Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 19-én:

08:33 - Levi Colwill-t továbbra is le akarja igazolni a Brighton, és más klubok is elkezdtek körülötte legyeskedni. Ugyanakkor Mauricio Pochettinóék sem tétlenkednek, mert új szerződést akarnak neki ajánlani és megtartani. Utóbbit azzal érnék el, hogy Koulibaly eladásával garantálják neki a játékidőt, ami talán őt is meggyőzheti.

Brighton will insist for Levi Colwill this week after £30m bid rejected. There are more clubs interested. Chelsea's position remains clear: keep the player, offer him new deal. #CFC



Blues hope Koulibaly exit can help Colwill to get guarantees on game time and sign new deal. pic.twitter.com/J3DOaxqdKa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2023

08:29 - És még mindig Chelsea és Szaúd-Arábia. Növekszik az esélye annak, hogy Kalidou Koulibaly rábólíntson az Al Hilal ajánlatára, ami 2026-ig szerezné meg őt, a jelek szerint elég gyorsan haladnak a tárgyalások, írja Fabrizio Romano.

Growing confidence tonight at Chelsea for Kalidou Koulibaly to accept Al Hilal contract proposal valid until 2026. It’s about key details now. #CFC



Both Koulibaly to Al Hilal and Ziyech to Al Nassr deals are advancing well and fast. pic.twitter.com/E5votwevlm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2023





08:13 - Az Ngolo Kantéval kötött megállapodás részeként az Al Ittihad négy éves kontraktust köt a világbajnok középpályással, négy év alatt 100 millió eurót kereshet, amire további bónuszok jöhetnek még.

08:02 - Megegyezett egymással a személyes feltételekről Hakim Ziyech és az Al Nassr, akiért valamennyi pénzt is fizetnek a Chelsea-nek.

Al Nassr and Hakim Ziyech are now on the verge of reaching an agreement over personal terms. Final details of contract are being sealed. #CFC



Chelsea will receive a fee also for Ziyech as for Kalidou Koulibaly who’s close to joining Al Hilal.



To be completed next week. pic.twitter.com/7IS15EAspw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2023

Borítókép: Sport365