Tehetséges, fiatal, világbajnok… Úgy gondolnánk, hogy ezek együttes megléte garancia egy zsíros európai szerződésre, azonban ez még sincs így.



Thiago Almada 2022 februárjában hagyta el a Velez Sarsfield csapatát, hogy az MLS-ben szereplő Atlanta United játékosa legyen. Itt 64 meccsen 19 gólt és 23 gólpasszt jegyez.

Jó teljesítményével felhívta magára a szövetségi kapitány figyelmét is, aki kivitte magával Katarba, így ő is világbajnoknak mondhatja magát.

Korábban a játékos kapcsán hallani lehetett a Napoli, a Manchester United és a Manchester City érdeklődéséről is. Úgy látszik, most a játékos is megért arra, hogy elhagyja Amerikát és Európa felé vegye az irányt.

"Először itt szeretném befejezni a szezonomat az MLS-ben, majd meglátjuk, hogy januárban milyen lehetőségeim adódnak. Az az álmom, hogy Európában játszhassak, remélem, hogy ez megtörténik majd.”

Almada szerződése 2025-ig szól jelenlegi klubjával.

Fotó: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images