Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac mmég nem nyít meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 5-én:

12:16 - Alphonso Davies nem hosszabbítja meg 2025-ig szóló szerződését Münchenben, állítja a Diario AS. A Real Madrid szimpatizál a játékossal.

12:01 - Guardiola eltökélt szándéka az, hogy maradásra bírja Ilkay Gündogant. A játékos szerződése idén nyáron lejár, a Barcelona és az Arsenal pedig meg is szerezné.

11:01 - Luis Suárez végleg az Almeria játékosa lesz. mivel a klub bennmaradt az első osztályban. A Marseille a megállapodás részeként 8 millió eurót kap a kolumbiaiért.

Olympique Marseille will receive €8m fee as Colombian striker Luis Suárez will be sold to Almeria on permanent deal as club stays in La Liga. #OM



Clause for permanent move, included into loan deal agreement. pic.twitter.com/Xq1LxLSarY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023

10:57 - Jack Butlanddel erősítene a Rangers. A kapus jelenleg a Crystal Palace játékosa, de az idei szezont kölcsönben a Manchester United-nél töltötte.

10:17 - Elfogadásra kerültek a személyes feltételek Manuel Ugarte ügyében. A játékos és a PSG között teljes az összhang, az ügyletet pedig a játékos klubja, a Sporting is szeretné mielőbb lezárni.

More on Manuel Ugarte deal. Personal terms 100% agreed with PSG, Chelsea deal off as reported yesterday night and final round of talks ongoing right now — Sporting and PSG, trying to get it done very soon #PSG



PSG advisor Luis Campos, crucial in this deal after Asensio. pic.twitter.com/ApzzbXVeSl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023

10:15 - A Celtic menedzsere érkezik a Tottenham kispadjára! Fabrizio Romano szerint megszületett a szóbeli megállapodás a klub és Ange Postecoglou között. Kettő+egy éves szerződés.

Understand Tottenham have finally reached verbal agreement with Ange Postecoglou as next manager. #THFC



Been told it will be a two year-deal with an option included for further season, so potentially valid until June 2026.



Next step to get it done: find a way with Celtic. pic.twitter.com/QR4Lueuf0z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023

9:05 - Mbappé ragaszkodott ahhoz, hogy a PSG játékosa, de Benzema helye vonzó lehet számára

8:21 - A Chelsea kiszállt a Manuel Ugartéért folyó versenyből. A játékos nyitott lett volna a kékekhez való csatlakozásra, de a PSG magasan jobb ajánlatot tett, amivel a londoniak nem akartak versenyezni. Új célpontjuk Moisés Caicedo.

Breaking: Chelsea are pulling out of the Manuel Ugarte race, PSG are now in the lead to sign the player! #CFC



Player was open to Chelsea move — but PSG have offered more and Chelsea are not willing to pay well above what they consider Ugarte’s “market rate”. pic.twitter.com/XYaSuSgoAY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2023

00:04 - Zlatan Ibrahimović úgy döntött, hogy azonnali hatállyal visszavonul a profi labdarúgástól

00:01 - Ancelotti Ceballosról és Nachóról: "Új szerződés mindkettőnek? Szerintem Ceballos és Nacho új szerződést ír alá és marad a Real Madridnál". "Bellingham? Nem beszélek olyan játékosokról, akik nem tartoznak a Real Madridhoz".

