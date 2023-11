Megbízható információk szerint több klub megfigyelői is jelen voltak a Kobenhavn-Manchester United mérkőzésen, ezek nagyrésze pedig a hazaiak 17 éves svéd csatára, Roony Bardghij miatt voltak ott.



Nem kellett csalódniuk, ugyanis a fiatal támadó volt az, aki egy jól helyezett lövéssel a 87. percben eldöntötte a találkozót és megnyerte a meccset a Kobenhavn csapatának.

Fabrizio Romano szerint Bardghij-ért olyan klubok állnak sorban, mint az Ajax, a Barcelona, a Chelsea vagy a Bayern München.

A 17 éves titán azonban nemrég elárulta, számára egy álomklub létezik, az pedig a Real Madrid.

Roony Bardghji, turning 18 next week but already counting 11 goals in 1261’ mins this season at Copenhagen.



Understand top European club scouts were in attendance yesterday again to track Roony, considered top talent.



One to watch in 2024 for sure. pic.twitter.com/Q5D8rPyUWR