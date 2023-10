Idén nyáron még sikerült a Napolinak maradásra bírni a csapat sztárját, a nigériai Victor Osimhent.



A 24 éves játékos szerződése 2025-ig szól az olasz bajnoki címvédővel, az viszont erősen kétséges, hogy ezt ténylegesen ki is tölti-e.

A Calciomercato szerint a Napolinál is úgy számolnak, hogy legkésőbb nyáron a támadó elhagyja a csapatot, ezért már a helyettesét keresik. A portál úgy tudja, jelenleg három név van a kalapban.

Az Arsenal támadója, Gabriel Jesus mellett az olaszok figyelik az atléticós Alvaro Moratát és a Lille játékosát, Jonathan Davidot is.

