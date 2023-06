A szezonközben érkezett német edző egyik legfontosabb feladata az idei nyáron, hogy saját taktikájára és szájízére alakítsa a müncheni csapat keretét.



Konrad Laimer már egyfelől biztos érkezőnek számít, habár őt még elődje kérte a vezetőségtől. Más igazolásokról is hallani, mindenekelőtt egy középcsatárról, hiszen ez hiányposzt a bajoroknál Lewandowski távozása óta.

Lesznek ugyanakkor távozók is, a Bild szerint Tuchel hét játékost is kijelölt, akikre nem számítana a következő idénytől.

Sadio Manéhoz, Leroy Sanéhoz és Serge Gnabryhoz úgy áll Tuchel, hogy megfelelő ajánlat esetén nem ragaszkodna hozzájuk, így akár nyitott is lehet a távozásukra.

Bayern Munich are willing to SELL Sadio Mané, Leroy Sané and Serge Gnabry this summer!



(Source: BILD) pic.twitter.com/S6IDavSXAr