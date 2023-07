Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 10-én:



13:02 - Jordan Hendersont szeretné az Al-Ettifaq együtteséhez csábítani Steven Gerrard. A középpályás szerződése még két évig érvényes.



12:29 - Négy jelölt a Real kispadjára! Carlo Ancelotti 2024 nyarán távozik a madridiaktól, utódját már most keresik. Zinedine Zidane mellett felmerült Xabi Alonso, Alvaro Arbeola és Raul neve is.



11:40 - Divock Origi kapcsán tett ajánlatot a West Ham a milánóiaknak. Először csak kölcsönvennék, majd megvásárolnák, de a játékos nem szeretné elhagyni az olasz klubot.



11:13 - Szergej Milinkovics-Szavics iránt a szaúdi Al-Hilal érdeklődik. Éves szinten 20 millió eurót keresne, a Lazio pedig 40 millió eurót kapna érte.



10:38 - A Tottenham nem fogadta el a Bayern 80 millió eurós ajánlatát Harry Kane-ért.



10:09 - Spanyol lapértesülések szerint Bernardo Silva a PSG-hez igazolhat. A City portugál középpályásának még két évig érvényes a szerződése, kivásárlása legalább 80 millió euróba kerülne.



9:49 - ASouthampton középpályását, Romeo Laviát szeretné leigazolni a Liverpool. Ha összejön a transzfer, akkor távozhat az U21-es válogatott hőse, Curtis Jones.



9:24 - Paulo Dybala a Chelsea kiszemeltje. Az argentin játékos kint volt a brit nagydíjon, ami elindította a találgatást a londoni drukkerek körében. Thiago Silva is felvette vele a kapcsolatot.



8:50 - Thiago Alcantara távozhat Liverpoolból, a középpályás képviselői a török bajnok Galatasaray csapatával egyeztettek



8:33 - Christian Pulisic hamarosan a Milan játékosa lesz. A középpályással 4 éves szerződést kötnek.



8:01 - Pogba szaúdi ajánlatot kapott. Az Al-Ittihad évi 100 millió eurós fizetéssel csábítja a támadót, de ő inkább maradna a Juventusnál, hogy bizonyíthasson.



7:44 - Castello Lukeba pótolhatja Gvardiolt a lipcseieknél. A lyoni védőért 32 millió eurót adna a német csapat.



7:23 - Samuel Umtiti hét év után távozott Barcelonából, bár az előző szezont kölcsönben a Lecce gárdájánál töltötte. A jelenleg szerződés nélküli védőt a szintén olasz Monza szeretné leigazolni.



6:52 - Ousmane Dembele nem szeretné elhagyni a Barcelona együttesét. A futballista szerződése utolsó évét tölti, július végéig 50 millió eurós összegért vásárolható meg, de ő inkább arra vár, hogy meghosszabbítsák kontraktusát.



6:10 - Onana ügyében létrejött a megegyezés, az Inter kapusának érkezését hamarosan, vélhetően szerdán vagy csütörtökön bejelenti a Manchester United.



0:02 - David Fofana az Union Berlin kölcsönjátékosa lehet. A támadót a Molde csapatától vásárolta a Chelsea, de az előző szezonban mindössze 16 meccsen lépett pályára.



Borítókép: Sport365