Bernardo Silva ismét slágertéma lett a transzferpiacon. A portugált egy időben a szaúdiak ostromolták, most pedig a Barcelonánál került elő ismét neve, azt követően, hogy Dembélé távozott.



A katalánok régóta figyelik és csodálják Bernardo játékát, ám az anyagi helyzetük nem tette lehetővé, hogy elmozdítsák Manchesterből.

A találgatások ennek ellenére nem állnak le, Guardiola pedig egyértelműen kifejezte, hogy torkig van ezekkel.

„Bernardo és Walker is nagyon fontosak nekünk. Azt akarjuk, hogy maradjanak, és ezért mindent meg is teszünk. Bernardo nincs ugyanabban a helyzetben, mint Gündogan. Őt szerződés köti hozzánk, így nem vagyunk kiszolgáltatva másoknak.”



„Ha valaki szerződtetni akarja, üljön fel a repülőre és jöjjön ide, hogy beszéljen a sportigazgatónkkal. Egyelőre nem kaptunk érte megfelelő ajánlatot. Ha ez megtörténne, leülnénk vele, hogy megpróbáljunk szerződést hosszabbítani. Ez ilyen egyszerű.”



„Nem látok a jövőbe, de egy dolog biztos. Amíg a két klub nem egyezik meg, semmi sem fog történni az ügyben.”

