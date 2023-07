Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 17-én:

08:34 - El Chadaille Bitshiabu a reggeli órákban túl lehet az orvosin és bejelenthetik az RB Leipzig futballistájaként. Nagyjából 15 millió eurót fizetnek érte a németek.

El Chadaille Bitshiabu will undergo medical tests in the next hours as new RB Leipzig player from PSG.



Contract agreed, permanent move will cost around €15m. pic.twitter.com/L27gV3G6BE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023

08:30 - Megegyezett egymással a Manchester United és az Inter, így hamarosan bejelenthetik a nyár legnagyobb kapusigazolását. A 2028-ig szóló szerződés további egy évvel hosszabbítható. Források szerint Onana úgy érezte, hogy lehetetlen visszautasítani a klubot.

Understand André Onana will sign a five year deal at Manchester United — valid until June 2028. #MUFC



Manchester United will also include an option for further season, until 2029.



Sources feel it was ‘impossible to reject Man United’ for Onana, ready to sign pic.twitter.com/01Ox6uU7RN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2023

08:22 - Az Inter terve, hogy kedden letudja az orvosi vizsgálatokat Juan Cuadrado esetében. A megállapodás 2024 nyaráig szólhat, a kolumbiai szélső szeretne csatlakozni a tavalyi BL döntőshöz.

Inter are planning for Juan Cuadrado's medical tests on Tuesday. The agreement with Colombian right back is valid until June 2024.



Cuadrado wants to join Inter, he accepted immediately. pic.twitter.com/vsuLm7Fc7j — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023

07:59 - Xavi Simonst arról győzték meg, hogy jövője szempontjából a legjobb, ha az RB Leipzig-ban folytatja pályafutását egy év erejéig, kölcsönben, majd 2024-ben csatlakozik a párizsiakhoz. A mai nap várhatóan elárulja, hogyan döntött, de állítólag 2024 júniusában szívesen visszatérne a PSG-hez egy hosszútávú projekt részeként.

Xavi Simons, convinced that RB Leipzig is the best option for his future if he has to leave PSG.



He will communicate his decision on Monday — Leipzig are ready with loan deal with NO buy option.



Xavi would return to PSG in June 2024 to be part of long term project. pic.twitter.com/UhYoJpf6ok — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023

07:44 - Kerkez Milos ügyében felpörögtek az események, a magyar védőért folytatott versenyfutásban ugyanis a Bournemouthnállt az élre, és a legfrissebb hírek alapján már az utolsó részleteket kell csak megbeszélniük a kluboknak. Fabrizio Romano szerint 24 órán belül megtörténhet a megállapodás.

Bournemouth are close to complete the hijack and sign highly rated LB Milos Kerkez from AZ!



Negotiations entering final stages — it could be completed and sealed in 24h after Bournemouth blitz revealed today.



Personal terms agreed, clubs close to full agreement. pic.twitter.com/rACGXGtdyQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2023

00:12 - A szaúdiak nagy erőkkel kezdték csábítani Ciro Immobilét, ám a Lazio minden ajánlatot visszautasít a játékosért. Sem a játékos, sem pedig a klub nem szeretné, hogy elmenjen, ennek érdekében teljesen bezárkóznak az arab ostrom elől.

00:09 - A Tottenham megtalálta Harry Kane ideális helyettesét, számol be a Marca. Az angolok a Frankfurt csatárát, Randal Kolo Muanit nézték ki, amennyiben az angol csatár a Bayernt választja és távozik.

00:04 - A Fulham ajánlatot tett a Chelsea játékosáért, Callum Hudson-Odoiért. A játékos valószínűleg távozik a kékektől, ugyanis csak egy év van hátra a szerződéséből. A Fulham várhatóan egy nagyobb ajánlattal tér vissza.

Borítókép: Sport365