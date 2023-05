A távozóban lévő Jude Bellingham pótlása mellett egy sokkal fontosabb feladata is van a Borussia Dortmund vezetésének, nevezetesen találni egy olyan gólfelelőst, aki be is váltja a hozzá fűzött reményeket.

Robert Lewandowski, Pierre-emerick Aubameyang és legutóbb Erling Haaland igen magasra rakta a lécet, az örökségüket átvenni pedig nem is egyszerű. Noha a BVB jelenleg is versenyben van a bajnoki címért, az nem feltétlenül a csatároknak köszönhető. A házi góllövőlistát ugyanis a támadó középpályás, Julian Brandt vezeti mindössze 8 góllal. Vele holtversenyben a szélső támadó Donally Malen, majd az első klasszikus csatár, a még mindig csak 18 esztendős (!?) Youssoufa Moukoko, akinek idén meglett volna a lehetősége az áttörésre, de a gólcsap zárva maradt. Sebastien Haller (5 gól) daganatos betegsége után a tavasszal tért vissza, míg a pótlására az utolsó pillanatokban szerződtetett Anthony Modeste (2 gól) óriási csalódást keltett a Signal Iduna Parkban.

A német Bild úgy tudja, hogy a sárga-feketék a Werder Bremen támadóját nézték ki, de nem a válogatottban is számításba vett Niclas Füllkrug, hanem ékpárja, Marvin Ducksch személyében. A 29 esztendős csatár 2024-ben lejáró szerződésében ugyanis van egy 7,5 millió eurós kilépési záradék, amit június 1-ig lehet érvényesíteni. Ducksch a 2022/23-as szezonban 31 bajnokin 12 gólt szerzett.

Több kérő is képben van, így az Union Berlin, a Mönchengladbach és a Leverkusen, de még az olasz FC Torino is. A játékosa azonban nyilatkozatai alapján úgy fest, hogy elkötelezett nevelőegyesülete, a Dortmund iránt, melynek második csapatában korábban 36 gólt és 24 gólpasszt jegyzett.

Fotó: Alexandre Simoes/Borussia Dortmund via Getty Images