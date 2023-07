A Real Madrid ma éjjel a Barcelona ellen játszik felkészülési meccset az USÁ-ban, ennek kapcsán pedig sajtótájékoztatót tartott a madridiak vezetőedzője, Carlo Ancelotti.



Az olasz nyilatkozatában többször hangúlyozta, hogy elégedett a csapatával, amit teljesnek érez.

„Úgy gondolom, hogy a keret teljes. Az új játékosok nagyon jól teljesítenek. Brahim Diaz és Joselu megmutatták, hogy támadásban milyen színvonalat képesek hozni. Azt gondolom, hogy a csapatnak sok opciója van a támadóharmadban, rengeteg lehetőségünk lesz a gólszerzésre.”

Ez a nyilatkozat gyakorlatilag azt írja alá, hogy a madridiak idén nyáron letesznek Mbappé leigazolásáról és nem indítanak offenzívát érte.

Természetesen jövő nyáron ugyanúgy megvan a lehetőség a klubváltásra, ugyanis ekkorra szabadon igazolhatóvá válik a játékos, így beteljesülhet a Real szurkolók álma, hogy a 24 éves játékos felölti a habfehér dresszt.

Ancelotti's had enough of the Mbappe questions pic.twitter.com/ZFSvIFP9QB