolni Liverpoolból, nem írnak alá szerződéshosszabbítást tavaly. Az Al Ittihad állítólag 60 millió eurót fizetett volna érte, és hatalmas fizetéssel csábította az egyiptomit.

Mo Salah’s agent Ramy Abbas on huge bid from Al Ittihad: “If we considered leaving Liverpool this year, we wouldn’t have renewed the contract at the club last summer”. #LFC



“Mohamed remains committed to Liverpool”. pic.twitter.com/ii8yB0or4V — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023



10:01 - Jorge Jesus is felhívta Joao Felixet, hogy meggyőzze: érdemes csatlakoznia az Al Hilal-hoz.

Al Hilal manager Jorge Jesus, involved in Joao Félix deal as he's calling the player to bring him to Saudi as soon as possible



New approaches will take place this week as Félix will wait for Barça/Europe but Al Hilal is an option as he will 100% leave Atléti this summer. pic.twitter.com/7yUEa81nRZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023



09:41 - Váratlan helyről kapott riválist a Nottingham Forest Roger Ibanez ügyében az Al Ahli személyében. A játékos tárgyal is a szaúdiakkal, miközben az AS Roma 30 millió fontot akar mindennel együtt érte, amit az angolok még adtak meg.

09:35 - Trevor Chalobah még ebben a hónapban távozhat a Chelsea-től, a The Mirror úgy tudja, az Everton és a West Ham is érdeklődik iránta.

09:31 - Gianluca Di Marzio szerint a Juventus március óta tárgyal Romelu Lukaku-val az átigazolásáról, ami azért érdekes, mert egészen a nyár közepéig arról volt szó, hogy az Inter veheti meg végleg.

09:25 - A Manchester United szeretne szerződést hosszabbítani Facundo Pellistrivel, mielőtt kölcsönbe küldené. Kérője a Twente lehet 2024 nyaráig.

Understand Manchester United are making progress in talks to extend Facundo Pellistri's contract. New long term deal, priority before letting him leave on loan ????????



Twente are pushing to have Pellistri on loan until June 2024. Man United will decide soon. pic.twitter.com/YGLMZKbeBs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023



09:15 - Ansu Fatira érdemes lehet figyelni a nyár végéig. A tehetséges labdarúgó szeretne maradni Barcelonában, ugyanakkor akadnak klubok melyek a háttérből folyamatosan nyomást gyakorolnak annak érdekében, hogy a katalánok eladják egyik legnagyobb kincsüket.

Ansu Fati situation, one to watch until the end of the summer. #FCB



Ansu would love to stay at Barça; message on player side has always been strong and clear.



But clubs behind the scenes are still pushing to open talks with Barcelona. Up to the club. pic.twitter.com/BRyXQmE0H0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023



08:49 - A Manchester United felvette a kapcsolatot az OGC Nice csapatával, hogy érdeklődjön Jean Clair Todibo áráról. Konkrétabb lépések az ügyben még nem történtek, jelen állás szerint akkor tehetnek érte ajánlatot a manchesteriek, ha Maguire távozik.

Manchester United had contacts to be informed on the conditions of Jean Clair Todibo deal. No bid or talks at this stage as the option could only be activated if Harry Maguire leaves #MUFC



Juventus already left the race for Todibo last week. pic.twitter.com/DecIKzcUJh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023



08:30 - Franck Kessié Párizsban tartózkodik, a reggeli órákban orvosi vizsgálatra hivatalos. A szerződése már kész, érkezését is rövidesen bejelentheti az Al Ahli. A Barca 15 millió euró körüli összeggel gazdagodik.

Franck Kessié, in Paris to undergo medical as new Al Ahli player; deal will be announced soon as contracts are already in place #AlAhli



Barcelona will get around €15m fee for Franck. pic.twitter.com/SJ0kXtrluw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023



08:15 - Egy elkülönített csoporttal edzhet csupán hétfőtől Kylian Mbappé a PSG-nél, akinek továbbra sem változott az álláspontja, nem hajlandó aláírni új szerződését, melyben egyébként garantáltak volna számára a 2024-es nyárra egy kivásárlási záradékot.

Kylian Mbappé on Monday will be in the “loft” training group of players for PSG training, not the main group



PSG position, not changed as nothing has changed on player side — after he also rejected ‘guaranteed sale’ clause for summer 2024 included in new deal. pic.twitter.com/xE8fnt6n1I — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2023



08:09 - Gustav Isaksen megérkezett Rómába. A dán futballista 16 millió eurós csomag ellenében ölti magára a Lazio mezét a Midtyllandét a szekrény mélyére hajtogatva.

Gustav Isaksen, new Lazio player from Midtjylland on €16m package deal.



Just landed in Rome pic.twitter.com/tOk3mqxBbU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2023



08:02 - A Manchester United arra számít, hogy Fred még a héten távozik a klubtól, és Donny van de Beek Sociedadba történő igazolásáról is folytatódnak a tárgyalások majd.

Manchester United expect Fred sale to advance next week. Sources guarantee he will 100% leave the club.



Negotiations will also continue with Real Sociedad for Donny van de Beek. pic.twitter.com/QLizWiFAWC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2023



07:55 - Ugyanígy az Al Ahli Piotr Zielinskit akarja, akivel kapcsolatban magabiztosak a klubnál.

Al Ahli, pushing and confident to sign Piotr Zielinski as exclusively revealed in the morning. https://t.co/M0ot7YwEpN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2023



07:44 - Joao Felixet Szaúd-Arábiába hívják, és csak rajta múlik náluk köt-e ki. Az Al Hilal egy éves kölcsönszerződésben gondolkodik, Jorge Jesus többször is hívta már a támadót, aki viszont szeretne Európában maradni és a Barcelonát favorizálja. Egy dolog biztos: Az Atletico Madridban nem marad.

Al Hilal approached João Félix



Saudi side prepared to offer even 1 year loan; player decides.



Understand Jorge Jesus called João several times.



Player’s priority remains Barcelona and Europe.



…but Al Hilal becomes option as one thing is sure: he will NOT stay at Atléti. pic.twitter.com/Q3dQaZnbY2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2023





Borítókép: Sport365