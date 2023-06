Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 19-én:

09:17 - Kyle Walker előrehaladott tárgyalásokat folytat a Bayern Münchennel, számol be róla a Sky német csapata. A szélső védőnek már csak egy év van hátra a megállapodásából, és Guardiola jelenlegi rendszerébe nem illik, így nem gördítenek akadályt a távozása elé.

09:14 - A Real Madrid még ma bejelentheti Joselu szerződtetését, és bemutathatja a következő 24 órában. Egyelőre csak kölcsönbe érkezik a támadó 500.000 euróért, de másfél millióért végleg megszerezhetik majd jövőre.

08:33 - Levi Colwill-t továbbra is le akarja igazolni a Brighton, és más klubok is elkezdtek körülötte legyeskedni. Ugyanakkor Mauricio Pochettinóék sem tétlenkednek, mert új szerződést akarnak neki ajánlani és megtartani. Utóbbit azzal érnék el, hogy Koulibaly eladásával garantálják neki a játékidőt, ami talán őt is meggyőzheti.

08:29 - És még mindig Chelsea és Szaúd-Arábia. Növekszik az esélye annak, hogy Kalidou Koulibaly rábólíntson az Al Hilal ajánlatára, ami 2026-ig szerezné meg őt, a jelek szerint elég gyorsan haladnak a tárgyalások, írja Fabrizio Romano.

08:13 - Az Ngolo Kantéval kötött megállapodás részeként az Al Ittihad négy éves kontraktust köt a világbajnok középpályással, négy év alatt 100 millió eurót kereshet, amire további bónuszok jöhetnek még.

08:02 - Megegyezett egymással a személyes feltételekről Hakim Ziyech és az Al Nassr, akiért valamennyi pénzt is fizetnek a Chelsea-nek.

