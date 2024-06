A Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick a Manchester United ifjoncára, Kobbie Mainoo-ra építené csapata középpályáját – hogy aztán az El Nacional szerint 8.5 millió fontot és Raphinha játékjogát tartalmazó ajánlatra mit mond a United vezetősége, már más kérdés!



Az Arsenal 40 millió fontot szeretne bezsebelni Aaron Ramsdale eladásából ezen a nyáron, adta hírül a The Sun.



Egyes források szerint – Felix Johnston jelentése alapján, egészen pontosan - a Chelsea és a Crystal Palace álláspontja közeledett Michael Olise kapcsán. A Man. Utd. is élénken érdeklődik a szélső iránt.



Ben Jacobs arról számolt be, hogy a Chelsea 30 millió font körüli összeget kasszírozhat Armando Broja játékjogáért, méghozzá az Evertontól – igaz, amíg nincs rendezve a tulajdonosi helyzet a Kékeknél, addig nincs új igazolás sem. Talán a Dell Technologies majd erre az ügyre is pontot tehet.



Fabrizio Romano tette közzé, hogy a Newcastle United megegyezett a Burnley kapusával, James Trafforddal, akiért majd 15 millió fontot fizethetnek.



Miután az Arsenal balhátvédje, Kieran Tierney esetében nem hívta le elővásárlási jogát a Real Sociedad, az AS jelentései alapján már a Man City játékosát, Sergio Gomezt szemelték ki maguknak.



A Liverpool mindent elkövet azért, hogy a Real Madrid szélsőjét, Rodrygót leigazolja – a brazil árát azzal szeretnék az El Nacional szerint csökkenteni, hogy cserealapnak bedobják Trent Alexander-Arnoldot.



Fabio Vieira távozni kíván az Arsenaltól – az A Bola információi alapján elsősorban a minimális játéklehetőség miatt.



A Crystal Palace nem csupán Olise, hanem Ebere Eze játékjogától is megválhat – utóbbit a Man Utd és Tottenham Hotspur szeretné soraiban tudni.



A Sporting CP közölte a középpályását, Morten Hjulmandot megkörnyékező klubokkal - Man Utd, Tottenham és Barcelona -, hogy csakis a kivásárlási ár kifizetésével szerezhetik meg játékosukat. A Correio da Manha jelentései alapján ez 80 millió euró.



Sergi Roberto közölte a Barcelonával, hogy akármeddig húzhatják szerződéshosszabbítását, amíg számításba jöhet a katalánoknál, nem tárgyal másokkal. A Girona ettől még érdeklődik iránta a Mundio Deportivo riportere szerint.



(Fotó: Matthias Kulka - The Image Bank)