Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 3-án.



14:40 - Yann Aurel Bisseck az Inter új igazolása, a német U21-es válogatott védő a dán bajnokságból érkezik.



14:00 - Kapust vett a Brighton. Bart Verbruggen az Anderlecht csapatától érkezik, a holland portásért 16,3 millió fontot fizettek.



13:33 - Rafael Benitez a Celta Vigo edzője lett, míg a Cristal Palace kispadján marad Roy Hodgson.



13:30 - Christian Pulisic a Lyon kívánságlistájára is felkerült, a franciák 25 millió eurót adnának a támadóért a Chelsea együttesének.



13:02 - Tonalit bejelentette a Newcastle, az olasz játékos 2028 nyaráig írt alá.











12:54 - Ilias Akhomach a Villarreal játékosa, a 19 éves labdarúgó a Barcától érkezik.



12:15 - Mads Juel Andersen személyében új igazolást jelentett be a PL-újonc Luton. A dán védő a Barnsley FC-től érkezik



11:50 - Christensen, Gavi, Pedro, Araujo, Ter Stegen, Ansu és Raphinha is azok között van, akiért kapott ajánlatot a Barcelona, de Laporta elnök szerint nem érdekük eladni a sztárokat.



11:15 - Az AC Milan horvát középpályását, Ante Rebicset szerette volna kölcsönvenni a Besiktas, de a milánóiak nem adják.



10:55 - Osimhen jól érzi magát Nápolyban. A bajnokcsapat nigériai támadója szerint jelenleg nincs számára jobb hely, nagyon várja már az új szezont.



10:34 - Ma kell döntenie Arda Gülernek, hogy hol folytatja pályafutását. A Fenerbahce középpályásért szinte mindegyik topklub bejelentkezett, sorsáról hamarosan egyeztet a Fener elöljáróival.



10:15 - Pau Torres orvosi vizsgálaton vesz részt, a spanyol védő az Aston Villa együtteséhez igazol, 32 és fél millió euróért.



9:45 - Lukaku ügyében tárgyalóasztalhoz ül a Chelsea és az Inter. A belga csatár 30 millió euró ellenében kötelezheti el magát szeretett milánói csapatához.



9:29 - Max Kilmanért kapott ajánlatot a Wolverhampton, de az angolok visszautasították. A belső védőt a Napoli szerette volna megszerezni, de a 30 millió fontos ajánlatot visszadobták.

8:39 - Juan Cuadrado angol és spanyol ajánlatokban reménykedett, de könnyen lehet, hogy a Fenerbahce csapatánál köt ki a Juventusból 8 év után távozó szélső.

8:20 - Christian Pulisic a Milan újabb kiszemeltje. Az amerikai szélsővel már megegyeztek a milánóiak, a Chelsea viszont 25 millió eurót kér érte, amit az olasz klub egyelőre nem tud megadni.



8:05 - Az Arsenal és a West Ham United közel áll a megegyezéshez Declan Rice ügyében, hamarosan bejelentés következhet.



7:40 - Mason Mount ma orvosi vizsgálaton vesz részt, majd öt évre szóló szerződést ír alá a Manchester United csapatával. A Chelsea 64 millió euróval lesz gazdagabb.

6:55 - Angol lapok szerint egy meg nem nevezett szaúdi klub ajánlatot tett Bernardo Silvának. A City portugál futballistája heti egymillió eurót keresne, korábbi csapata pedig 80 miliót kapna érte.



6:40 - Max Eberl, az RB Leipzig sportigazgatója Josko Gvardiol klubváltásáról beszélt. A horvát védő százmillió euróért és némi bónuszért vált klubot, a BL-győztes Manchester City együtteséhez szerződik. A sportigazgató szerint hiányozni fog nekik a játékos, aki korábban már megegyezett az angolokkal, így a lipcseieket kész tények elé állították.

00:04 - A Manchester United emeli az ajánlatát Rasmus Hojlundért. A dán támadóért tett 30 milliós ajánlatukat elutasította az Atalanta, így a hét elején 40 milliót terveznek felkínálni érte, állítja a Sky.

Borítókép: Sport365