Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 7-én, hétfőn:

08:30 - Franck Kessié Párizsban tartózkodik, a reggeli órákban orvosi vizsgálatra hivatalos. A szerződése már kész, érkezését is rövidesen bejelentheti az Al Ahli. A Barca 15 millió euró körüli összeggel gazdagodik.

Franck Kessié, in Paris to undergo medical as new Al Ahli player; deal will be announced soon as contracts are already in place #AlAhli



Barcelona will get around €15m fee for Franck. pic.twitter.com/SJ0kXtrluw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023



08:15 - Egy elkülönített csoporttal edzhet csupán hétfőtől Kylian Mbappé a PSG-nél, akinek továbbra sem változott az álláspontja, nem hajlandó aláírni új szerződését, melyben egyébként garantáltak volna számára a 2024-es nyárra egy kivásárlási záradékot.

Kylian Mbappé on Monday will be in the “loft” training group of players for PSG training, not the main group



PSG position, not changed as nothing has changed on player side — after he also rejected ‘guaranteed sale’ clause for summer 2024 included in new deal. pic.twitter.com/xE8fnt6n1I — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2023



08:09 - Gustav Isaksen megérkezett Rómába. A dán futballista 16 millió eurós csomag ellenében ölti magára a Lazio mezét a Midtyllandét a szekrény mélyére hajtogatva.

Gustav Isaksen, new Lazio player from Midtjylland on €16m package deal.



Just landed in Rome pic.twitter.com/tOk3mqxBbU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2023



08:02 - A Manchester United arra számít, hogy Fred még a héten távozik a klubtól, és Donny van de Beek Sociedadba történő igazolásáról is folytatódnak a tárgyalások majd.

Manchester United expect Fred sale to advance next week. Sources guarantee he will 100% leave the club.



Negotiations will also continue with Real Sociedad for Donny van de Beek. pic.twitter.com/QLizWiFAWC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2023



07:55 - Ugyanígy az Al Ahli Piotr Zielinskit akarja, akivel kapcsolatban magabiztosak a klubnál.

Al Ahli, pushing and confident to sign Piotr Zielinski as exclusively revealed in the morning. https://t.co/M0ot7YwEpN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2023



07:44 - Joao Felixet Szaúd-Arábiába hívják, és csak rajta múlik náluk köt-e ki. Az Al Hilal egy éves kölcsönszerződésben gondolkodik, Jorge Jesus többször is hívta már a támadót, aki viszont szeretne Európában maradni és a Barcelonát favorizálja. Egy dolog biztos: Az Atletico Madridban nem marad.

Al Hilal approached João Félix



Saudi side prepared to offer even 1 year loan; player decides.



Understand Jorge Jesus called João several times.



Player’s priority remains Barcelona and Europe.



…but Al Hilal becomes option as one thing is sure: he will NOT stay at Atléti. pic.twitter.com/Q3dQaZnbY2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2023





