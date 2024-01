A Manchester United a pletykák szerint Facundo Pellistri játékjogát ajánlotta fel a Sportingnak a 69 millió fontos kivásárlási árral rendelkező dán középpályásért, Morten Hjulmandért.



A The Sun információi szerint hiába bízott a játékoscsere lehetőségében az angol klub, a Sporting egyértelművé tette, nem érdekli őket Pellistri, és egyébként is, a céljuk az, hogy megkapják játékosukért a kivásárlási árát.

Hjulmand a nyáron érkezett a portugálokhoz a Leccétől, szerződése pedig 2028-ig szól. Példaképének a vörös ördögöknél szereplő Christian Eriksent nevezte meg.

A dán 15 millió fontba került a Sportingnak, és olyannyira megkerülhetetlen szereplője lett a csapatnak, hogy idén egy meccs kivételével minden találkozójukon pályára lépett.

Magas kivásárlási ára miatt az angol sajtó nem tartja valószínűnek, hogy ten Hagék még a télen lépnének érte, viszont a nyári átigazolási szezonban bármi elképzelhető.

