Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 21-én, hétfőn:

12:04 - Marotta Pavardról is szót ejtett, akit ma még nem jelentenek be, mint friss igazolás, de jó pozícióban vannak, és hisznek az üzletben.

Inter CEO Marotta: “We won’t announce Benjamin Pavard as new signing today but… we’re in good position”



“We’re doing our best to sign Pavard, we are ambitious. It’s not an illusion, we feel we can make it happen”. pic.twitter.com/R7Z4Xl04Vz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2023



11:48 - Giuseppe Marotta megerősítette, hogy Alexis Sánchez visszatérhet az Interhez.

Alexis Sánchez could return to Inter, as CEO Marotta confirms: “Correa wants to have more space and yes, Sánchez is keen on returning here”.



“Alexis sent us clear messages about his desire to re-join Inter, it’s true”. pic.twitter.com/uGLpt3DL9e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2023



11:26 - A PSG megtette első hivatalos ajánlatát Randal Kolo Muaniért, de a 65 millió eurós csekk vélhetően kevés lesz a frankfurtiaknak, mert szerintük a 100 millió méltányosabb összeg lenne. Itt is történt megegyezés azonban, Muani ugyanis örömmel csatlakozna a párizsiakhoz egy öt éves kontraktus keretein belül.

10:59 - A Bayer Leverkusen Nathan Tellában látja Moussa Diaby utódját, akiért 18 millió euró körül ajánlottak, ám klubja, a Southampton 20 milliót szeretne, írja a Bild.

10:47 - A Manchester City közel jár ahhoz, hogy lezárja Jeremy Doku igazolását. A Rennes szélsőjéért 60 millió eurót fizethetnek a triplázók, a futballista már augusztus elején rábólintott a váltásra.

10:30 - Konstantinos Mavropanos túl van az orvosi vizsgálatokon és készen áll arra, hogy aláírja szerződését a West Ham Unitednél. A kalapácsosok nyélbe ütnék Mohammed Kudus leigazolását is és nem adták fel, hogy megegyezzenek az Ajaxal.

10:12 - Mauricio Pochettino nem tervez Romelu Lukakuval, és vagy európán belül, vagy a szaúdiaknak értékesítené. A Juve továbbra is vinné, de a klubbal nem sikerült megegyezniük. Tervor Chalobah és Conor Gallagher akár maradhat is a klubnál, de minden ajánlatot meghallgatnak értük, ami érkezik, írja a Sky Sports.

09:49 - Az Inter közel jár ahhoz, hogy lezárja a tárgyalásokat a Bayern Münchennel és leigazolja Benjamin Pavardot. A végső átigazolási összeg valahol 28 és 35 millió euró között mozoghat majd, és a francia állítólag nemet mondott a Manchester United-nek, írja a Sky a La Gazetta dello Sportra hivatkozva.

09:22 - Az Al Ahli azt követően, hogy Piotr Zielinskit nem tudta megszerezni, Rodrigo de Paul felé fordítja figyelmét. Az Atletico Madriddal nem könnyű tárgyalni, de az Al Ahli nagyon próbálkozik.

Understand Al Ahli have opened talks to sign Rodrigo de Paul. He's the main target after Piotr Zielinski deal collapsed, deal on#AlAhli



Negotiations with Atlético Madrid are not easy but Al Ahli are really trying. pic.twitter.com/hoYGAbOl2z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2023

08:44 - Gonzalo Montiel úton Angliába, készen áll arra, hogy csatlakozzon a Nottingham Foresthez kölcsönbe, 11 millió eurós vásárlási záradékkal, ami kötelezővé válhat.

Gonzalo Montiel, on his way to England today as he's set to join Nottingham Forest on loan deal with €11m buy clause that could become mandatory



Final details to be clarified today in order to get the deal done. pic.twitter.com/giMV0v108f — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2023



08:41 - Megszületett a megállapodás a PSV Eindhoven és a Barcelona között Sergino Destről. A szélső hátvéd kölcsönbe távozhat, tízmillió eurós vásárlási opcióval. A holland klub állhatja a játékos fizetésének 50%-át.

Deal signed between PSV Eindhoven and Barcelona for Sergino Dest. Loan with buy option clause worth €10m as player accepted on Sunday #PSV



PSV will cover 50% of his salary. pic.twitter.com/LaxfEPyM23 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2023



08:39 - Az Al Shabab szóban megegyezett az Evertonnal Demarai Gray átigazolásáról. Szaúdi források szerint most a futballistát kell meggyőzniük, rajta múlik a transzfer.

Excl: Al Shabab reach verbal agreement in principle with Everton to sign Demarai Gray.#EFC



Deal only agreed club to club at this stage — as Saudi sources confirm.



Al Shabab will now start talks also on personal terms — up to Demarai’s decision. pic.twitter.com/DUlVkmQA2x — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2023



08:30 - A Barca és a Manchester City az utolsó simításokat végzik Joao Cancelo szerződésén, aki már hetekkel ezelőtt megállapodott a személyes feltételekről a katalán együttessel. Utóbbi reméli, még a héten pontot tehet az ügy végére végleg.

Understand Barça and Man City are now discussing final details of João Cancelo deal! Not sealed yet but breakthrough expected soon #FCB



Cancelo, patiently waiting as he agreed terms with Barça weeks ago and wants the move.



Barcelona hope to get it done this upcoming week. pic.twitter.com/HaH3vHsf5w — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2023



