Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 3-án.

17:18 - Gabri Veiga, a Celta Vigo tehetsége a PSG számára is opció lehet, számolt be a Marca. Santi Aouna szerint a tárgyalások már zajlanak is, és akár már a héten lezárulhat az átigazolás.

17:15 - Az Atalanta 60-70 milliót szeretne Rasmus Hojlundért, a Manchester United ezt azonban nagyon sokallja. A játékos szeretne Manchesterbe igazolni, de az olaszoknak is engedniük kell, hogy a transzfer létrejöhessen.

Manchester United haven’t bid €35m for Rasmus Højlund — it’d make no sense as Atalanta want €60/70m at least but Man United won’t overpay. #MUFC



Højlund remains high on Man United list as talks took place.



Rasmus, super keen on the move — he’d love to join United. pic.twitter.com/0CR8Er3pHW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2023

17:13 - Hivatalos: Az Atlético bejelentette Javi Galánt, aki három éves szerződést ír alá a matracosokkal.

Official, confirmed. Javi Galán has joined Atlético Madrid on three year deal from Celta Vigo #Atléti



Diego Simeone has new left back now. pic.twitter.com/kDzIheR0Nq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2023

17:10 - Az Union Berlin kölcsönveszi a Leeds amerikai játékosát, Breden Aaronsont.

Union Berlin are set to sign Brenden Aaronson, agreement at final stages with Leeds United. #transfers



Deal will be completed on loan until the end of the season — as @MLStransfers anticipated. pic.twitter.com/9sNSeCfWLx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2023

17:01 - Kim Min-jae szerdán fog átesni az orvosin Münchenben, ezután hivatalosan is a Bayern játékosa lesz.

EXCL: Kim Min-jae will undergo medical tests with Bayern this week, currently scheduled on Wednesday. #FCBayern



Bayern will trigger the release clause from Napoli right after, could be this week too.



Here we go since last week, confirmed. pic.twitter.com/xY9GYXTJ5N — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2023

16:52 - A Marca szerint Messi és Mbappé bizonytalan helyzete miatt a PSG-nél az vált abszolút prioritássá, hogy csatárt vegyenek. Az elsődleges kiszemeltjük Kolo Muani a Frankfurtból, akinek a döntésében sokat számíthat Luis Enrique jelenléte.

16:47 - Santiago Mourino a héten Madridba utazik, hogy befejezze átigazolását az Atléticóhoz. A 2002-es születésű védő a Racing Montevideótól érkezik.

Uruguayan CB Santiago Mouriño will be on his way to Madrid this week — he will land in Spain on Wednesday in order to be unveiled as Atléti player. https://t.co/GZmkjhh5FW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2023

16:28 - Enzo Maresca, a Leicester új edzője azt tervezi, hogy megtartja Jamie Vardyt, azonban Harvey Barnestól lehet, hogy megválna.

16:24 - A Bournemouth és a Leeds is figyeli a Newcastle játékosát, Karl Darlow-t. A 32 éves kapustól szívesen megválna a klubja, hisz jelenleg csak harmadikszámú opció a csapatnál.

16:21 - Hiába töltött jó szezont a Sunderland kölcsönjátékosaként, a klub tulajdonosa kételkedik benne, hogy a védő újabb szezonra visszatérne hozzájuk.

16:20 - Aláírták a dokumentumokat, Pau Torres az Aston Villáé. Nagy igazolás, topcsapatok elől halászták el a spanyol válogatott védőt.

Aston Villa have just signed documents for Pau Torres transfer from Villarreal — done and sealed. #AVFC pic.twitter.com/9woDjZn2OV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2023

16:03 - A Burnley hamarosan lezárja Soumaila Coulibaly kölcsönbevételét a Dortmundtól, vételi opcióval.

Understand Burnley are now closing in on Soumaila Coulibaly deal — it’s gonna be loan from Borussia Dortmund with mandatory buy clause. #BurnleyFC



Understand value of the deal is gonna be around €15m total fee.



Here we go soon. pic.twitter.com/8J0DHJtA6e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2023

16:01 - Elvégezték az orvosi vizsgálatokat, a Dortmund hamarosan bejelentheti Felix Nmecha átigazolását. A Wolfsburg 30 milliót kap érte.

Medical tests almost completed for Felix Nmecha. He’s gonna be unveiled as new Borussia Dortmund player soon.



€30m package deal, in place. https://t.co/mToQvMDij3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2023

14:40 - Yann Aurel Bisseck az Inter új igazolása, a német U21-es válogatott védő a dán bajnokságból érkezik.



14:00 - Kapust vett a Brighton. Bart Verbruggen az Anderlecht csapatától érkezik, a holland portásért 16,3 millió fontot fizettek.



13:33 - Rafael Benitez a Celta Vigo edzője lett, míg a Cristal Palace kispadján marad Roy Hodgson.



13:30 - Christian Pulisic a Lyon kívánságlistájára is felkerült, a franciák 25 millió eurót adnának a támadóért a Chelsea együttesének.



13:02 - Tonalit bejelentette a Newcastle, az olasz játékos 2028 nyaráig írt alá.











12:54 - Ilias Akhomach a Villarreal játékosa, a 19 éves labdarúgó a Barcától érkezik.



12:15 - Mads Juel Andersen személyében új igazolást jelentett be a PL-újonc Luton. A dán védő a Barnsley FC-től érkezik



11:50 - Christensen, Gavi, Pedro, Araujo, Ter Stegen, Ansu és Raphinha is azok között van, akiért kapott ajánlatot a Barcelona, de Laporta elnök szerint nem érdekük eladni a sztárokat.



11:15 - Az AC Milan horvát középpályását, Ante Rebicset szerette volna kölcsönvenni a Besiktas, de a milánóiak nem adják.



10:55 - Osimhen jól érzi magát Nápolyban. A bajnokcsapat nigériai támadója szerint jelenleg nincs számára jobb hely, nagyon várja már az új szezont.



10:34 - Ma kell döntenie Arda Gülernek, hogy hol folytatja pályafutását. A Fenerbahce középpályásért szinte mindegyik topklub bejelentkezett, sorsáról hamarosan egyeztet a Fener elöljáróival.



10:15 - Pau Torres orvosi vizsgálaton vesz részt, a spanyol védő az Aston Villa együtteséhez igazol, 32 és fél millió euróért.



9:45 - Lukaku ügyében tárgyalóasztalhoz ül a Chelsea és az Inter. A belga csatár 30 millió euró ellenében kötelezheti el magát szeretett milánói csapatához.



9:29 - Max Kilmanért kapott ajánlatot a Wolverhampton, de az angolok visszautasították. A belső védőt a Napoli szerette volna megszerezni, de a 30 millió fontos ajánlatot visszadobták.

8:39 - Juan Cuadrado angol és spanyol ajánlatokban reménykedett, de könnyen lehet, hogy a Fenerbahce csapatánál köt ki a Juventusból 8 év után távozó szélső.

8:20 - Christian Pulisic a Milan újabb kiszemeltje. Az amerikai szélsővel már megegyeztek a milánóiak, a Chelsea viszont 25 millió eurót kér érte, amit az olasz klub egyelőre nem tud megadni.



8:05 - Az Arsenal és a West Ham United közel áll a megegyezéshez Declan Rice ügyében, hamarosan bejelentés következhet.



7:40 - Mason Mount ma orvosi vizsgálaton vesz részt, majd öt évre szóló szerződést ír alá a Manchester United csapatával. A Chelsea 64 millió euróval lesz gazdagabb.

6:55 - Angol lapok szerint egy meg nem nevezett szaúdi klub ajánlatot tett Bernardo Silvának. A City portugál futballistája heti egymillió eurót keresne, korábbi csapata pedig 80 miliót kapna érte.



6:40 - Max Eberl, az RB Leipzig sportigazgatója Josko Gvardiol klubváltásáról beszélt. A horvát védő százmillió euróért és némi bónuszért vált klubot, a BL-győztes Manchester City együtteséhez szerződik. A sportigazgató szerint hiányozni fog nekik a játékos, aki korábban már megegyezett az angolokkal, így a lipcseieket kész tények elé állították.

00:04 - A Manchester United emeli az ajánlatát Rasmus Hojlundért. A dán támadóért tett 30 milliós ajánlatukat elutasította az Atalanta, így a hét elején 40 milliót terveznek felkínálni érte, állítja a Sky.

Borítókép: Sport365