Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 31-én, hétfőn:



12:03 - Kölcsönadja fiatal jobb oldali védőjét, Julián Araujót a Barcelona. A mexikói válogatott játékos a Las Palmas együttesénél tölti majd a következő idényt.



11:54 - Brazil támadó középpályást készül igazolni a Crystal Palace. Matheus França a Flamengóból érkezik, mintegy 20 millió euró ellenében. Ez az összeg tovább növekedhet, például ha França aranylabdás lesz.



11:34 - Yunus Musah napokon belül megérkezik Milánóba. Az amerikai középpályást a Valencia csapatától veszi meg az AC Milan, körülbelül 20 millió euróért.



11:20 - Federico Chiesa visszautasította a szaúdi kérőket. Hiába ajánlott évi 20 milliós fizetést az Al Ittihad, Al Hilal, Al Ahli és Al Nassr is, a támadó marad a Juventusnál.



10:50 - A Chelsea nem számol a következő idényben Lesley Ugochukwuval. A 19 vées középpályás Salzburgba kerülhet kölcsönben.



10:22 - Iliman Ndiaye személyében a Sheffield Unitedtől igazol támadót a Marseille. Az OM 20 millió eurót fizet a szenegáli játékosért.



10:10 - Djibril Sow lehet a Sevilla következő igazolása. A svájci középpályás szerződése jövő nyáron lejár Frankfurtban, így most tudnának érte utoljára pénzt kapni. A transzfer értéke 12 millió euró.



09:55 - Megvan Cavani új klubja, az uruguayi futballista a Boca Juniorshoz igazol.



09:40 - Robert Sanchez személyében a Brightontól venne kapust a Chelsea. A spanyol hálóőr szerződése 2025 nyarán jár le.



09:27 - Ha Dembele megy Barcelonából, Bernardo Silva vagy Joao Cancelo pótolhatja.



09:08 - Harry Kane ügyében tárgyalóasztalhoz ül a Tottenham és a Bayern München. A németek 80 millió eurónál magasabb ajánlatot készülnek tenni a támadóért.



08:34 - Gleison Bremer marad a Juventusnál, habár ő maga is elismerte, hogy angol klubok érdeklődtek iránta. A brazil védő szerződése 2027-ig szól.



08:28 - Sadio Mane ma orvosi vizsgálaton vesz részt az Al Nassr együttesénél. A Bayern Münchentől egy év után távozó futballistáért 24 millió fontot fizetnek.



07:58 - Elutasította a PSG ajánlatát a Lyon Bradley Barcola kapcsán. A szélsőért 30 milliót ajánlott a címvédő, klubja azonban 50-et szeretne érte kapni.



07:10 - Unai Simónt 50 millió euróért vinné az Al Hilal. A spanyol válogatott kapusa jelenleg Bilbaóban szerepel.



06:35 - Ousmane Dembele ügyében zöld utat kapot a PSG, hogy tárgyaljon a Barcelonával. A szerződés záradéka értelmében a világbajnok támadót 50 millió euróért vehetik meg a párizsiak.



05:28 - Monacóból vesz védőt a Chelsea. Axel Disasi 45 millió euró ellenében igazol Londonba, 5 évre ír alá.

05:13 - Fabinhot hamarosan bejelenti az Al Nassr. A brazil középpályás három évre ír alá.

