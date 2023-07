Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 17-én:

17:01 - Sofyan Amrabat is szerepel a Manchester United kívánságlistáján, de egyelőre nem tesznek ajánlatot érte, mivel a prioritás jelenleg a támadósor megerősítése, ahová Hojlundot akarják elhozni.

Manchester United have Sofyan Amrabat included into their defensive midfielder list, but nothing imminent and no bid has been sent. #MUFC



Man Utd next priority is new striker with Højlund talks on.



New midfielder depends on outgoings [especially on Fred and Van de Beek]. pic.twitter.com/HDkIMSfcij — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023

16:52 - Asmir Begovic átesett az orvosin, hamarosan hivatalosan is bejelentésre kerül, mint a QPR új kapusa.

Understand Asmir Begović completed medical tests as new QPR player today.



Done deal on one year contract, here we go confirmed as revealed last week. https://t.co/WFkO4BlShs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023

16:51 - Bruno Fernandes egy hónapja két szaúdi megkeresést is visszautasított. Számára csak a Manchester United létezik, ahol várhatóan ő örökli meg a kapitányi karszalagot Maguire-től.

Understand Bruno Fernandes rejected more than two approaches from Saudi one month ago.



It’s only Manchester United for Bruno who’s expected to become the next permanent captain. pic.twitter.com/W0xljRWWiu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023

16:19 - A Marseille és a Sheffield közt megrekedtek a tárgyalások Ilman Ndiaye ügyében, így a játékos maradhat az angoloknál. Mindeközben az OM továbbra is érdeklődik Aubameyang iránt.

Iliman Ndiaye and Olympique Marseille deal could definitely collapse soon. No agreement at this stage so deal is now getting difficult. #OM



Ndiaye could stay at Sheffield.



Meanwhile, OM will discuss again with Chelsea about Pierre Aubameyang deal. pic.twitter.com/UR8TQoX0rd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023

16:07 - Ethan Ampadu a Chelsea-től a Leedshez szerződik, a kékek 7 millió fontot kapnak érte.

Ethan Ampadu leaves Chelsea and will join Leeds United on permanent deal, agreement in place #LUFC



Chelsea will receive £7m fixed fee plus add-ons, as @PhilHay_ reported.



Personal terms also agreed. pic.twitter.com/UEmzGiuDvY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023

16:03 - Seko Fofana hamarosan aláírhat a szaúdi Al Nassr-hoz. A játékos már belement az ügyletbe, a csapatok pedig szintén közel állnak a megegyezéshez.

Al Nassr are closing in on Seko Fofana deal — final details being sorted on the clubs side before sealing the agreement as player already accepted



Fofana’s set to join Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozović, Anderson Talisca.



Here we go soon pic.twitter.com/ARvPrhwnaA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023

16:01 - Karim Rekik egy lépésre attól, hogy elhagyja a Sevillát és a szaúdi Al Ettifaq-hoz igazoljon. Az egyezség nagyon közel, az orvosi időpontját már le is foglalták.

EXCL: Sevilla defender Karim Rekik is on the verge of joining Saudi side Al Ettifaq, managed by Steven Gerrard.



Agreement almost done between the two clubs, waiting for formal steps and some final details to be agreed on the personal terms.



Medical already booked. pic.twitter.com/zGUZbVujKF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023

14:44 - A The Athletic úgy tudja, hogy a Manchester City elfogadta az Al Ahly 30 millió fontos ajánlatát Riyad Mahrezért, míg a futballista egy évi 25 millió fontos fizetést garantáló szerződésre bólintott rá.

14:41 - A Sky szerint azért is akarja leigazolni Kerkezt a Bournemouth, mert tökéletesen illik majd Andoni Iraola rendszerébe. A neves brit oldal Európa egyik legígéretesebb balhátvédjeként hivatkozik a magyar szélsőre, és megjegyzi, hogy az Alkmaar 20 millió euróra becsüli az értékét.

14:06 - A Fiorentina dobhat mentőövet Arthur Melo-nak, akit a lilák kölcsönbe szerezhetnek meg, 20 millió eurós vásárlási opcióval. A fizetésének egy részét így is a Juventus állja, ahol sikertelen liverpooli kölcsönjátékát követően sem bíznak benne.

Fiorentina are closing in on Arthur Melo deal for loan until June 2024 — option to buy clause included around €20m



Juventus will pay part of the salary, as exclusively revealed https://t.co/wDA37H8sWQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023

13:59 - Ilkay Gündögan, immáron Barcelona mezzel a kezében.

Ilkay Gündogan FC Barcelona pic.twitter.com/tBvMWBH78l — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023

13:47 - Oriel Romeu készen áll rá, hogy a Barcelona futballistája legyen, a spanyol kapcsán sikerült megegyezni a Gironával, írja a Jijantesre hivatkozva Romano.

Barcelona are set to seal Oriol Romeu deal, here we go! #FCB



Agreement reached with Girona — it will include Pablo Torres’ loan until 2024.



Medical done as @JijantesFC called and it’s now time to prepare documents in order to get it signed.



Oriol joins Barça this week. pic.twitter.com/lTpuBNOWYg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023





13:12 - A Chelsea ismét ajánlatot tehet Moises Caicedóért, ezúttal azonban már hivatalos formában is. Ez az összeg magasabb lehet, mint 70 millió font, és a kékek remélik, hogy még a héten lezárhatják a transzfert.

Understand Chelsea will improve their bid for Moisés Caicedo this week, as revealed yesterday



It's not about official bids as Chelsea-Brighton are discussing directly club to club; but proposal will be improved, more than £70m fixed.



Chelsea hope to get it done this week. pic.twitter.com/3tpyyKrAT6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023

12:47 - Xavi Simons várhatóan holnap közli a döntését a jövőjét illetően. Az RB Leipzig továbbra is favorit, így a PSG visszaveheti a hollandot, és vásárlási opció nélkül kölcsönadhatja egy évre a németeknek.

12:19 - Az AC Milan a Valencia futballistáját Yunus Musah-t nézte ki magának, akivel a személyes feltételekről már megállapodtak, így most a klubokon a sor.

AC Milan are now planning to advance in talks with Valencia for Yunus Musah — new round of negotiations soon.



USMNT midfielder has agreed personal terms with Milan weeks ago, he wants the move. ????????



Up to the clubs but Milan want Musah after Reijnders and Loftus-Cheek. pic.twitter.com/NJuAeczp43 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023

10:50 - Ryad Mahrez ügynökei szeretnének beszélni a Manchester City képviselőivel. Az algír játékosért az Al Ahli tehet ajánlatot. Kyle Walker szintén beszélni akar Guardiolával a Bayern ajánlatáról.

Understand agents of Riyad Mahrez have requested to speak to Manchester City after discussing contract details with Al Ahli



Talks will take place between Mahrez's camp and City, still waiting for Al Ahli bid.



Kyle Walker will also speak to Guardiola about Bayern bid. pic.twitter.com/QfSFLtlI0E — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023





10:28 - Willian visszatérhet a Fulham együtteséhez, pedig korábban arról szóltak a hírek, hogy nem tudtak megegyezni egymással a felek. Őt is keresték Szaúd-Arábiából, a Nottingham Foresttől is. Még ma aláírhatják a papírokat.

EXCLUSIVE: Willian decides to return to Fulham, agreement reached!



Deal expected to be signed later today after medical tests — if all goes to plan.



Despite bids from Nottingham Forest and Saudi, Willian is now expected to sign new deal at Fulham.



Here we go soon pic.twitter.com/1aVC5ixfwX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023

10:03 - Hector Bellerin túl van az orvosi vizsgálatokon, és hivatalosan is a Real Betisben folytathatja. A következő célpont Alex Collado.

09:33 - Kerkez Milos ügyét még ma rövidre zárná a Bournemouth együttese, mert a tárgyalások jól haladnak az AZ-vel. A magyar hátvéd már megegyezett a személyes feltételekről a cseresznyésekkel. "Here we go" hamarosan, ahogyan Fabrizio Romano írja.

Bournemouth are confident to close and seal Milos Kerkez deal today. The agreement is imminent with AZ, talks are progressing well. #AFCB



Kerkez has already agreed terms and accepted the destination. Here we go soon. pic.twitter.com/pyt5tTn09K — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023





09:03 - A Manchester United elengedheti Dean Hendersont a Nottingham Foresthez, ha lezárja teljesen az Andre Onana transzfert.

Manchester United and Nottingham Forest will be in contact again this week to discuss Dean Henderson permanent deal. #NFFC



This is part of Man United plan; let Henderson leave once Onana signs.



???????? Zion Suzuki, one of the options as new backup GK as called days ago. pic.twitter.com/xlqduPqxEb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023

08:34 - El Chadaille Bitshiabu a reggeli órákban túl lehet az orvosin és bejelenthetik az RB Leipzig futballistájaként. Nagyjából 15 millió eurót fizetnek érte a németek.

El Chadaille Bitshiabu will undergo medical tests in the next hours as new RB Leipzig player from PSG.



Contract agreed, permanent move will cost around €15m. pic.twitter.com/L27gV3G6BE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023

08:30 - Megegyezett egymással a Manchester United és az Inter, így hamarosan bejelenthetik a nyár legnagyobb kapusigazolását. A 2028-ig szóló szerződés további egy évvel hosszabbítható. Források szerint Onana úgy érezte, hogy lehetetlen visszautasítani a klubot.

Understand André Onana will sign a five year deal at Manchester United — valid until June 2028. #MUFC



Manchester United will also include an option for further season, until 2029.



Sources feel it was ‘impossible to reject Man United’ for Onana, ready to sign pic.twitter.com/01Ox6uU7RN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2023

08:22 - Az Inter terve, hogy kedden letudja az orvosi vizsgálatokat Juan Cuadrado esetében. A megállapodás 2024 nyaráig szólhat, a kolumbiai szélső szeretne csatlakozni a tavalyi BL döntőshöz.

Inter are planning for Juan Cuadrado's medical tests on Tuesday. The agreement with Colombian right back is valid until June 2024.



Cuadrado wants to join Inter, he accepted immediately. pic.twitter.com/vsuLm7Fc7j — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023

07:59 - Xavi Simonst arról győzték meg, hogy jövője szempontjából a legjobb, ha az RB Leipzig-ban folytatja pályafutását egy év erejéig, kölcsönben, majd 2024-ben csatlakozik a párizsiakhoz. A mai nap várhatóan elárulja, hogyan döntött, de állítólag 2024 júniusában szívesen visszatérne a PSG-hez egy hosszútávú projekt részeként.

Xavi Simons, convinced that RB Leipzig is the best option for his future if he has to leave PSG.



He will communicate his decision on Monday — Leipzig are ready with loan deal with NO buy option.



Xavi would return to PSG in June 2024 to be part of long term project. pic.twitter.com/UhYoJpf6ok — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023

07:44 - Kerkez Milos ügyében felpörögtek az események, a magyar védőért folytatott versenyfutásban ugyanis a Bournemouthnállt az élre, és a legfrissebb hírek alapján már az utolsó részleteket kell csak megbeszélniük a kluboknak. Fabrizio Romano szerint 24 órán belül megtörténhet a megállapodás.

Bournemouth are close to complete the hijack and sign highly rated LB Milos Kerkez from AZ!



Negotiations entering final stages — it could be completed and sealed in 24h after Bournemouth blitz revealed today.



Personal terms agreed, clubs close to full agreement. pic.twitter.com/rACGXGtdyQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2023

00:12 - A szaúdiak nagy erőkkel kezdték csábítani Ciro Immobilét, ám a Lazio minden ajánlatot visszautasít a játékosért. Sem a játékos, sem pedig a klub nem szeretné, hogy elmenjen, ennek érdekében teljesen bezárkóznak az arab ostrom elől.

00:09 - A Tottenham megtalálta Harry Kane ideális helyettesét, számol be a Marca. Az angolok a Frankfurt csatárát, Randal Kolo Muanit nézték ki, amennyiben az angol csatár a Bayernt választja és távozik.

00:04 - A Fulham ajánlatot tett a Chelsea játékosáért, Callum Hudson-Odoiért. A játékos valószínűleg távozik a kékektől, ugyanis csak egy év van hátra a szerződéséből. A Fulham várhatóan egy nagyobb ajánlattal tér vissza.

