Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 14-én, hétfőn:

09:13 - A Brighton megbeszéléseket folytat a Lille 2004-es születésű tehetsége, Carlos Baleba szerződtetéséért. A megállapodás nem lesz egyszerű, de a sirályoknál úgy vélik a jelen és a jövő talizmánjáról is szó van egyben.

Brighton have opened talks with Lille to sign 2004 top talented centre back Carlos Baleba. Negotiations have already started #BHAFC



Not an easy deal but Brighton appreciate Baleba as talent for present and future. pic.twitter.com/tldYJbrNFP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023



08:44 - Nicoló Zaniolo erősen fontolgatja, hogy csatlakozzon az Aston Villához. Az olasz támadóért egy kölcsönajánlat érkezett, amiben vásárlási opció is szerepel.

Nicolò Zaniolo, insisting to join Aston Villa after official loan with option to buy clause submitted as revealed last week #AVFC



Villa hope to complete the agreement soon, already this week. pic.twitter.com/YKw6iRDE8b — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023



08:33 - Jack Harrison kölcsönbe kerülhet az Evertonhoz, már az egészségügyi vizsgálatok is lezajlottak.

Jack Harrison joins Everton on loan deal from Leeds, it's done after crazy developments with Aston Villa; it will be official soon #EFC



Medical completed and Everton happy with important target joining the club after Chermiti. pic.twitter.com/76lmMwnWRE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023



08:15 - Moises Caicedo áráról megegyezett a Chelsea és a Brighton. A Premier League tavalyi 12. helyezettjét Liverpool helyett választó középpályás 115 millió fontért érkezik, ami britt rekodnak számít, és 2031-ig kötelezi el magát, további egy évre opcióval.

BREAKING: Moisés Caicedo to Chelsea, here we go! Agreement reached and sealed right now — it’s gonna British record transfer fee #CFC



£115m fee plus sell-on clause included for Brighton.



Medical tests, booked.



Caicedo will sign until June 2031 with option until 2032. pic.twitter.com/7O8whsRLdK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2023



08:09- Az Al Hilal már a szerződést készíti elő Neymar számára, aki rábólintott a szaúdi váltásra. A dokumentumokat most ügyvédek vizsgálják, de eközben leendő új klubja már az orvosi időpontját is lefoglalta a brazil cselmester számára, és a zöld lámpára várnak a futballista oldaláról.

Al Hilal are preparing formal documents to be checked on Monday in order to get Neymar Jr deal done #Neymar



Player already approved the move, two year contract — lawyers will be on it.



Al Hilal already booked medical tests; waiting for Ney’s camp final green light. pic.twitter.com/EH9VZgeodX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023



07:52 - Deivid Washington hétfőn Londonba repül, ahol orvosira várják a Chelsea-nél. A 2005-ös születésű tehetség 16+4 millió euróért válthat, a Santos állítólag már szignózta is a szükséges dokumentumokat. 6+1 éves kontraktusban állapodtak meg.

Understand Deivid Washington will fly to London on Monday in order to complete his move to Chelsea #CFC



Brazilian 2005 talented striker will cost €16m plus €4m add-ons, Santos have already signed documents.



6 year deal + 1 year option.



Here we go, confirmed ???????? pic.twitter.com/cI81Kw1LmG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2023



07:45 - Az Union Berlin szívesen látná soraiban Leonardo Bonuccit, akire nem számít a továbbiakban a Juventus, és nem is edzhet már az első csapattal. A megbeszélések folynak, leginkább a játékoson múlik a váltás, írja Matte Moretto forrásaira hivatkozva Romano.

Borítókép: Sport365