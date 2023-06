Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 20-án:

12:00 - Perisicet hazacsábítják a szurkolók. A Hajduk Split drukkereinek üzenete ellepte a Tottenham játékosának instagram-oldalát. Perisic megígérte korábban, hogy egy szezont mindenképp eltölt nevelőegyesületében, akikkel nagyon szeretne bajnoki címet ünnepelni.

11:31 - A Chelsea bejelentette, hogy leigazolták Christopher Nkukut. A lipcsei támadóért 52 millió fontot fizettek, hat évre írt alá.

11:27 - Az Arsenal 90 millió font értékű ajánlatot készül tenni a West Ham Unitednek Declan Rice-ért.

10:25 - Szoboszlai Dominik 70 milliós kivásárlási ára június 30-ig él. Ha addig ilyen összegű ajánlat érkezik, a lipcseieknek kötelező azt elfogadni.

Understand release clause for Dominik Szoboszlai is valid until June 30 — and not until July 15. ???????????? #transfers



Release clause available for €70m only in case club submits official bid within June 30.



If bid is submitted later, the clause will only be valid for winter window. pic.twitter.com/4410vxCQdV