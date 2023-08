Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 21-én, hétfőn:

08:44 - Gonzalo Montiel úton Angliába, készen áll arra, hogy csatlakozzon a Nottingham Foresthez kölcsönbe, 11 millió eurós vásárlási záradékkal, ami kötelezővé válhat.

Gonzalo Montiel, on his way to England today as he's set to join Nottingham Forest on loan deal with €11m buy clause that could become mandatory



Final details to be clarified today in order to get the deal done. pic.twitter.com/giMV0v108f — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2023



08:41 - Megszületett a megállapodás a PSV Eindhoven és a Barcelona között Sergino Destről. A szélső hátvéd kölcsönbe távozhat, tízmillió eurós vásárlási opcióval. A holland klub állhatja a játékos fizetésének 50%-át.

Deal signed between PSV Eindhoven and Barcelona for Sergino Dest. Loan with buy option clause worth €10m as player accepted on Sunday #PSV



PSV will cover 50% of his salary. pic.twitter.com/LaxfEPyM23 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2023



08:39 - Az Al Shabab szóban megegyezett az Evertonnal Demarai Gray átigazolásáról. Szaúdi források szerint most a futballistát kell meggyőzniük, rajta múlik a transzfer.

Excl: Al Shabab reach verbal agreement in principle with Everton to sign Demarai Gray.#EFC



Deal only agreed club to club at this stage — as Saudi sources confirm.



Al Shabab will now start talks also on personal terms — up to Demarai’s decision. pic.twitter.com/DUlVkmQA2x — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2023



08:30 - A Barca és a Manchester City az utolsó simításokat végzik Joao Cancelo szerződésén, aki már hetekkel ezelőtt megállapodott a személyes feltételekről a katalán együttessel. Utóbbi reméli, még a héten pontot tehet az ügy végére végleg.

Understand Barça and Man City are now discussing final details of João Cancelo deal! Not sealed yet but breakthrough expected soon #FCB



Cancelo, patiently waiting as he agreed terms with Barça weeks ago and wants the move.



Barcelona hope to get it done this upcoming week. pic.twitter.com/HaH3vHsf5w — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2023



