Az angolok csapatkapitánya, Harry Kane azt mondta, hogy "itt volt az ideje távozni". Kane a közösségi médiában tett közzé egy videót, ahol elbúcsúzik a Tottenham szurkolóktól.

Kane péntek este Németországba utazott orvosi vizsgálatra a Bundesliga óriás Bayern Münchenhez való átigazolása előtt.

Hard to put into words how to say goodbye to a club and fans who have done so much for me in my career. You will always be in my heart. Thank you Tottenham, thank you Tottenham fans. pic.twitter.com/L662cyax7p