Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 24-én, hétfőn:

12:44 - A korábbi 52-szeres francia válogatott Mathieu Valbuena az Apollon Limasszol legújabb igazolása.

12:37 - A katalán Sport szerint a Marseille a Barcelona két védőjét is kiszemelte magának. Eric Garcia és Clement Lenglet is érdeklli Marcelinhót, azonban utóbbi már valószínűleg a megfizethetetlen kategória lenne számukra.

12:31 - Wilfried Zaha elfogadta a Galatasaray feltételeit, amelynek keretein belül három évre ír alá a törökökkel. Hivatalos bejelentés napokon belül.

12:25 - A Celtic bejelentette a Dél-Koreában sztárnak számító Hyunjun Yang leigazolását. A 21 éves csatárt az év játékosának választották hazájában.

#YangIsACelt!



Highly-rated South Korean player, Hyunjun Yang, has signed for #CelticFC on a five-year deal - subject to international clearance!



셀틱에 오신 것을 환영합니다! — Celtic Football Club (@CelticFC) July 24, 2023

12:20 - Graeme Souness újságíró szerint Erik ten Hag nem bízik többé Anthony Martial-ban. A francia támadóért 2015-ben 60 milliót fizetett a United, de sérülései miatt sosem tudta azt a formáját mutatni, amiért megszerezték a Monacótól.

12:08 - A marokkói Romain Saiss aláírt az Al Saddhoz. A 33 éves játékos karrierje utolsó nagy dobására készül.

12:05 - Anthony Elanga hamarosan a Nottingham Forest játékosa lesz. A 15 millió fontos ajánlat még a múlthéten elfogadásra került érte, most pedig orvosira érkezik a csapathoz, állítja a Sky.

12:03 - A Manchester United a Sky szerint hamarosan hivatalosan is ajánlatot tehet Hojlundért az Atalantának. A korábbi egyeztetések után a felek pozitívan állnak az ügylethez, de az angolok kikötötték, hogy nem hajlandóak túllicitálni az általuk méltányosnak talált vételárat.

12:01 - Többszáz milliós ajánlat a szaúdiaktól Kylian Mbapéért. A valaha volt legnagyobb átigazolás jöhet létre a nyáron.

11:51 - Samuel Chukwueze átigazolása a Milanhoz hamarosan lezárul. A megegyezés teljes, a papírok a mai napon átnézésre kerülnek. A héten meg is történhet a bejelentés.

AC Milan are sealing final details of the deal to sign Samuel Chukwueze — as documents will be checked today



Chukwueze, expected in Italy this week to become new Rossoneri player. pic.twitter.com/JMlstTRNbz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2023

11:04 - Kutyái miatt nem igazol a szaúdiakhoz a Liverpool középpályása?

11:00 - A Marca szerint Chadi Riad után Marc Bartra is a Betis játékosa, ezzel pedig meg is van, milyen párossal áll fel Pellegrini csapatának védelme.

10:59 - A Sky Sports szerint a Fulham egy 7 millió fontos ajánlatot készül tenni Demarai Gray-ért. Az Everton szeretne minél több pénz bezsebelni a jamaikai játékosért.

10:48 - A Celta Vigo több játékosát is szeretné minél hamarabb klubon kívül tudni: Rubén Blanco, Baeza, Sergio Carreira, Carlos Dominguez, Fontán, Swedberg és Pacienca mind mind olyan játékosok, akikre nem számítanának ősztől.

10:40 - Klubhöz közeli források szerint az Atalanta játékosa, Boga közel áll a távozáshoz. Legvalószínűbb célállomása a francia Nice, írja a Marca.

10:22 - A Sky értesülései szerint három klub is üldözi az Arsenal játékosát, Oxlade-Chamberlain-t. Név szerint: Aston Villa, Brentford, Brighton.

10:19 - Ismaila Sarr úton van az Olympique Marseille edzőközpontjába, hogy átessen az orvosin és véglegesítse átigazolását a franciákhoz.

Exclusive: Ismaïla Sarr, on his way to complete medical as new Olympique Marseille player.



Five year contract, set to be signed pic.twitter.com/sAks7CZFPZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2023

09:50 - Brazil források szerint a Corinthians kölcsönben szerződtette a Benfica 28 éves védőjét, Lucas Veríssimót.

09:45 - A Chelsea hivatalos ajánlatot nyújtott be a Crystal Palace szélsőjéért, Michael Olise-ért. A kékek 45 millió eurót, plusz bónuszokat adnának érte. A 21 éves játékosnak 2026-ig van szerződése a Palace-al, írja a Marca.

09:41 - A Fulham úgy döntött, hogy hiába voltak egyeztetések Calvin Bassey és Mohammed Salisu átigazolása kapcsán is, csak az egyikőjüket próbálja meg szerződtetni a csapat. Ennek oka az lehet, hogy nem akarnak két ballábas védőt a csapatba. Jelenleg Bassey ügye van előrehaladottabb állapotban.

Understand Fulham have decided to go for just one left footed CB between Calvin Bassey and Mohammed Salisu despite talks for both #FulhamFC



Negotiations are very advanced with Bassey; club now hoping for medical tests this week. Salisu deal on but AS Monaco also keen. pic.twitter.com/iEkh7VnCGW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2023

09:24 - Daniel Podence a távozás szélén. A Wolves szélsője nem utazott el a csapattal a portugál edzőtáborba, ez pedig a Daily Mail szerint egyértelműen azért van, mert a játékos kiutat keres.

09:10 - Marcel Sabitzer a a Bayerntől a Dortmundhoz igazol. Az osztrák középpályás 19 millióért vált klubot, amelynek keretében hosszútávú szerződést ír alá a nagy riválissal.

Marcel Sabitzer to Borussia Dortmund from Bayern, here we go! #BVB



€19m package agreed, add-ons also included. Long term deal ready — to be signed later this week if all goes to plan.



Man United decided against his return weeks ago. BVB, on it as @Plettigoal called. pic.twitter.com/RgbgmVlqSe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2023

08:54 - A Feyenoord csatárát, Danilót a skót Rangers szemelte ki, a hírek szerint folyik az egyezkedés a brazil klubváltását illetően. (Sky)

08:43 - A Barcelona korábbi játékosa, Malcom is a szaúdiakhoz tart. A megegyezés közel van az Al Hilal gárdájával, akik meglepően nagy, 55-60 milliós díjat fizetnének érte. A személyes feltételekről már korábban megegyeztek.

Al Hilal are closing in on Malcom deal. There are final details to be sorted on payment terms for package around €55/60m.



Malcom has already agreed personal terms with Al Hilal, waiting for clubs to seal the deal. pic.twitter.com/rXLAFEYqzW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2023

08:16 - Raúl Jimenez a Fulham játékosa, állítja Romano. A megegyezés megszületett, 5,5 millió fontért veszik meg a Wolves-ból. A mai napon le is zárhatják a transzfert és aláírhatják a papírokat.

Raúl Jiménez to Fulham, here we go! It’s all agreed between the two clubs, just waiting to exchange and sign all the documents this week



Fee around £5.5m fixed, personal terms to be sealed on Monday then medical.



Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/gnY67ZDRN3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2023

08:10 - A tehetséges 2003-as születésű Chadi Riad aláírt a Real Betissel. A Barcelopnától érkező védő 2,5 millióért vált klubot, a további eladásból pedig 50% részesedést kapnak a katalánok.

Talented 2003 centre back Chadi Riad will join Betis from Barcelona



Exclusive details:

Betis sign Riad on permanent deal.

Barcelona will receive €2.5m fee.

50% sell on clause for Barcelona.



Barça will have buy back clause to bring Riad back in future. pic.twitter.com/cCPQLBjkYU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2023

08:05 - Gonzalo Plata az Al Sadd játékosa. A Valladolid 12+3 milliót kap a játékosért.

Gonzalo Plata joins Al Sadd on €12m plus €3m deal from Valladolid, done deal and documents signed #AlSadd



Exclusive story confirmed. pic.twitter.com/nw7o1H66n4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2023

08:03 - Al Ettifaq hírek: Jordan Henderson a héten aláír a csapattal, illetve Moussa Dembélé is csatlakozik, ő ingyen érkezik. A harmadik igazolás Jack Hendry lesz, ő a Club Brugge-ből érkezik Gerrardékhoz.

07:01 - Mauro Icardi a vártaknak megfelelően a Galatasaray játékosa lesz, 2026-ig ír alá végleg a török klubbal. Wilfried Zaha szintén a Galatarasarayba tart, ő hároméves szerződést fog kötni.

