Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 12-én:

13:36 Lukakut és Koulibalyt adná a Chelsea Onanáért. A londoni kékek szeretnék megszerezni az Inter kapusát, az üzletbe pedig két játékosukat is bevonnák.

12:51 Dembélé elhagyja Lyont! A francia csatárt az Everton és a Galatasaray mellett szaúdi klubok is kiszemelték.

Moussa Dembélé has been approached by several clubs after leaving OL as free agent. ???????? #transfers



Understand Everton and Galatasaray are both informed on conditions of the deal, while Saudi clubs are also keeping tabs on Moussa situation. pic.twitter.com/emGwU6xhWI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2023

11:52 - Visszatérő kapus a Fradinál. Kölcsönszerződése leteltét követően csatlakozott a bajnoki címvédőhöz Varga Ádám. A hálóőr az előző szezont Kecskeméten töltötte, ahol alapemberként számítottak rá. A Ferencváros nemrég elbúcsúzott Bogdán Ádámtól, így Varga lehet Dibusz mellett a másodikszámú kapus.

11:38 - Bejelentette új edzőjét a PSV! A korábbi dortmundi mester, Peter Bosz a holland ikon Ruud van Nistelrooyt váltotta az eindhoveni csapat kispadján.

10:51 - Maddison a Newcastle kívánságlistáján. A PL-től búcsúzó Leicester City egy ajánlatra már nemet mondott, a szarkák most 60 millió eurót kínálhatnak a középpályásért, akire a Tottenham is pályázik.

10:00 - Gündogan hamarosan bejelentést tesz a jövőjéről. Szeretné megtartani a Manchester City (1+1 éves ajánlatot tettek), szívesen látná az Arsenal, a Barcelona, és szaúdi klubok is csábítják a német válogatott középpályást.

Ilkay Gündogan will make a decision on his future soon ???????????? #MCFC



◉ Manchester City offer one year extension plus one more season as option.



◉ Barcelona offer three year deal.



◉ Saudi clubs, trying to temp him since January.



◉ Arsenal are also interested and informed. pic.twitter.com/6PMIz7TVEJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2023

9:20 - Bernardo Silva továbbra is a PSG célkeresztjében. A City BL-győztes portugál játékosát hónapok óta csábítják a párizsiak, de mélyen a zsebbe kell majd nyúlni érte.

Bernardo Silva remains among the top targets for Paris Saint-Germain. Club is planning for Bernardo move since March — but Man City will ask for important fee. Nothing close yet. ???????? #PSG



PSG director Luis Campos has great connection with Bernardo since he was at Monaco. pic.twitter.com/GCodGKC2h7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2023

8:31 - Hosszútávú szerződést köt támadójával az Arsenal. Habár angol, olasz és francia csapatok is érdeklődtek Reiss Nelson iránt, a 23 éves játékos négy, plusz opcióval további egy évre szóló kontraktust ír alá a londoniakkal.

Arsenal expect Reiss Nelson to sign new long term deal this week. Agreement in principle reached on four year contract with option for further season. ⚪️???? #AFC



He received bids from Italian, French and also English clubs. pic.twitter.com/7V3z11OvAT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2023

4:23 - Két új középpályás megszerzésén dolgozik a Liverpool, de szeretnének egy új középhátvédet is, elsődlegesen bal lábas játékost.

Liverpool are working on two more new midfielders after Mac Allister but there’s also clear intention to sign a new centre back this summer. ???? #LFC



Klopp and new director Schmadtke, on it — contacts are taking place behind the scenes for new CB, priority left footed. pic.twitter.com/jcBMXZbt5h — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2023

0:57 - Mason Mountot szívesen látná soraiban a Manchester United, ennek érdekében fel is vették a kapcsolatot a játékossal, aki szívesen váltana. A középpályásért a Chelsea mintegy 80 millió eurót kér.

Manchester United have sent messages to Mason Mount confirming intention to insist in the next days. Personal terms, not an issue as player’s keen on the move. ???? #MUFC



Chelsea keep asking for €80m fee, this is why deal was not progressing this week but it’s not over. pic.twitter.com/2xms5Flgwy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2023



