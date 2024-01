A Marca hírei szerint a Real Madrid érdeklődést mutat a jelenleg a Girona csapatával remeklő jobbhátvéd, Yan Couto iránt.



A 21 éves brazil 2020-ban került a Manchester City kötelékébe, amikor leigazolták a Coritiba csapatától.

A játékost folyamatosan kölcsönbe adta a City, először a Gironához, majd a Bragához. Most ismételten a spanyoloknál szerepel, ahol stabil kezdőnek számít a bajnoki címért folytatott harc során.

19 mérkőzésen egy gólt és öt gólpasszt jegyzett. Korábban a Milan érdeklődéséről is hallani lehetett, most pedig a királyi gárda is bejelentkezett.

Couto kölcsönszerződése a nyáron lejár és visszatér Manchesterbe, ekkor válhat igazán aktuálissá a klubváltása. A Real Madridnál úgy számolnak, hogy a játékos remek alternatívája lehet a 32 éves Dani Carvajalnak.

