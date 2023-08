Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 14-én, hétfőn:

11:33 - Megállapodott a személyes feltételekről Carlos Balebával a Brighton, ő pótolhatja Moises Caicedót. Már az első hivatalos ajánlatot is elküldték a 2004-es születésű középpályásért a Lille-nek, ami 16 millió eurót kóstál amihez még bónuszok is jöhetnek. A megbeszélések zajlanak.

11:06 - Hivatalos, Kepa kölcsönbe érkezik Madridba egy évre, vásárlási opció nélkül!

10:55 - Nem adja fel a Manchester City, újabb ajánlatot tehet Lucas Paquetáért. A kalapácsosok nem igazán hajlanak az üzlere, egy 70 millió fontos ajánlatot már vissza dobtak, ugyanakkor a brazil középpályás már megegyezett a személyes feltételekről a kékekkel és távozni szeretne.

10:37 - Továbbra is egymással küzd a Chelsea és a Liverpool, ezúttal Romeo Lavia kegyeiért. Pénteken a kékek álltak közelebb a belga tehetség megszerzéséhez, azonban a vörösök már hosszabb ideje tárgyalnak a Southamptonnal. Fontos, hogy a Caicedoért folytatott harc a londoniak részéről teljesen független volt ettől, tehát nem egyik, vagy másik labdarúgót akarták leigazolni, hanem mindkettőt, írja a Sky.

10:14 - Kepa Madridban tartózkodik, hogy véglegesítse átigazolását a fővárosiakhoz. Kölcsönszerződés vásárlási opció nélkül, bejelentés kedden várható. Ugyanitt Romano forrásai arról pusmognak, hogy Ramos akár vissza is térhet Madridba.

09:55 - Hosszas átigazolási herce-hurca után James Ward-Prowse immáron hivatalosan is a West Ham United játékosa. Ezzel párhuzamosan Harry Maguire-el is folytatódnak a megbeszélések a személyes feltételekről.

09:37 - A Barcelona ajánlatot tehet Joao Canceloért. Első körben kölcsönbe vinnék, vásárlási opcióval. A személyes feltételekről már megegyeztek a felek, így a Manchester Citynél a labda.

09:13 - A Brighton megbeszéléseket folytat a Lille 2004-es születésű tehetsége, Carlos Baleba szerződtetéséért. A megállapodás nem lesz egyszerű, de a sirályoknál úgy vélik a jelen és a jövő talizmánjáról is szó van egyben.

08:44 - Nicoló Zaniolo erősen fontolgatja, hogy csatlakozzon az Aston Villához. Az olasz támadóért egy kölcsönajánlat érkezett, amiben vásárlási opció is szerepel.

08:33 - Jack Harrison kölcsönbe kerülhet az Evertonhoz, már az egészségügyi vizsgálatok is lezajlottak.

08:15 - Moises Caicedo áráról megegyezett a Chelsea és a Brighton. A Premier League tavalyi 12. helyezettjét Liverpool helyett választó középpályás 115 millió fontért érkezik, ami britt rekodnak számít, és 2031-ig kötelezi el magát, további egy évre opcióval.

08:09- Az Al Hilal már a szerződést készíti elő Neymar számára, aki rábólintott a szaúdi váltásra. A dokumentumokat most ügyvédek vizsgálják, de eközben leendő új klubja már az orvosi időpontját is lefoglalta a brazil cselmester számára, és a zöld lámpára várnak a futballista oldaláról.

07:52 - Deivid Washington hétfőn Londonba repül, ahol orvosira várják a Chelsea-nél. A 2005-ös születésű tehetség 16+4 millió euróért válthat, a Santos állítólag már szignózta is a szükséges dokumentumokat. 6+1 éves kontraktusban állapodtak meg.

07:45 - Az Union Berlin szívesen látná soraiban Leonardo Bonuccit, akire nem számít a továbbiakban a Juventus, és nem is edzhet már az első csapattal. A megbeszélések folynak, leginkább a játékoson múlik a váltás, írja Matte Moretto forrásaira hivatkozva Romano.

