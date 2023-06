Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 26-án:

10:19 - Második hivatalos ajánlatát is elküldte az Arsenal Jurrien Timberért, akivel a személyes feltételekről már megállapodtak egy öt éves kontraktus tekintetében. Az első összeg, amit ajánlottak a védőért, 30 millió fontról szólt, de az Ajax ennél többet akar.

EXCL: Arsenal have submitted second official proposal to Ajax in order to get Jurrien Timber deal done this week. #AFC



Talks advancing between clubs after £30m opening bid rejected.



Personal terms agreed last week on five yeae contract. pic.twitter.com/xqs3ydWhOQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2023

10:10 - Ilkay Gündögan hivatalos is a Barcelona futballistája, 2025-ig írt alá, további egy évre pedig opciója nyílik a feleknek.

10:02 - A Manchestert United elküldte az utolsó ajánlatát a Chelsea-nek Mason Mountért, és ha nem bólintanak rá a kékek, a vörös ördögöknek még mindig vannak alternatíváik. Mount álláspontja egyértelmű: új szerződést nem akar aláírni, és vagy most távozik, vagy szabadon igazolható futballistaként jövő nyáron.

EXCLUSIVE



Man Utd have a FINAL bid for Mason Mount on the table - it's still valid in case Chelsea change their minds



#MUFC have Mount alternatives but remain focused on the #CFC ace



Mount has been clear: he either leaves NOW or as a free agent



Full story — CaughtOffside (@caughtoffside) June 26, 2023

09:55 - Még nem döntött a jövőjéről Xavi Simons, aki hamarosan további részleteket ismerhet meg a PSG jövőbeni terveiről, projektjéről. A PSV Eindhoven mindeközben nem tud mást tenni, csak reménykedni, hisz hiába a hat millió eurós visszavásárlási záradék, a végső döntés a holland tehetség előtt áll.

Understand Xavi Simons has made still no decision on his future despite reports of him turning down PSG.



He'll get more details on PSG project then make final decision; PSV Eindhoven hope to sign new deal.



PSG buy back clause: €6m. But the player is the only one deciding. pic.twitter.com/BDyF9AvkHt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2023

09:11 - Még több részlet Roberto Firmino ajánlata kapcsán: három évre, 2026 júniusáig szólna, és az Al Ahli reménykedik benne, hogy szerda és péntek között az orvosira is sor kerülhet.

08:59 - Kritkikus órák állnak Marcelo Brozovic jövője előtt, fogalmaz Fabrizio Romano, hiszen az Al Nassr delegációja hamarosan megérkezik Milánóba, hogy végelegesítsék a szerződtetését, ami 23-24 millió euróba kerül majd az átigazolási díjat tekintve. Ezt követően már csak az a kérdés, meg tudnak-e egyezni a horváttal, akinek a helyére az Inter Frattesit nézte ki.

Crucial hours ahead for Marcelo Brozovic's future. The delegation from Al Nassr, in Milano to seal the deal on €23/24m fee with Inter and then get the final green light from the player. ???????????????? #transfers



Deal depends on Brozovic now. Inter want Frattesi to replace him. pic.twitter.com/jfs88Hbd2w — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2023





08:27 - Kai Havertz túl az orvosi vizsgálatok első részén, és arra vár, hogy hivatalosan is megkösse egymással a szerződést az Arsenal és a Chelsea.

Kai Havertz has already completed first part of the medical tests as new Arsenal player. Just waiting for the contracts to be signed on club side. #AFC



Deal from Chelsea will be completed this week. pic.twitter.com/dGYf27pPf4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2023

08:10 - Roberto Firmino esetében az Al Ahli együttesét emlegetik, állítólag a felek tárgyalnak is egymással, és az egyesület már ezen a héten orvosira várja őt, ha sikerül megegyezniük.

Understand Al Ahli are in talks to sign Roberto Firmino. Negotiations ongoing, waiting for player’s final decision. #Saudi



Al Ahli are preparing medicals in case they get the green light later this week. pic.twitter.com/k8MH6PCGvJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2023

08:03 - Nem változott Luka Modric álláspontja, a horvát továbbra is a Real Madrid játékosa kíván maradni a szaúdi klubok érdeklődése ellenére, legalább 2024-ig.

Luka Modrić has not changed his plans despite Saudi approaches. #Modrić



Modrić will be Real Madrid player next season, as reported in May. New deal will be valid until June 2024. ???????? https://t.co/8hB7xXoInV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2023

00:06 - Új második számú kapust keres a Real Madrid. A hírek szerint Fernando Pacheco az Espanyolból és Stole Dimitrevski a Rayo Vallecanóból a két legvalószínűbb jelölt.

