Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 26-án:

08:27 - Kai Havertz túl az orvosi vizsgálatok első részén, és arra vár, hogy hivatalosan is megkösse egymással a szerződést az Arsenal és a Chelsea.

Kai Havertz has already completed first part of the medical tests as new Arsenal player. Just waiting for the contracts to be signed on club side. #AFC



Deal from Chelsea will be completed this week. pic.twitter.com/dGYf27pPf4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2023

08:10 - Roberto Firmino esetében az Al Ahli együttesét emlegetik, állítólag a felek tárgyalnak is egymással, és az egyesület már ezen a héten orvosira várja őt, ha sikerül megegyezniük.

Understand Al Ahli are in talks to sign Roberto Firmino. Negotiations ongoing, waiting for player’s final decision. #Saudi



Al Ahli are preparing medicals in case they get the green light later this week. pic.twitter.com/k8MH6PCGvJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2023

08:03 - Nem változott Luka Modric álláspontja, a horvát továbbra is a Real Madrid játékosa kíván maradni a szaúdi klubok érdeklődése ellenére, legalább 2024-ig.

Luka Modrić has not changed his plans despite Saudi approaches. #Modrić



Modrić will be Real Madrid player next season, as reported in May. New deal will be valid until June 2024. ???????? https://t.co/8hB7xXoInV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2023

00:06 - Új második számú kapust keres a Real Madrid. A hírek szerint Fernando Pacheco az Espanyolból és Stole Dimitrevski a Rayo Vallecanóból a két legvalószínűbb jelölt.

Borítókép: Sport365